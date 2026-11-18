Interessierte können sich in der Uber-App auf eine Interessentenliste setzen lassen. Ausgewählte Nutzer, die im Münchner Norden eine Fahrt mit UberX, Electric oder Comfort buchen, bekommen dann unter Umständen ein autonomes Fahrzeug vermittelt. Ein- und Ausstieg erfolgen an festgelegten Haltepunkten, das Angebot ist zunächst kostenlos. Die Sicherheitskraft greift laut Bericht nur in Ausnahmefällen steuernd ein. Grundlage sind Level-4-Erprobungsgenehmigungen des Kraftfahrt-Bundesamts.

Die Zusammenarbeit hatten Uber und Momenta im September 2025 für 2026 angekündigt; München sollte der Startpunkt in Europa sein. Mit dem Kundenstart ist diese Ankündigung nun umgesetzt.