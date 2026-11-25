Das Abkommen wurde im Juli 2025 in Schottland von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und US-Präsident Donald Trump geschlossen. Es begrenzt den US-Zoll auf die meisten EU-Waren auf 15 Prozent. Die EU hat nach eigener Darstellung ihre Seite erfüllt: Seit Juli 2026 sind US-Industriegüter und Hummer zollfrei in die EU einführbar (Ariva, t-online). Die EU hat sich ein Sicherheitsnetz gesichert: Zugeständnisse können ausgesetzt werden, wenn die USA ihre Zusagen nicht einhalten; der Deal läuft laut Ariva bis zum 31. Dezember 2029.

Bisher gelten für die meisten EU-Waren 10 Prozent; auf Autos und Bauteile sind es 15 Prozent, auf bestimmte Lkw 25 Prozent, Stahl und Aluminium sind von der Obergrenze ausgenommen (Ariva, t-online). Der neue Vorschlag sieht 15 Prozent für betroffene EU-Importe vor.