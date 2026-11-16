Eine Tablette gegen Blasenkrebs: Piper-Sandler-Analystin Allison Bratzel bleibt bei „Overweight“ für die Tyra-Aktie und nennt ein Kursziel von 56 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 20,02 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von rund 180 Prozent. Das Biotech-Unternehmen hat mit Dabogratinib starke Daten bei nicht-muskelinvasivem Blasenkrebs vorgelegt.
Tyra-Aktie: Piper-Sandler-Analystin Allison Bratzel bleibt bei „Overweight“ – Kursziel 56 Dollar bietet fast 180 Prozent
Piper-Sandler-Analystin Allison Bratzel bleibt bei „Overweight“ für die Tyra-Aktie und nennt ein Kursziel von 56 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 20,02 US-Dollar sind das rund 180 Prozent Potenzial. Der Wirkstoff Dabogratinib zeigt bei Blasenkrebs hohe Ansprechraten.
Steckbrief
- Unternehmen
- Tyra Biosciences, Inc.
- Handelssymbol
- TYRA (Nasdaq)
- Analystin
- Allison Bratzel
- Bank
- Piper Sandler
- Rating
- Overweight (bestätigt)
- Kursziel
- 56 US-Dollar
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Piper Sandler zur Tyra-Aktie
Hohe Ansprechraten – Bratzel sieht großes Potenzial
Allison Bratzel setzt auf Dabogratinib, einen gezielten Hemmer des Wachstumsfaktor-Rezeptors FGFR3. Ihr Kursziel liegt beim fast Dreifachen des aktuellen Kurses.
In der Studie SURF302 wird Dabogratinib bei Patienten mit nicht-muskelinvasivem Blasenkrebs mit mittlerem Risiko getestet. Viele von ihnen müssen sich heute wiederholt operieren lassen.
Die Aktienanalyse von Piper Sandler sieht hier einen großen Markt für eine einfach einzunehmende Tablette.
Die Argumente von Allison Bratzel
Diese Punkte prägen das Bild, auf das sich die Einschätzung von Piper-Sandler-Analystin Allison Bratzel stützt:
Starke Daten
In der Dosis von 60 Milligramm erreichten 64 Prozent der Patienten ein vollständiges Ansprechen.
Frisches Kapital
Tyra hat 400 Millionen US-Dollar eingesammelt.
Lange Reichweite
Mit 700,5 Millionen US-Dollar an Mitteln ist das Unternehmen laut eigenen Angaben bis 2030 finanziert.
Verluste tragbar
Der Verlust im dritten Quartal lag bei 51,1 Millionen US-Dollar.
Frühe Daten, weiter Weg
Die bisherigen Ergebnisse stammen aus einer frühen Studienphase mit wenigen Patienten. Größere Studien müssen die Wirkung erst bestätigen.
Dank der hohen Finanzierung kann Tyra die Entwicklung ohne Zeitdruck vorantreiben.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Piper Sandler & Co., Analystin Allison Bratzel. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 56 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.pipersandler.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Tyra Biosciences, Inc. (TYRA): Kaufen, Kursziel 56,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Allison Bratzel, Aktienanalystin, Piper Sandler & Co. vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 15:58 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 15:58 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Allison Bratzel, Aktienanalystin, Piper Sandler & Co..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.