Nach dem Sommer präzisierte TUI die Prognose: Statt 1,1 bis 1,4 Milliarden Euro erwartet der Konzern für das Geschäftsjahr bis Ende September nun ein bereinigtes EBIT von 1,2 bis 1,3 Milliarden Euro. Das liegt auch am oberen Ende unter dem Vorjahreswert von rund 1,41 Milliarden Euro. Der gebuchte Umsatz im Pauschalreisegeschäft lag im Sommer 5 Prozent unter dem Vorjahr.