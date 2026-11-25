Am 10. November genehmigte der Verwaltungsrat drei Investitionen von jeweils bis zu 500 Millionen Dollar. Die erste betraf Stammaktien von Anthropic zum Ausgabepreis des Börsengangs, die zweite Vorzugsaktien von OpenAI. Die dritte ist eine neue Beteiligungsgesellschaft, die strategisch in Unternehmen der Halbleiterbranche investieren soll. In derselben Sitzung wurden zudem Investitionen in Fabriken und Anlagen von rund 40,9 Milliarden Dollar freigegeben.

Der Anthropic-Teil ist inzwischen vollzogen. Über die Tochter TSMC Partners erwarb der Konzern am Tag des Börsengangs 6.024.096 Aktien der stimmrechtslosen Klasse N zu je 83 Dollar. Das entspricht einem Anteil von rund 0,03 Prozent. TSMC war damit einer von sieben Technologiepartnern, die zusammen für 26 Milliarden Dollar parallel zum Börsengang zeichneten. Die größten Pakete übernahmen Alphabet und Nvidia mit jeweils 10 Milliarden Dollar, Broadcom, Micron und Microsoft kauften jeweils für rund eine Milliarde Dollar. Ob und zu welchem Preis der Einstieg bei OpenAI bereits erfolgt ist, hat TSMC bislang nicht mitgeteilt. OpenAI hatte Anfang November frisches Kapital zu einer Bewertung von 1,25 Billionen Dollar eingesammelt.