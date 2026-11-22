Ein KGV von 6, eine gesenkte Prognose und eine Leerverkaufsquote von fast 7 Prozent: Die TUI Aktie schloss am 20. November bei 6,86 Euro. Am 9. Dezember legt der Reisekonzern seine Jahreszahlen vor. Diese TUI Aktienanalyse zeigt, was bisher bekannt ist und worauf es bei der TUI Aktie ankommt.
TUI Aktienanalyse: KGV von 6, Prognose gesenkt, Leerverkäufer an Bord – wird der 9. Dezember zum Wendepunkt?
TUI rechnet für 2026 nur noch mit 1,2 bis 1,3 Milliarden Euro bereinigtem EBIT, die Aktie notiert bei 6,86 Euro und einem KGV von 6,24. Am 9. Dezember kommen die Jahreszahlen. Die Aktienanalyse mit Zahlen und Risiken.
Steckbrief
- Unternehmen
- TUI AG
- ISIN
- DE000TUAG505
- WKN
- TUAG50
- Handelssymbol
- TUI1 (Xetra)
- US-Handelssymbol
- TUIFY (ADR, OTC)
- Branche
- Touristik, Hotels und Kreuzfahrten
- Sitz
- Hannover
- Tagesspanne 20.11.2026
- 6,86 € bis 7,03 €
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs Xetra
Die Zahlen
TUI Aktienanalyse: Das dritte Quartal
Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 (April bis Juni) sank der Umsatz auf 5,82 Milliarden Euro nach 6,20 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT ging auf 233,8 Millionen Euro zurück, nach dem Rekordwert von 320,6 Millionen Euro im Vorjahr. Nach neun Monaten lag das bereinigte EBIT bei 118 Millionen Euro nach 165 Millionen Euro.
Veranstalter und Airline
Märkte & Airline erzielten einen Umsatz von 4,96 Milliarden Euro (minus 7,9 Prozent) und ein bereinigtes EBIT von minus 17,4 Millionen Euro. Die Kundenzahl sank um 6,4 Prozent.
Hotels
Hotels & Resorts steigerten den Umsatz um 1,4 Prozent auf 556 Millionen Euro.
Iran-Krieg
Der Krieg im Iran ließ Buchungen für den Nahen Osten einbrechen und verunsicherte viele Kunden. TUI fuhr das Sommerangebot zurück und gewährte Rabatte.
Last Minute
Kunden buchen deutlich kurzfristiger. Eine Umsatzprognose nennt TUI weiterhin nicht.
TUI: Bereinigtes EBIT im Vorjahresvergleich
Mio. €
- 2024/25
- 2025/26
Drittes Quartal und neun Monate der Geschäftsjahre 2024/25 und 2025/26.
Quelle: TUI, Mitteilung vom 12.08.2026
Daten als Tabelle
|Zeitraum
|2024/25
|2025/26
|Drittes Quartal
|321
|234
|Neun Monate
|165
|118
Nach dem Sommer präzisierte TUI die Prognose: Statt 1,1 bis 1,4 Milliarden Euro erwartet der Konzern für das Geschäftsjahr bis Ende September nun ein bereinigtes EBIT von 1,2 bis 1,3 Milliarden Euro. Das liegt auch am oberen Ende unter dem Vorjahreswert von rund 1,41 Milliarden Euro. Der gebuchte Umsatz im Pauschalreisegeschäft lag im Sommer 5 Prozent unter dem Vorjahr.
Bewertung
Was der Kurs von 6,86 Euro einpreist
Mit einem KGV von 6,24 und einer Marktkapitalisierung von rund 3,5 Milliarden Euro ist die TUI Aktie niedrig bewertet. Die Dividende von 0,10 Euro je Aktie bringt 1,44 Prozent. Laut aktiencheck.de lagen die Leerverkaufspositionen Anfang November bei 6,74 Prozent, einzelne Hedgefonds bauten ihre Wetten zuletzt ab, andere stockten auf.
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