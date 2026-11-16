TUI Aktie: BlackRock gegen BlackRock - brisantes Hedgefonds-Duell sorgt für neue Spannung!

Bei der TUI-Aktie entwickelt sich ein bemerkenswertes Kräftemessen unter institutionellen Leerverkäufern! Ausgerechnet zwei Gesellschaften des weltweit bekannten Vermögensverwalters BlackRock haben ihre Short-Positionen am 13. November 2026 in entgegengesetzte Richtungen verändert. Während BlackRock Institutional Trust Company, National Association seine Netto-Leerverkaufsposition von 1,02 Prozent auf 0,99 Prozent reduzierte, erhöhte BlackRock Financial Management, Inc. seine Position von 1,15 Prozent auf 1,20 Prozent. Gleichzeitig gerät die TUI-Aktie unter Verkaufsdruck und verliert 1,51 Prozent auf 7,43 Euro. Für Anleger entsteht damit eine spannende Konstellation: Die institutionellen Shortseller bleiben engagiert, doch selbst innerhalb der BlackRock-Gruppe zeigen sich unterschiedliche Positionsanpassungen. Welche Konsequenzen könnte das für Deutschlands bekanntesten Reisekonzern haben?