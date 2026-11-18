Die Uber-Aktie (NYSE: UBER, ISIN US90353T1007) bekommt Rückenwind aus Bayern: Uber und der chinesische KI-Spezialist Momenta haben am 18. November in München den Testbetrieb ihrer Robotaxis mit echten Kunden gestartet. Wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet, ist es die Premiere an der Straße „Am Oberwiesenfeld“ nördlich des Olympiaparks. Eine Sicherheitskraft sitzt bei jeder Fahrt an Bord.
Uber-Aktie: Robotaxi-Premiere in München – Kunden fahren erstmals mit Momenta-Technik
Uber und der chinesische KI-Spezialist Momenta starten in München den Testbetrieb mit Kunden. Die Fahrten sind zunächst kostenlos, eine Sicherheitskraft sitzt immer an Bord.
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Wie läuft der Testbetrieb in München ab?
Interessierte können sich in der Uber-App auf eine Interessentenliste setzen lassen. Ausgewählte Nutzer, die im Münchner Norden eine Fahrt mit UberX, Electric oder Comfort buchen, bekommen dann unter Umständen ein autonomes Fahrzeug vermittelt. Ein- und Ausstieg erfolgen an festgelegten Haltepunkten, das Angebot ist zunächst kostenlos. Die Sicherheitskraft greift laut Bericht nur in Ausnahmefällen steuernd ein. Grundlage sind Level-4-Erprobungsgenehmigungen des Kraftfahrt-Bundesamts.
Die Zusammenarbeit hatten Uber und Momenta im September 2025 für 2026 angekündigt; München sollte der Startpunkt in Europa sein. Mit dem Kundenstart ist diese Ankündigung nun umgesetzt.
Was sagt Momenta zum deutschen Rechtsrahmen?
Momenta-Manager Shuo Xie sagte zum Start, Deutschlands strenger, sicherheitsorientierter Regulierungsansatz setze einen weltweiten Maßstab. Zugleich räumte er ein, dass hierzulande noch mit Sicherheitsfahrern getestet werde, während fahrerlose Taxis anderswo schon Alltag seien. Technisch setzen Momenta und Waymo laut dem Bericht auf Kameras, Radar und Lidar; Tesla und der Uber-Partner Autobrains verzichten auf Lidar.
Wie sieht der Wettbewerb in München aus?
Uber testet in München zusätzlich ein zweites System mit Autobrains und Nvidia. Waymo kartiert die Stadt seit dem Herbst und will Ende 2027 einen fahrerlosen Dienst starten. Im Projekt MINGA fahren Testfahrgäste außerdem in einem autonomen Elektrobus auf der MVG-Linie 178. Tesla kündigte zuletzt drei Milliarden Euro für das Werk Grünheide an, wo ab 2029 das „Cybercab“ in Großserie gebaut werden soll.
Was bedeutet das für Anleger der Uber-Aktie?
Für die Uber-Aktie ist der Münchner Start ein weiterer Baustein der Robotaxi-Strategie in Europa. Umsätze lassen sich daraus vorerst nicht ableiten, weil das Angebot kostenlos und begrenzt ist. Beobachten sollten Anleger, ob und wann Genehmigungen, Fahrerlosigkeit und weitere Städte folgen. Die Meldung ist keine Anlageempfehlung und enthält keine Kursprognose.
Häufige Fragen zur Uber-Aktie
Wie lautet das Kürzel der Uber-Aktie? Uber Technologies notiert an der NYSE unter UBER, die ISIN lautet US90353T1007.
Was startet Uber in München? Gemeinsam mit Momenta einen Testbetrieb autonomer Fahrzeuge mit ausgewählten Kunden im Münchner Norden.
Fahren die Autos ohne Fahrer? Nein, bei jeder Fahrt sitzt eine Sicherheitskraft an Bord, die nur in Ausnahmen steuernd eingreift.
Was kostet die Fahrt? Das Angebot ist zunächst kostenlos.
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