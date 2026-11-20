Kurzfristig (Tage bis Wochen): Die Ubisoft-Aktie Prognose fällt kurzfristig klar negativ aus. Nach einem enttäuschenden Ausblick folgen erfahrungsgemäß Abstufungen und Schätzungssenkungen der Analysten, die zusätzlichen Druck erzeugen können. Solange die Kurslücke nicht geschlossen ist und die Aktie unter ihren jüngsten Widerständen notiert, haben die Bären das Kommando. Technische Gegenbewegungen nach überverkauften Phasen sind möglich, sollten aber nicht mit einer Trendwende verwechselt werden.

Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Hier entscheidet die Umsetzung. Entscheidend sind die nächsten großen Veröffentlichungen, der Fortschritt beim Sparprogramm und die Frage, ob das Management seinen neuen Ausblick diesmal einhält. Gelingt das, könnte sich die Ubisoft-Aktie von den Tiefs lösen. Folgt dagegen die nächste Korrektur, droht eine weitere Abwärtsrunde. Die mittelfristige Ubisoft-Aktie Prognose ist daher neutral mit erhöhtem Risiko.

Langfristig (2 bis 3 Jahre): Das langfristige Bild ist eine klassische Turnaround-Wette. Die Marken haben Substanz, die Bewertung ist im historischen Vergleich gedrückt, und mit Tencent steht ein strategischer Partner bereit. Wenn der Umbau greift, besteht erhebliches Erholungspotenzial. Doch genau dieses "Wenn" hat Anleger in den vergangenen Jahren immer wieder enttäuscht. Die Ubisoft-Aktie bleibt damit ein Papier für risikobereite, geduldige Investoren - und kein Basisinvestment.