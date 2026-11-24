UBS Aktie: SMI-Verlierer nach Votum in Bern – Kommission bleibt bei 90 Prozent hart

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 00:09 2 Min.

Die UBS Aktie verliert am Dienstag 1,61 Prozent und zählt zu den SMI-Verlierern des Tages. Die Wirtschaftskommission des Nationalrats stellt sich mit 13 zu 12 Stimmen hinter strengere Kapitalregeln für die Großbank.

Die UBS Aktie schließt am Dienstag 1,61 Prozent tiefer bei 37,32 Franken und gehört damit zu den fünf größten SMI-Verlierern des Tages. Während der Leitindex mit 14.733,89 Punkten auf der Stelle trat, fiel in Bern eine Entscheidung, die für die Großbank Milliarden bedeutet. SMI-Verlierer des Tages UBS Aktie: Die Kommission folgt dem Ständerat Die Hoffnung der UBS auf eine spürbare Lockerung im Nationalrat hat einen Dämpfer erhalten. Die Wirtschaftskommission des Nationalrats (WAK-N) hat sich mit 13 zu 12 Stimmen bei einer Enthaltung dafür ausgesprochen, dass die UBS ihre ausländischen Tochtergesellschaften künftig zu 90 Prozent mit hartem Kernkapital unterlegen muss. Damit folgt sie dem Ständerat, der diese Quote im September mit 29 zu 16 Stimmen beschlossen hatte. Eine Minderheit wollte 80 Prozent, ein Antrag für 75 Prozent scheiterte. Die vom Bundesrat geforderten 100 Prozent lehnte die Kommission mit 17 zu 7 Stimmen ab. Das Branchenportal finews spricht von einem weiteren Rückschlag für die Großbank. UBS Aktie am 24.11.2026 -1,61 % Schlusskurs der UBS Aktie 37,32 CHF geforderte Kernkapital-Unterlegung der Auslandstöchter 90 % Stimmenverhältnis in der WAK-N 13 : 12 Quelle : comdirect (Schlusskurse 24.11.2026), finews.ch, SRF Was die Kapitalregeln für die UBS Aktie bedeuten Heute muss die UBS ihre Auslandsbeteiligungen zu 45 Prozent mit hartem Kernkapital unterlegen. Den ursprünglichen Vorschlag des Bundesrats von 100 Prozent beziffert die Bank auf rund 22 Milliarden US-Dollar zusätzliches Kapital. Mit 90 Prozent fällt der Bedarf geringer aus, bleibt aber erheblich. Kapital, das die Bank vorhalten muss, steht nicht für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Wachstum zur Verfügung. Deshalb reagiert die UBS Aktie so empfindlich auf jedes Signal aus dem Bundeshaus. 01 16. Dezember: Debatte im Nationalrat Dann berät die große Kammer über die Vorlage. Das knappe Ergebnis in der Kommission zeigt, dass die Mehrheiten wackeln. 02 Möglicher Kompromiss Diskutiert wird, die Auslandstöchter nach der Equity-Methode statt zu historischen Anschaffungskosten zu bewerten. Das könnte den Kapitalbedarf bei gleicher Quote um mehrere Milliarden senken. Ob die Kommission das unterstützt, ist laut finews offen. 03 Referendumsdrohung Die SP droht mit einem Referendum, falls das Parlament den Vorschlag des Bundesrats zu stark abschwächt. Ausblick: Wie geht es mit der UBS Aktie weiter? Die UBS warnt, strengere Vorgaben schadeten ihrer internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Finanzchef Todd Tuckner betonte zuletzt aber, die Bank wolle ihren Hauptsitz in der Schweiz behalten. Für den SMI-Verlierer UBS wird der 16. Dezember zum nächsten Schlüsseltermin. Bis dahin dürfte die UBS Aktie politisch getrieben bleiben. Stammdaten der UBS Aktie UBS Group AG: ISIN CH0244767585, WKN A12DFH, Handelssymbol UBSG (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol UBS (NYSE)

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