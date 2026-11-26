UBS Aktie: SMI-Gewinner nach zwei schwachen Tagen – Erleichterung im Bankensektor

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:42 2 Min.

Die UBS Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 1,88 Prozent und zählt zu den fünf stärksten SMI-Gewinnern. Mit der Erholung der Weltbörsen kehren die Käufer zur Großbank zurück. Der Kapitalstreit bleibt ungelöst.

Bild: Ank Kumar / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Die UBS Aktie gehört am Donnerstagmorgen zu den fünf größten SMI-Gewinnern: Gegen 09.19 Uhr notiert das Papier der Großbank 1,88 Prozent höher bei 37,49 Franken. An den beiden Vortagen hatte die Aktie 1,61 und 1,39 Prozent verloren. SMI-Gewinner am Morgen Warum die UBS Aktie zulegt Eine neue Nachricht zur Bank gibt es nicht. Die UBS Aktie steigt mit dem Markt. Der Schweizer Aktienmarkt startet nach der Wende an der Wall Street klar fester, der SMI gewinnt 0,99 Prozent auf 14.809 Punkte. Der Dow Jones hatte am Mittwoch von seinem Tagestief rund 1.000 Punkte aufgeholt. Bankaktien reagieren auf solche Stimmungswechsel besonders stark, weil ihr Geschäft mit Vermögensverwaltung und Handel direkt an den Märkten hängt. Vorbörslich lag die UBS Aktie laut der Nachrichtenagentur AWP 2,4 Prozent im Plus. UBS Aktie am Donnerstagmorgen +1,88 % Kurs der UBS Aktie um 09.19 Uhr 37,49 CHF Kursverlust am Mittwoch -1,39 % Debatte über die Kapitalregeln im Nationalrat 16. Dezember Quelle : comdirect (26.11.2026, 09.19 Uhr), AWP, finews.ch UBS Aktie: Der Kapitalstreit bleibt Mit dem Anstieg vom Donnerstagmorgen macht die UBS Aktie den Verlust vom Mittwoch wett. Das Niveau vom Montag ist noch nicht wieder erreicht. Am Dienstag hatte sich die Wirtschaftskommission des Nationalrats dafür ausgesprochen, dass die Bank ihre Auslandstöchter zu 90 Prozent mit hartem Kernkapital unterlegen muss. Am Mittwoch genehmigte die Finanzmarktaufsicht Finma den Stabilisierungsplan der UBS. Was die UBS Aktie bremsen kann Politik: Der Nationalrat berät am 16. Dezember über die Kapitalregeln. Bis dahin bleibt der zusätzliche Kapitalbedarf offen.

Ausschüttungen: Mehr gebundenes Eigenkapital begrenzt den Spielraum für Dividenden und Aktienrückkäufe.

Märkte: Die Erholung steht auf dünnem Eis, die US-Börsen sind wegen Thanksgiving geschlossen. Ausblick: Wie geht es mit der UBS Aktie weiter? Kurzfristig hilft dem SMI-Gewinner UBS die bessere Stimmung an den Börsen. Für eine nachhaltige Erholung der UBS Aktie braucht es Klarheit aus Bern. Stammdaten der UBS Aktie UBS Group AG: ISIN CH0244767585, WKN A12DFH, Handelssymbol UBSG (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol UBS (NYSE)

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