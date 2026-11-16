Tyra-Aktie: Piper-Sandler-Analystin Allison Bratzel bleibt bei „Overweight“ – Kursziel 56 Dollar bietet fast 180 Prozent

In der Studie SURF302 wird Dabogratinib bei Patienten mit nicht-muskelinvasivem Blasenkrebs mit mittlerem Risiko getestet. Viele von ihnen müssen sich heute wiederholt operieren lassen.

Die Aktienanalyse von Piper Sandler sieht hier einen großen Markt für eine einfach einzunehmende Tablette.