Die TUI-Aktie steht vor einer anspruchsvollen Bewährungsprobe. Der Kursverlust von 2,81 % auf 6,922 Euro trifft auf eine umfangreiche institutionelle Netto-Short-Positionierung. Besonders bemerkenswert sind die gleichzeitigen Positionsaufstockungen vom 23. November 2026. BlackRock Financial Management erhöhte seine Netto-Leerverkaufsposition von 1,20 % auf 1,31 %, BlackRock Institutional Trust Company von 0,99 % auf 1,01 % und Marshall Wace von 1,01 % auf 1,11 %. Zusammen haben die drei Gesellschaften ihre Positionen damit um 0,23 Prozentpunkte auf 3,43 % des Aktienkapitals ausgeweitet. Unter Einbeziehung von Capital Fund Management, D. E. Shaw und LMR Partners summieren sich die sechs zuletzt öffentlich ausgewiesenen Netto-Leerverkaufspositionen auf 6,47 %. Damit bleibt die institutionelle Short-Seite bei TUI deutlich präsent. Die jüngsten Aufstockungen unterstreichen die erhöhte Netto-Short-Exponierung mehrerer großer Marktteilnehmer. Ob daraus weiterer Kursdruck entsteht, hängt jedoch wesentlich von der operativen Geschäftsentwicklung und den zukünftigen Handelsentscheidungen der Investoren ab. Positive Überraschungen könnten die Leerverkäufer unter Druck setzen, während schwächere Geschäftszahlen zusätzliche Risiken schaffen würden. Für Anleger bleibt die Situation deshalb besonders spannend: Drei große institutionelle Investoren haben ihre Short-Positionen gleichzeitig erhöht – doch ob diese Wetten aufgehen, entscheidet letztlich die wirtschaftliche Entwicklung des Reisekonzerns.