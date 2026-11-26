Die UBS Aktie gehört am Donnerstagmorgen zu den fünf größten SMI-Gewinnern: Gegen 09.19 Uhr notiert das Papier der Großbank 1,88 Prozent höher bei 37,49 Franken. An den beiden Vortagen hatte die Aktie 1,61 und 1,39 Prozent verloren.
UBS Aktie: SMI-Gewinner nach zwei schwachen Tagen – Erleichterung im Bankensektor
Die UBS Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 1,88 Prozent und zählt zu den fünf stärksten SMI-Gewinnern. Mit der Erholung der Weltbörsen kehren die Käufer zur Großbank zurück. Der Kapitalstreit bleibt ungelöst.
SMI-Gewinner am Morgen
Warum die UBS Aktie zulegt
Eine neue Nachricht zur Bank gibt es nicht. Die UBS Aktie steigt mit dem Markt.
Der Schweizer Aktienmarkt startet nach der Wende an der Wall Street klar fester, der SMI gewinnt 0,99 Prozent auf 14.809 Punkte. Der Dow Jones hatte am Mittwoch von seinem Tagestief rund 1.000 Punkte aufgeholt. Bankaktien reagieren auf solche Stimmungswechsel besonders stark, weil ihr Geschäft mit Vermögensverwaltung und Handel direkt an den Märkten hängt. Vorbörslich lag die UBS Aktie laut der Nachrichtenagentur AWP 2,4 Prozent im Plus.
UBS Aktie: Der Kapitalstreit bleibt
Mit dem Anstieg vom Donnerstagmorgen macht die UBS Aktie den Verlust vom Mittwoch wett. Das Niveau vom Montag ist noch nicht wieder erreicht. Am Dienstag hatte sich die Wirtschaftskommission des Nationalrats dafür ausgesprochen, dass die Bank ihre Auslandstöchter zu 90 Prozent mit hartem Kernkapital unterlegen muss. Am Mittwoch genehmigte die Finanzmarktaufsicht Finma den Stabilisierungsplan der UBS.
Ausblick: Wie geht es mit der UBS Aktie weiter?
Kurzfristig hilft dem SMI-Gewinner UBS die bessere Stimmung an den Börsen. Für eine nachhaltige Erholung der UBS Aktie braucht es Klarheit aus Bern.
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