Die TUI Aktie startet mit einem Plus in den Mittwoch. Um 09:18 Uhr notiert sie bei 6,957 Euro, ein Gewinn von 1,18 Prozent. Der Hannoveraner Reisekonzern gehört damit zu den MDAX Gewinnern, zusammen mit Lufthansa und Fraport.
TUI Aktie: Erholungsversuch vor den Jahreszahlen – der Reisekonzern zählt zu den MDAX Gewinnern
Die TUI Aktie steigt am Mittwochmorgen um 1,18 Prozent auf 6,957 Euro und zählt zu den MDAX Gewinnern. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Reisewerte sind insgesamt gefragt. Am 9. Dezember legt TUI die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vor.
Der Hintergrund
Warum die TUI Aktie als MDAX Gewinner zulegt
Eine eigene Nachricht gibt es nicht. Die TUI Aktie steigt mit der gesamten Reisebranche, nachdem sie am Dienstag fast 3 Prozent verloren hatte. Nach dem Rückschlag bei Technologiewerten suchen Anleger Titel, die nicht am KI-Zyklus hängen.
Spannend wird der 9. Dezember. Dann legt TUI die Zahlen für das am 30. September beendete Geschäftsjahr vor. Analysten erwarten für das Schlussquartal einen Umsatz von 9,03 Milliarden Euro, knapp 4 Prozent weniger als im Vorjahr. Der Gewinn je Aktie soll von 1,66 auf 1,39 Euro sinken.
Der Aktionär
Ein Investor stockt auf
Im Aktionärskreis hat der tschechische Investor Pale Fire Capital seinen Anteil zuletzt auf 5,15 Prozent erhöht. Charttechnisch hatte die TUI Aktie am 20. November die 200-Tage-Linie nach unten durchbrochen. Mit dem Plus vom Mittwoch nähert sie sich dieser Linie wieder.
Einordnung der Redaktion: Die TUI Aktie erholt sich mit der Branche. Die Jahreszahlen am 9. Dezember werden zeigen, ob die Analysten zu vorsichtig rechnen.
FAQ
Häufige Fragen zur TUI Aktie
Warum steigt die TUI Aktie heute?
Eine eigene Nachricht gibt es nicht. Reisewerte wie Lufthansa und Fraport legen ebenfalls zu.
Wann legt TUI die Jahreszahlen vor?
Voraussichtlich am 9. Dezember 2026.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der TUI Aktie?
ISIN DE000TUAG505, WKN TUAG50. Handelssymbol an deutschen Börsen: TUI1. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
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