Die UBS Aktie steht zwischen operativer Stärke und politischem Risiko. Im dritten Quartal steigerte die Schweizer Großbank den Ertrag um 5 Prozent auf 13,35 Milliarden Dollar, der Gewinn kletterte um 8 Prozent auf 2,69 Milliarden Dollar. In der Vermögensverwaltung flossen netto 55,1 Milliarden Dollar neue Kundengelder zu.
UBS Aktie: 2,7 Milliarden Dollar Quartalsgewinn, doch Bern will 16 Milliarden mehr Kapital – wird die Großbank ausgebremst?
Die UBS verdient prächtig und schließt die Credit-Suisse-Integration ab. Doch im Schweizer Parlament fällt jetzt eine Entscheidung, die über Milliarden entscheidet. Was das für die UBS Aktie heißt.
Der Abschluss
Credit Suisse fast integriert
Die Übernahme der Credit Suisse ist fast abgeschlossen: Rund 90 Prozent der abzuschaltenden IT-Anwendungen sind bereits stillgelegt. Bis Jahresende will die UBS 13,7 Milliarden Dollar gegenüber der Kostenbasis von 2022 einsparen – mehr als geplant. Das Aktienrückkaufprogramm über 3 Milliarden Dollar soll bis Februar 2027 abgeschlossen sein.
Der Streit
Kapital-Poker in Bern
Überschattet wird alles vom Streit um schärfere Kapitalregeln. Der Ständerat hat beschlossen, dass die UBS ihre Auslandstöchter zu 90 Prozent mit hartem Kernkapital unterlegen soll – das könnte rund 16 Milliarden Dollar zusätzliches Kapital binden. Die Wirtschaftskommission des Nationalrats beriet am 23. und 24. November; ein Vorschlag zur Entlastung liegt auf dem Tisch. Konzernchef Sergio Ermotti warnt vor Folgen für den Finanzplatz.
Die UBS Aktie wird derzeit weniger in Zürich als in Bern entschieden. Operativ läuft es rund – die Kapitalregeln bestimmen, wie viel davon bei den Aktionären ankommt.
Häufige Fragen zur UBS Aktie
Wie viel verdiente die UBS im dritten Quartal?
2,69 Milliarden Dollar, 8 Prozent mehr als im Vorjahr.
Worum geht es beim Kapitalstreit?
Um strengere Eigenkapitalregeln für Auslandstöchter, die rund 16 Milliarden Dollar binden könnten.
Wann kommen die nächsten Zahlen?
Am 3. Februar 2027.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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