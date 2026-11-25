Wie stark sind die Buchungen bei Uber gewachsen?

Die Bruttobuchungen stiegen im dritten Quartal um 20 Prozent auf 59,8 Milliarden Dollar.

Wie viele Robotaxis plant Uber?

Rund 700 fahrerlose Fahrzeuge bis Ende 2026 und mehr als 2.000 bis Ende 2027.

Was belastet das Geschäft?

In mehreren internationalen Märkten fehlen Fahrer. Höhere Anreize sollen gegensteuern, belasten aber kurzfristig die Marge.