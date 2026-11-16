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Tyra-Aktie: Piper-Sandler-Analystin Allison Bratzel bleibt bei „Overweight“ – Kursziel 56 Dollar bietet fast 180 Prozent

aktiencheck.de Redaktion2 Min.

Piper-Sandler-Analystin Allison Bratzel bleibt bei „Overweight“ für die Tyra-Aktie und nennt ein Kursziel von 56 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 20,02 US-Dollar sind das rund 180 Prozent Potenzial. Der Wirkstoff Dabogratinib zeigt bei Blasenkrebs hohe Ansprechraten.

Tyra-Aktie: Piper-Sandler-Analystin Allison Bratzel bleibt bei „Overweight“ – Kursziel 56 Dollar bietet fast 180 Prozent
Bild: https://www.pexels.com/de-de/foto/licht-hand-blau-glas-6075001/
Rating Piper Sandler (bestätigt)
Overweight
Kursziel
56 $
Schlusskurs 13.11.2026
20,02 $
Abstand zum Kursziel
+179,7 %

Steckbrief

Unternehmen
Tyra Biosciences, Inc.
Handelssymbol
TYRA (Nasdaq)
Analystin
Allison Bratzel
Bank
Piper Sandler
Rating
Overweight (bestätigt)
Kursziel
56 US-Dollar

Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026

Eine Tablette gegen Blasenkrebs: Piper-Sandler-Analystin Allison Bratzel bleibt bei „Overweight“ für die Tyra-Aktie und nennt ein Kursziel von 56 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 20,02 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von rund 180 Prozent. Das Biotech-Unternehmen hat mit Dabogratinib starke Daten bei nicht-muskelinvasivem Blasenkrebs vorgelegt.

Piper Sandler zur Tyra-Aktie

Hohe Ansprechraten – Bratzel sieht großes Potenzial

Allison Bratzel setzt auf Dabogratinib, einen gezielten Hemmer des Wachstumsfaktor-Rezeptors FGFR3. Ihr Kursziel liegt beim fast Dreifachen des aktuellen Kurses.

In der Studie SURF302 wird Dabogratinib bei Patienten mit nicht-muskelinvasivem Blasenkrebs mit mittlerem Risiko getestet. Viele von ihnen müssen sich heute wiederholt operieren lassen.

Die Aktienanalyse von Piper Sandler sieht hier einen großen Markt für eine einfach einzunehmende Tablette.

Die Argumente von Allison Bratzel

Diese Punkte prägen das Bild, auf das sich die Einschätzung von Piper-Sandler-Analystin Allison Bratzel stützt:

  1. Starke Daten

    In der Dosis von 60 Milligramm erreichten 64 Prozent der Patienten ein vollständiges Ansprechen.

  2. Frisches Kapital

    Tyra hat 400 Millionen US-Dollar eingesammelt.

  3. Lange Reichweite

    Mit 700,5 Millionen US-Dollar an Mitteln ist das Unternehmen laut eigenen Angaben bis 2030 finanziert.

  4. Verluste tragbar

    Der Verlust im dritten Quartal lag bei 51,1 Millionen US-Dollar.

Frühe Daten, weiter Weg

Die bisherigen Ergebnisse stammen aus einer frühen Studienphase mit wenigen Patienten. Größere Studien müssen die Wirkung erst bestätigen.

Dank der hohen Finanzierung kann Tyra die Entwicklung ohne Zeitdruck vorantreiben.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Piper Sandler & Co., Analystin Allison Bratzel. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 56 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.pipersandler.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

Tyra Biosciences, Inc. (TYRA): Kaufen, Kursziel 56,00 USD.

Quelle
Empfehlung von Allison Bratzel, Aktienanalystin, Piper Sandler & Co. vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 15:58 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 15:58 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: Allison Bratzel, Aktienanalystin, Piper Sandler & Co..

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.