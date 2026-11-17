Twenty One Capital Aktie: Erster Bitcoin-Kauf seit dem Börsengang, Kurs fast halbiert – Wendesignal oder Tropfen auf den heißen Stein?

aktiencheck.de Redaktion 17.11.2026, 12:34 8 Min.

Die Tether-kontrollierte Bitcoin-Firma Twenty One Capital kauft erstmals seit ihrem Börsengang nach: 154 Bitcoin für rund 10 Millionen Dollar. Die Twenty One Capital Aktie fiel am Montag zuvor um fast 8 Prozent auf 4,56 Dollar und liegt seit Jahresbeginn rund 48 Prozent im Minus. Der Milliardengewinn aus dem dritten Quartal ist beim aktuellen Bitcoin Kurs bereits zum großen Teil wieder verdampft.

Bild: Foto: Ryan Schwark, Wikimedia Commons (File:NYSE facade.jpg), CC0 – auf 1.200 x 675 Pixel zugeschnitten

Twenty One Capital Aktie, Schluss NYSE am Montag 4,56 $ Tagesveränderung am Montag −7,9 % seit Jahresbeginn −48 % Bitcoin-Bestand nach dem Zukauf 43.668 BTC Bitcoin Kurs am Dienstagmittag rund 64.500 $ Quelle : Schlusskurs NYSE 16.11.2026 laut MarketScreener und crypto.news; Vorbörse laut StockAnalysis (17.11., 05:51 Uhr New York); Bitcoin: CoinGecko, Abruf 17.11. gegen 12:15 Uhr MEZ Die Twenty One Capital Aktie (Ticker: XXI, ISIN: US90138L1098) bleibt im Bitcoin-Sog: Am Montag schloss das Papier an der New York Stock Exchange bei 4,56 Dollar, 7,9 Prozent unter dem Freitagsschluss, und vorbörslich wurden am Dienstag gegen 11:50 Uhr MEZ (05:50 Uhr New York) nochmals rund 1 Prozent weniger gezahlt. Nach Börsenschluss meldete das von Tether kontrollierte Unternehmen den ersten Bitcoin-Zukauf seit dem Börsengang im Dezember 2025: 154,32 Bitcoin für rund 10 Millionen Dollar, bezahlt aus der Kasse. Der Bestand steigt damit auf rund 43.668 Bitcoin. Ein Befreiungsschlag ist das nicht – aber ein Signal, wie die Tether-Firma in der Krypto-Baisse auftreten will. Der Zukauf im Detail Was steckt hinter dem Bitcoin-Kauf der Twenty One Capital Aktie? Zehn Millionen Dollar sind für einen der größten Bitcoin-Halter unter den börsennotierten Unternehmen wenig. Die Botschaft liegt eher im Zeitpunkt. Laut Pressemitteilung vom Montag, 16:16 Uhr New Yorker Zeit, zahlte Twenty One Capital im Schnitt 64.801 Dollar je Bitcoin – und damit fast genau den aktuellen Marktpreis nach dem jüngsten Ausverkauf. Der Bestand wächst nur um rund 0,35 Prozent, die Ausgabe entspricht aber knapp einem Zehntel der Barmittel von 102,8 Millionen Dollar, die das Unternehmen Ende September auswies. Weitere Käufe stellt das Management in Aussicht, ohne Termin oder Volumen; sie hängen von Marktlage, Liquidität und anderen Investitionsmöglichkeiten ab. Tether-Chef Paolo Ardoino kommentierte die Meldung knapp mit „XXI++“. Konzernchef Rapha Zagury, seit Juli im Amt, nachdem Gründer Jack Mallers sich wieder auf den Zahlungsdienst Strike konzentriert, erklärt Bitcoin zum Maßstab jeder Investitionsentscheidung. Jede Übernahme müsse sich daran messen lassen, ob sie mehr bringt als der schlichte Kauf weiterer Bitcoin. Dahinter steht der Plan, aus der reinen Bitcoin-Kasse ein Unternehmen mit eigenen Erträgen zu machen – geprüft werden laut Aktionärsbrief Geschäfte in Mining, Kreditvergabe, Treasury-Dienstleistungen und Energie. Eine abgeschlossene Übernahme gibt es bislang nicht. Quartalszahlen Warum ist der Milliardengewinn schon wieder Makulatur? Auf dem Papier war das dritte Quartal glänzend: Twenty One Capital wies einen Nettogewinn von 1,087 Milliarden Dollar aus. Fast vollständig stammt er aber aus der Neubewertung des Bitcoin-Bestands, der zum 30. September mit rund 83.700 Dollar je Coin in der Bilanz stand; der Bewertungsgewinn lag mit 1,093 Milliarden Dollar sogar über dem Ergebnis. Im zweiten Quartal hatte derselbe Effekt noch einen Verlust von 413,5 Millionen Dollar erzeugt, nach neun Monaten steht ein Minus von 186,5 Millionen Dollar. Zagury selbst schrieb, Gewinne aus einem gehaltenen Vermögenswert seien nicht dasselbe wie Erträge aus betriebenen Geschäften. Rechnung der Redaktion: Seit dem Bilanzstichtag ist der Bitcoin Kurs um gut 22 Prozent gefallen. Bewertet man die 43.514 Bitcoin vom 30. September mit dem heutigen Kurs von rund 64.500 Dollar, ergibt sich ein Abschlag von rund 830 Millionen Dollar – drei Viertel des Quartalsgewinns wären damit wieder weg, sollte der Bitcoin Kurs bis zum Jahresende nicht zurückkommen. Bei Bitcoin-Treasury-Firmen ist der Gewinn eben vor allem eine Funktion des Bitcoin Kurses am Stichtag. Twenty One Capital: Bitcoin-Kasse und Bilanz Kennzahl Wert Bitcoin-Bestand am 16.11. rund 43.668 BTC Bestandswert zum aktuellen Kurs rund 2,82 Mrd. $ Bitcoin-Bestand am 30.09. 43.514 BTC Bilanzansatz je Bitcoin am 30.09. rund 83.700 $ Nettogewinn Q3 2026 1,087 Mrd. $ Barmittel am 30.09. 102,8 Mio. $ Wandelanleihen (Nominal) 486,5 Mio. $ Als Sicherheit verpfändet rund 16.116 BTC Bestandswert und Abschlag: Rechnung der Redaktion mit einem Bitcoin Kurs von 64.545 $ (CoinGecko, 17.11., gegen 12:15 Uhr MEZ). Quelle : Twenty One Capital (Pressemitteilung 16.11., Aktionärsbrief/8-K 13.11.) via MarketScreener, crypto.news, Stock Observer Bewertung und Bilanz Wie riskant ist die Twenty One Capital Aktie beim aktuellen Bitcoin Kurs? Die Aktie notiert nur noch knapp über dem Wert ihrer Bitcoin. Die Datenseite von The Block weist einen Börsenwert von rund 2,98 Milliarden Dollar und ein Verhältnis von Marktwert zu Bitcoin-Vermögen (mNAV) von 1,14 aus – der Aufschlag, von dem Bitcoin-Treasury-Firmen leben, ist weitgehend verschwunden. Ohne Prämie lässt sich mit der Ausgabe neuer Aktien kaum noch zusätzlicher Bitcoin je Aktie erwirtschaften. Genau deshalb erwähnt Zagury Aktienrückkäufe, falls der Kurs unter den Wert der zurechenbaren Vermögenswerte fällt; ein Programm ist aber nicht beschlossen. Die Verschuldung wirkt überschaubar: Den Wandelanleihen über 486,5 Millionen Dollar stehen rund 16.116 verpfändete Bitcoin gegenüber, beim aktuellen Bitcoin Kurs gut 1 Milliarde Dollar – also rund das Doppelte. Enger wird es bei der Liquidität. Die Barmittel decken nur etwa ein Fünftel der Anleihen, und jeder weitere Bitcoin-Kauf aus der Kasse zehrt am Polster. Größter Rückhalt ist der Mehrheitsaktionär: Tether hatte im Mai den Anteil von SoftBank übernommen und kontrolliert das Unternehmen seither; Tether und Bitfinex hatten zum Start auch den Großteil der Bitcoin eingebracht. Das Umfeld bleibt rau. Bitcoin notiert laut CoinGecko gegen 12:15 Uhr MEZ bei rund 64.500 Dollar, knapp 14 Prozent tiefer als vor einer Woche und fast 49 Prozent unter dem Rekordhoch von 126.080 Dollar. An den Terminmärkten gilt eine Zinserhöhung der Fed im Dezember als weitgehend eingepreist, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt über 5 Prozent, der Dollar ist stark. Für eine Anlage ohne laufenden Ertrag ist das Gegenwind – und Bitcoin-Treasury-Aktien wie die Twenty One Capital Aktie oder die Aktie von Strategy verstärken die Bewegungen des Bitcoin Kurses typischerweise. Termine Was müssen Anleger der Twenty One Capital Aktie jetzt beobachten? 01 Heute, 14:30 Uhr MEZ: US-Einzelhandelsumsätze Starke Daten stützen die Zinserhöhungsthese – Gegenwind für Bitcoin und Krypto-Aktien. 02 Heute, 15:10 Uhr MEZ: Rede von Fed-Gouverneur Waller Signale zum Tempo der Zinswende bewegen den Bitcoin Kurs unmittelbar. 03 Heute nach US-Börsenschluss: Nvidia-Zahlen Bitcoin läuft derzeit eng mit den Technologiewerten; die Zahlen sind ein Stimmungstest für das gesamte Risikosegment. 04 Mittwoch und Donnerstag: Fed-Protokoll und Anthropic-Börsengang Der Milliarden-Börsengang bindet Liquidität, die Krypto-Aktien zuletzt fehlte. 05 Laufend: weitere Bitcoin-Käufe, Rückkäufe, Übernahmen Twenty One Capital nennt keinen Zeitplan; jede Meldung zur Kapitalverwendung zeigt, wie ernst der Umbau zum operativen Bitcoin-Unternehmen gemeint ist. Was dafür spricht Signal in der Schwäche: Erster Bitcoin-Zukauf seit dem Börsengang, aus eigener Kasse.

Starker Hauptaktionär: Tether kontrolliert das Unternehmen und steht demonstrativ hinter dem Kurs des Managements.

Kaum noch Prämie: Die Aktie notiert nur noch knapp über dem Wert ihrer Bitcoin.

Schulden gut besichert: Die verpfändeten Bitcoin decken die Wandelanleihen rund zweifach. Was dagegen spricht Buchgewinne kippen: Beim aktuellen Bitcoin Kurs droht im vierten Quartal ein hoher Bewertungsverlust.

Wenig Kasse: Gut 100 Millionen Dollar Barmittel Ende September, kein operatives Geschäft mit nennenswerten Erträgen.

Konzentration: Mit Tether gibt ein einzelner Mehrheitsaktionär den Kurs vor.

Makro: Zinsangst, hohe Renditen und starker Dollar belasten Bitcoin.

Risikohinweis: Kryptowährungen und Krypto-Aktien schwanken extrem, ein Totalverlust ist möglich. Dieser Artikel ist keine Anlageberatung. Häufige Fragen zur Twenty One Capital Aktie Wie viele Bitcoin hält Twenty One Capital?

Nach dem Zukauf vom Montag rund 43.668 Bitcoin, beim aktuellen Bitcoin Kurs etwa 2,8 Milliarden Dollar wert. Warum fällt die Twenty One Capital Aktie?

Vor allem wegen des Bitcoin-Ausverkaufs: Bitcoin hat binnen einer Woche knapp 14 Prozent verloren, Treasury-Aktien verstärken solche Bewegungen. Der Zukauf wurde erst nach Börsenschluss gemeldet. Wer steht hinter Twenty One Capital?

Mehrheitsaktionär ist der Stablecoin-Emittent Tether, der im Mai den Anteil von SoftBank übernommen hat. Chef ist Rapha Zagury, Gründer Jack Mallers konzentriert sich auf Strike. Gibt es eine Twenty One Capital Prognose der Redaktion?

Nein, die Redaktion gibt keine Kursprognose ab. Entscheidend sind der Bitcoin Kurs, die Fed-Signale und die Frage, wofür das Management seine Kasse einsetzt. Fazit: Die Twenty One Capital Aktie bleibt eine Wette auf Bitcoin Der erste Bitcoin-Kauf seit dem Börsengang ist ein Bekenntnis, aber kein Gamechanger: 10 Millionen Dollar bewegen bei einem Bestand von 2,8 Milliarden Dollar wenig. Die Twenty One Capital Aktie hängt weiter fast vollständig am Bitcoin Kurs, der Milliardengewinn des dritten Quartals ist rechnerisch größtenteils schon wieder aufgezehrt. Einschätzung der Redaktion: Ob Twenty One Capital mehr wird als eine Tether-Bitcoin-Kasse mit Börsennotiz, entscheidet sich erst, wenn das Management ein ertragsstarkes Geschäft vorweisen kann.

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