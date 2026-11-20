Laut Financial Times betrifft der Stopp bei TSMC Smartphone-Chips für chinesische Hersteller, genannt werden Xiaomi, Oppo und Vivo. Bei Samsung sollen die KI-Rechenzentrumssparte Kunlun von Baidu und ByteDance betroffen sein. Die Berichte stützen sich auf mehrere mit der Sache vertraute Personen; Bestätigungen der Unternehmen fehlen.

Die Taipei Times berichtet unter Berufung auf zwei anonyme Quellen, TSMC stoppe Arbeiten an Prozessen von 16 Nanometern oder kleiner, sofern der Kunde keine US-Exportlizenz hat. Für 28 und 40 Nanometer sei in den meisten Fällen weiter Erlaubnis möglich, sofern die Chips nicht auf Hochleistungsspeicher angewiesen sind und kein Advanced Packaging brauchen. Auch Bestellungen über Mittler oder Auslandstöchter sollen geprüft werden.