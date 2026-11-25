Die EU-Kommission hält an der Zollobergrenze von 15 Prozent fest. Nachdem das Büro des US-Handelsbeauftragten am Mittwoch, 25. November 2026, neue Zölle gegen die EU und 13 weitere Handelspartner vorgeschlagen hat, erwartet Brüssel, dass die im Turnberry-Abkommen vom Juli 2025 vereinbarte Grenze gilt (t-online, 17:04 Uhr; dpa-AFX/Ariva, 18:27 Uhr). Ein US-Vertreter habe das zugesichert. Für den DAX, der am Mittwoch bei 24.702,13 Punkten schloss (dpa-AFX, 17:53 Uhr), ist die Frage zentral, ob aus dem Vorschlag eine Eskalation oder nur eine Verhandlungsrunde wird.
Turnberry-Abkommen unter Druck: Brüssel pocht auf die 15-Prozent-Grenze – wie scharf kann die EU im Zollstreit mit den USA zurückschlagen?
Nach dem neuen US-Zollvorschlag verweist die EU-Kommission auf den Handelspakt von Turnberry, die Obergrenze von 15 Prozent und ein Sicherheitsnetz. Was die EU in der Hand hat, was Politik und Verbände fordern und was das für DAX und Exportwerte heißt.
Zollstreit EU–USA
Was steht im Turnberry-Abkommen zwischen EU und USA?
Das Abkommen wurde im Juli 2025 in Schottland von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und US-Präsident Donald Trump geschlossen. Es begrenzt den US-Zoll auf die meisten EU-Waren auf 15 Prozent. Die EU hat nach eigener Darstellung ihre Seite erfüllt: Seit Juli 2026 sind US-Industriegüter und Hummer zollfrei in die EU einführbar (Ariva, t-online). Die EU hat sich ein Sicherheitsnetz gesichert: Zugeständnisse können ausgesetzt werden, wenn die USA ihre Zusagen nicht einhalten; der Deal läuft laut Ariva bis zum 31. Dezember 2029.
Bisher gelten für die meisten EU-Waren 10 Prozent; auf Autos und Bauteile sind es 15 Prozent, auf bestimmte Lkw 25 Prozent, Stahl und Aluminium sind von der Obergrenze ausgenommen (Ariva, t-online). Der neue Vorschlag sieht 15 Prozent für betroffene EU-Importe vor.
|Bereich
|Stand
|Meiste EU-Waren in die USA
|bisher 10 %, Vorschlag 15 %
|Autos und Bauteile
|15 %
|Bestimmte Lkw
|25 %
|Stahl und Aluminium
|Sonderzölle, von der 15-%-Grenze ausgenommen
|US-Industriegüter in die EU
|seit Juli 2026 zollfrei
|Laufzeit des Deals
|bis 31.12.2029
Vorschlag der US-Seite ist noch nicht in Kraft. Angaben laut Berichterstattung.
Quelle: dpa-AFX/Ariva 18:27 Uhr; t-online 17:04 Uhr
Wie reagieren EU-Kommission, Parlament und Verbände?
Ein Kommissionssprecher wies die US-Begründung zurück, Europa verursache strukturelle Überkapazitäten (t-online). Der SPD-Politiker Bernd Lange, Vorsitzender des Handelsausschusses im Europaparlament, nannte die Vorwürfe „absurd“ und schrieb laut t-online: „Was nicht passt, wird passend gemacht.“ Der Bundesverband Groß- und Außenhandel (BGA) fordert ein geschlossenes, selbstbewusstes Auftreten der EU; sein Präsident Dirk Jandura nannte die Begründung nicht überzeugend. Der Chemieverband VCI sprach von einer „hanebüchenen“ Begründung (Ariva). Die Positionen werden hier wiedergegeben; aktiencheck.de bewertet sie nicht.
Welche Optionen hat die EU im Zollstreit?
Aus den vorliegenden Berichten geht hervor, dass Brüssel zunächst auf den Vertragstext und das Sicherheitsnetz setzt, nicht auf Gegenzölle. Konkrete Gegenmaßnahmen nennt die Kommission nicht. Eine Entscheidung würde frühestens fallen, wenn die US-Sätze im Federal Register stehen; sie sollen nach öffentlichen Anhörungen frühestens im Januar greifen. Bundeskanzler Friedrich Merz ist am Freitag beim EU-Gipfel und stimmt deshalb nicht im Bundestag über den Haushalt ab (WiWo/dpa, 24.11.2026). Ob die Zölle dort ein Thema sind, ist offen; eine Prognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Was bedeutet der Zollstreit für DAX und Exportwerte?
Der DAX ist exportlastig; Maschinenbau, Autoindustrie und Chemie sind laut US-Vorschlag im Visier. Am Mittwoch standen allerdings die KI-Aktien im Mittelpunkt: Infineon verlor 6,5 Prozent, Siemens Energy 4,6 Prozent, während die Volkswagen Aktie und die BMW Aktie gefragt waren (dpa-AFX, 17:53 Uhr). Der Euro notierte am Mittwoch um 12:23 Uhr New Yorker Zeit bei 1,0979 Dollar (Dow Jones Newswires/finanzen.at). Einschätzung der Redaktion: Solange der Vorschlag nur ein Vorschlag ist, dürfte die Unsicherheit über Satz und Umfang die Märkte stärker beschäftigen als die Zahl selbst; belegen lässt sich das nicht.
FAQ: Häufige Fragen zum EU-US-Handelsabkommen
Was ist das Turnberry-Abkommen? Ein im Juli 2025 vereinbarter Handelspakt zwischen EU und USA mit einer Zollobergrenze von 15 Prozent für die meisten EU-Waren.
Kann die EU ihre Zugeständnisse zurücknehmen? Das Abkommen enthält laut Ariva ein Sicherheitsnetz, mit dem Zugeständnisse bei Nichterfüllung ausgesetzt werden können.
Wann treten die neuen US-Zölle in Kraft? Frühestens im Januar, nach öffentlichen Anhörungen; der Vorschlag ist noch nicht beschlossen.
Was sagt die EU-Kommission? Sie weist die Überkapazitäts-Vorwürfe zurück und erwartet die Einhaltung der 15-Prozent-Grenze.
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