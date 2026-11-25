Die Uber Aktie hat ein weiteres Rekordquartal im Rücken. Die Bruttobuchungen stiegen im dritten Quartal um 20 Prozent auf 59,8 Milliarden Dollar – das fünfte Quartal in Folge mit mehr als 20 Prozent Wachstum. Die Zahl der Fahrten legte um 16 Prozent auf 4,1 Milliarden zu, der Umsatz um zehn Prozent auf 14,8 Milliarden Dollar. Das bereinigte operative Ergebnis kletterte um 38 Prozent auf 2,3 Milliarden Dollar, die Marge auf die Buchungen erreichte mit 3,9 Prozent einen Rekord.
Uber Aktie: Buchungen plus 20 Prozent, Rekordmarge, 2.000 Robotaxis bis 2027 – wird der Fahrermangel zum Turbo für die Roboter?
Fünftes Quartal in Folge mit mehr als 20 Prozent Buchungswachstum, aber zu wenige Fahrer in wichtigen Märkten. Warum die Uber Aktie zwischen Wachstumsrekord und Robotaxi-Zukunft steht.
Das Problem
Zu viele Kunden, zu wenig Fahrer
Die Schwachstelle liegt ausgerechnet im Kerngeschäft: In Märkten wie Brasilien, Indien und Kanada fehlen Fahrer, auch weil hohe Spritpreise das Angebot drücken. Uber reagiert und verlagert Anreize von Fahrgästen auf Fahrer. Finanzchef Balaji Krishnamurthy spricht von einem guten Problem, weil Uber an Angebots- und nicht an Nachfragegrenzen stößt. Kurzfristig dürften die höheren Fahrerprämien jedoch die Marge im vierten Quartal belasten.
Die Zukunft
Robotaxis als Antwort
Langfristig könnte gerade der Fahrermangel den Wandel beschleunigen: Bis Ende 2026 sollen rund 700 vollständig fahrerlose Fahrzeuge auf der Uber-Plattform unterwegs sein, bis Ende 2027 mehr als 2.000. Für das vierte Quartal stellt Uber Buchungen von 63,25 bis 65,25 Milliarden Dollar in Aussicht. Ein Wettbewerbsrisiko bleibt Partner Waymo, der ab 2028 verstärkt auf eigene App-Fahrten setzen will. Für die Uber Aktie wird das Robotaxi-Rennen damit zur Schlüsselfrage.
Uber wächst schneller, als Fahrer nachkommen. Das ist kurzfristig teuer, macht aber die Plattform zum natürlichen Abnehmer für Robotaxis – sofern die Partner nicht selbst zur Konkurrenz werden.
Häufige Fragen zur Uber Aktie
Wie stark sind die Buchungen bei Uber gewachsen?
Die Bruttobuchungen stiegen im dritten Quartal um 20 Prozent auf 59,8 Milliarden Dollar.
Wie viele Robotaxis plant Uber?
Rund 700 fahrerlose Fahrzeuge bis Ende 2026 und mehr als 2.000 bis Ende 2027.
Was belastet das Geschäft?
In mehreren internationalen Märkten fehlen Fahrer. Höhere Anreize sollen gegensteuern, belasten aber kurzfristig die Marge.
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