Die UBS Aktie (ISIN: CH0244767585, FSE: 0UB, SIX: UBSG, NYSE: UBS) steht im Schatten der Schweizer Bankenregulierung: Laut Reuters vom 17. November, 14:19 Uhr, hat sich die UBS nach Angaben von drei mit der Lage vertrauten Personen weitgehend mit einer Niederlage im Kapitalstreit abgefunden. Lobbyarbeit bei Parlamentariern bringe kaum noch wesentliche Lockerungen. Bleibt es bei den vom Ständerat beschlossenen 90 Prozent, müsste die Bank insgesamt 18 Milliarden US-Dollar mehr Kapital halten.

Am Donnerstag kam eine zweite Meldung hinzu: Der Schweizer Bankenverband wehrt sich laut Handelsblatt/Reuters (19.11., 11:57 Uhr) gegen mehr Macht für die Finma. Für Anleger in Bankaktien ist das Thema mehr als eine Schweizer Fußnote: Es zeigt, wie stark Eigenkapitalregeln Ausschüttungen, Wachstum und Standortentscheidungen prägen können.