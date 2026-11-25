TUI Aktie: Erholungsversuch vor den Jahreszahlen – der Reisekonzern zählt zu den MDAX Gewinnern

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 09:35 2 Min.

Die TUI Aktie steigt am Mittwochmorgen um 1,18 Prozent auf 6,957 Euro und zählt zu den MDAX Gewinnern. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Reisewerte sind insgesamt gefragt. Am 9. Dezember legt TUI die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vor.

Die TUI Aktie startet mit einem Plus in den Mittwoch. Um 09:18 Uhr notiert sie bei 6,957 Euro, ein Gewinn von 1,18 Prozent. Der Hannoveraner Reisekonzern gehört damit zu den MDAX Gewinnern, zusammen mit Lufthansa und Fraport. Kurs der TUI Aktie 6,957 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +1,18 % Vorlage der Jahreszahlen 9. Dezember erwarteter Quartalsumsatz 9,03 Mrd. EUR Quelle : Kursliste 25.11.2026, 09:18 Uhr; Analystenschätzungen laut finanzen.at Der Hintergrund Warum die TUI Aktie als MDAX Gewinner zulegt Eine eigene Nachricht gibt es nicht. Die TUI Aktie steigt mit der gesamten Reisebranche, nachdem sie am Dienstag fast 3 Prozent verloren hatte. Nach dem Rückschlag bei Technologiewerten suchen Anleger Titel, die nicht am KI-Zyklus hängen. Spannend wird der 9. Dezember. Dann legt TUI die Zahlen für das am 30. September beendete Geschäftsjahr vor. Analysten erwarten für das Schlussquartal einen Umsatz von 9,03 Milliarden Euro, knapp 4 Prozent weniger als im Vorjahr. Der Gewinn je Aktie soll von 1,66 auf 1,39 Euro sinken. Der Aktionär Ein Investor stockt auf Im Aktionärskreis hat der tschechische Investor Pale Fire Capital seinen Anteil zuletzt auf 5,15 Prozent erhöht. Charttechnisch hatte die TUI Aktie am 20. November die 200-Tage-Linie nach unten durchbrochen. Mit dem Plus vom Mittwoch nähert sie sich dieser Linie wieder. Was für die TUI Aktie sprechen könnte Reisebranche insgesamt gefragt

Großaktionär stockt auf

Jahreszahlen bringen bald Klarheit

Günstige Bewertung nach Gewinn Was Anleger bedenken sollten Keine eigene Nachricht

Rückläufiger Umsatz im Schlussquartal erwartet

200-Tage-Linie unterschritten

Abhängigkeit von der Reisenachfrage Einordnung der Redaktion: Die TUI Aktie erholt sich mit der Branche. Die Jahreszahlen am 9. Dezember werden zeigen, ob die Analysten zu vorsichtig rechnen. FAQ Häufige Fragen zur TUI Aktie Warum steigt die TUI Aktie heute?

Eine eigene Nachricht gibt es nicht. Reisewerte wie Lufthansa und Fraport legen ebenfalls zu. Wann legt TUI die Jahreszahlen vor?

Voraussichtlich am 9. Dezember 2026. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der TUI Aktie?

ISIN DE000TUAG505, WKN TUAG50. Handelssymbol an deutschen Börsen: TUI1. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur TUI Aktie Die TUI Aktie steigt als MDAX Gewinner mit der Reisebranche. Den nächsten Impuls liefern die Jahreszahlen im Dezember.

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