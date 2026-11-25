Wie viel verdiente die UBS im dritten Quartal?

2,69 Milliarden Dollar, 8 Prozent mehr als im Vorjahr.

Worum geht es beim Kapitalstreit?

Um strengere Eigenkapitalregeln für Auslandstöchter, die rund 16 Milliarden Dollar binden könnten.

Wann kommen die nächsten Zahlen?

Am 3. Februar 2027.