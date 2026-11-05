TSMC Aktie: Sicherer Hafen trotz KI-Risiken? Bernstein setzt auf breite Geschäftsbasis

Das Analysehaus Bernstein sieht in TSMC sogar einen vergleichsweise sicheren Hafen innerhalb der Lieferkette für künstliche Intelligenz. Analyst Mark Li hebt in seiner Aktienanalyse vom 05. November 2026 das Kursziel deutlich von 554 auf 600 USD an und bestätigt gleichzeitig das Rating "outperform". Seine Argumente: eine starke Marktposition, erhebliche Preissetzungsmacht und ein Geschäftsmodell, das nicht ausschließlich vom KI-Boom abhängig ist. Für die TSMC-Aktie ergibt sich damit eine spannende Kombination aus Wachstumsperspektiven und operativer Widerstandsfähigkeit.