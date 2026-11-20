Der weltgrößte Chipauftragsfertiger bremst bei China: Laut einem Bericht der Financial Times haben TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company; Taipeh: 2330, US-ADR: TSM) und Samsung Electronics die Lieferung bestimmter Prozessoren an chinesische Kunden gestoppt. Beide Konzerne wollen demnach zunächst Exportlizenzen der US-Behörden einholen. Eine offizielle Stellungnahme von TSMC, Samsung oder der US-Behörde liegt den ausgewerteten Berichten nicht vor.
TSMC-Aktie: Lieferstopp für China-Chips – TSMC und Samsung warten laut Berichten auf US-Lizenzen
TSMC und Samsung Electronics haben laut Financial Times Lieferungen bestimmter Chips an chinesische Kunden gestoppt, bis US-Exportlizenzen vorliegen. Hintergrund ist eine neue BIS-Regel. Was bestätigt ist und was nicht.
Die TSMC Aktie (ISIN TW0002330008) rückt damit erneut in den Mittelpunkt der US-Exportkontrollen für Chips.
Was hat die US-Regel geändert?
Auslöser ist eine Regel des Bureau of Industry and Security (BIS) im US-Handelsministerium, die am 16. November veröffentlicht wurde. Nach den Berichten fällt eine bisherige Ausnahme weg: Auftragsfertiger konnten Chips chinesischer Designer zuvor über eine Regel zur Transistorzahl selbst freigeben. Das entfällt. Für Designer, die nicht auf der Liste autorisierter Kunden stehen, braucht es nun eine Lizenz. Ob die Regel am 19. November wirksam wurde oder erst mit der Veröffentlichung im Federal Register, ist aus den Berichten nicht eindeutig.
Welche Kunden und Chips sind betroffen?
Laut Financial Times betrifft der Stopp bei TSMC Smartphone-Chips für chinesische Hersteller, genannt werden Xiaomi, Oppo und Vivo. Bei Samsung sollen die KI-Rechenzentrumssparte Kunlun von Baidu und ByteDance betroffen sein. Die Berichte stützen sich auf mehrere mit der Sache vertraute Personen; Bestätigungen der Unternehmen fehlen.
Die Taipei Times berichtet unter Berufung auf zwei anonyme Quellen, TSMC stoppe Arbeiten an Prozessen von 16 Nanometern oder kleiner, sofern der Kunde keine US-Exportlizenz hat. Für 28 und 40 Nanometer sei in den meisten Fällen weiter Erlaubnis möglich, sofern die Chips nicht auf Hochleistungsspeicher angewiesen sind und kein Advanced Packaging brauchen. Auch Bestellungen über Mittler oder Auslandstöchter sollen geprüft werden.
Wie wichtig ist China für die TSMC Aktie?
Nach einem Drittbericht lieferten Kunden mit Sitz in China im dritten Quartal rund 5 Prozent des TSMC-Nettoumsatzes, etwa 2,3 Milliarden Dollar, nach 8 Prozent im Vorjahresquartal. Der größte Teil des Umsatzes kommt aus Nordamerika. Konkrete Umsatzzahlen zum Lieferstopp nennt keine Quelle.
Die Branche rechnet laut den Berichten damit, dass die US-Behörden zumindest für Smartphone-Chips Lizenzen erteilen dürften. Verzögerungen im Genehmigungsprozess könnten die Produktion dennoch stören.
Was bedeutet das für Anleger der TSMC Aktie?
Der Fall zeigt, wie unmittelbar US-Exportregeln auf die Lieferketten der Halbleiterindustrie durchschlagen. Anleger der TSMC Aktie und der Samsung Aktie dürften auf offizielle Stellungnahmen, die ersten erteilten Lizenzen und die Reaktion Pekings achten. Eine Anlageempfehlung ist damit nicht verbunden.
FAQ zur TSMC Aktie und zum China-Lieferstopp
Was ist passiert? Laut Financial Times stoppen TSMC und Samsung die Lieferung bestimmter Chips an chinesische Kunden, bis US-Exportlizenzen vorliegen.
Welche Regel steckt dahinter? Eine Regel des US-Handelsministeriums (BIS) vom 16. November, die eine bisherige Freigabe-Ausnahme für Auftragsfertiger streicht.
Haben die Unternehmen das bestätigt? In den ausgewerteten Berichten gibt es keine offizielle Stellungnahme.
Unter welchem Kürzel wird die TSMC Aktie gehandelt? In Taipeh unter 2330, als US-ADR unter TSM (ISIN siehe Hinweis oben).
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