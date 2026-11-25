Ohne TSMC gäbe es weder Claude noch ChatGPT. Der taiwanische Konzern fertigt die Hochleistungschips, auf denen die großen KI-Modelle trainiert und betrieben werden. Jetzt hat sich der weltgrößte Auftragsfertiger auch an seinen wichtigsten Endkunden beteiligt: Zum Börsengang von Anthropic am 19. November kaufte TSMC Aktien für 500 Millionen Dollar. Weitere bis zu 500 Millionen Dollar hat der Verwaltungsrat für Vorzugsaktien von OpenAI freigegeben. Der Zeitpunkt könnte kaum spannender sein. Die Anthropic Aktie notiert inzwischen unter dem Ausgabepreis, und die TSMC Aktie gerät im weltweiten Ausverkauf der KI-Werte unter Druck.
TSMC Aktie: Der Chipfertiger der ganzen KI-Welt kauft sich bei Anthropic und OpenAI ein – kluger Schachzug oder gefährlicher Kreislauf?
TSMC fertigt die Chips, auf denen Claude und ChatGPT laufen. Jetzt ist der Konzern auch Aktionär: 500 Millionen Dollar flossen in Anthropic, weitere bis zu 500 Millionen sind für OpenAI genehmigt. Eine Woche später notiert Anthropic unter dem Ausgabepreis, und die TSMC Aktie fällt im KI-Ausverkauf. Die Top-Story zeigt, was hinter dem Einstieg steckt und was er für Anleger bedeutet.
Die Stammdaten für Anleger: Die US-Aktie (ADR) von TSMC trägt die ISIN US8740391003 und die WKN 909800. An deutschen Börsenplätzen wird sie unter dem Handelssymbol TSFA gehandelt, in den USA unter dem Kürzel TSM an der New York Stock Exchange. Die Stammaktie notiert in Taipeh unter dem Kürzel 2330 (ISIN TW0002330008).
Der Deal
Drei Beschlüsse, 1,5 Milliarden Dollar: was TSMC genau gekauft hat
Für TSMC ist der Schritt ungewöhnlich. Der Konzern hat sich bislang aufs Fertigen konzentriert, nicht auf Beteiligungen an Kunden.
Am 10. November genehmigte der Verwaltungsrat drei Investitionen von jeweils bis zu 500 Millionen Dollar. Die erste betraf Stammaktien von Anthropic zum Ausgabepreis des Börsengangs, die zweite Vorzugsaktien von OpenAI. Die dritte ist eine neue Beteiligungsgesellschaft, die strategisch in Unternehmen der Halbleiterbranche investieren soll. In derselben Sitzung wurden zudem Investitionen in Fabriken und Anlagen von rund 40,9 Milliarden Dollar freigegeben.
Der Anthropic-Teil ist inzwischen vollzogen. Über die Tochter TSMC Partners erwarb der Konzern am Tag des Börsengangs 6.024.096 Aktien der stimmrechtslosen Klasse N zu je 83 Dollar. Das entspricht einem Anteil von rund 0,03 Prozent. TSMC war damit einer von sieben Technologiepartnern, die zusammen für 26 Milliarden Dollar parallel zum Börsengang zeichneten. Die größten Pakete übernahmen Alphabet und Nvidia mit jeweils 10 Milliarden Dollar, Broadcom, Micron und Microsoft kauften jeweils für rund eine Milliarde Dollar. Ob und zu welchem Preis der Einstieg bei OpenAI bereits erfolgt ist, hat TSMC bislang nicht mitgeteilt. OpenAI hatte Anfang November frisches Kapital zu einer Bewertung von 1,25 Billionen Dollar eingesammelt.
Alle KI-Anbieter arbeiten mit TSMC.
Die Logik
Warum der Fertiger zum Aktionär wird
Näher an der Nachfrage
Anthropic und OpenAI bestimmen, wie viele Hochleistungschips in den kommenden Jahren gebraucht werden. Als Aktionär erhält TSMC einen direkteren Draht zu den Unternehmen, deren Pläne die eigene Auslastung prägen.
Beide Seiten des Rennens
TSMC setzt nicht auf einen Sieger, sondern ist an beiden führenden KI-Laboren beteiligt. Wer auch immer vorn liegt, die Chips kommen ohnehin aus den Fabriken in Taiwan.
Kleiner Einsatz, große Bilanz
Eine Milliarde Dollar entspricht nach einer Rechnung von FourWeekMBA weniger als einem Prozent der Barmittel und Wertpapiere von TSMC. Selbst ein Totalverlust wäre für den Konzern verkraftbar.
Die Kritik
Lieferant, Kunde, Aktionär: das Problem mit dem Kreislauf
Nicht jeder sieht in der Verflechtung einen klugen Schachzug.
Kritiker sprechen von zirkulärer Finanzierung. Das Muster: Lieferanten investieren in ihre Kunden, die Kunden kaufen mit dem Geld Chips und Rechenleistung bei denselben Lieferanten. Laut Wertpapierprospekt stammt ein beträchtlicher Teil der Mittel, die Anthropic beim Börsengang einsammelte, von Unternehmen, die Anthropic selbst beliefert. Für Anleger wird es dadurch schwerer zu erkennen, wie groß die Nachfrage nach KI-Chips ohne solche Geldkreisläufe wäre.
Hinzu kommt das Timing. Die Anthropic Aktie fiel am Mittwoch zeitweise auf 73,85 Dollar und notierte gegen 16:10 Uhr MEZ bei 77,61 Dollar, rund 6,5 Prozent unter dem Ausgabepreis. Auf die 6.024.096 Aktien gerechnet ergibt das für TSMC einen Buchverlust von rund 32 Millionen Dollar, am Tagestief waren es etwa 55 Millionen. Für einen Konzern dieser Größe ist das eine Randnotiz. Als Signal ist es dennoch unangenehm: Der Chipfertiger, der als sicherster Profiteur des KI-Booms gilt, sitzt nun auch auf den Bewertungsrisiken seiner Kunden.
Die Aktie
Vom Tageslimit zum Ausverkauf: die TSMC Aktie im Wechselbad
Wie nervös der Markt ist, zeigen die vergangenen Tage. Nach der Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang stieg die TSMC Aktie in Taipeh am Dienstag fast um das zulässige Tageslimit von 10 Prozent auf 2.230 Taiwan-Dollar. Am Mittwoch folgte der Rückschlag: Zeitweise brach das Papier um mehr als 9 Prozent ein und schloss 3,6 Prozent tiefer bei 2.150 Taiwan-Dollar. Die US-Aktie lag am Mittwoch zeitweise rund 7 Prozent im Minus, nachdem sie schon am Dienstag knapp 4 Prozent auf 349,20 Dollar verloren hatte. Vom Rekordschluss im Oktober bei 485,80 Dollar ist sie damit weit entfernt. Der Leitindex Taiex steuert mit einem Minus von rund 15 Prozent auf seinen schwächsten Monat seit 2008 zu. Die Behörden in Taipeh haben unter anderem Leerverkäufe eingeschränkt, um den Markt zu stabilisieren.
Die Stammdaten der weiteren genannten Unternehmen: Anthropic (ISIN US03703U1079, WKN A42SXH, Handelssymbol 1ANT, US-Handelssymbol ANT), Nvidia (ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA), Alphabet (ISIN US02079K3059, WKN A14Y6F, Handelssymbol ABEA, US-Handelssymbol GOOGL), Broadcom (ISIN US11135F1012, WKN A2JG9Z, Handelssymbol 1YD, US-Handelssymbol AVGO), Micron (ISIN US5951121038, WKN 869020, Handelssymbol MTE, US-Handelssymbol MU) und Microsoft (ISIN US5949181045, WKN 870747, Handelssymbol MSF, US-Handelssymbol MSFT). OpenAI ist nicht börsennotiert.
Häufige Fragen zur TSMC Aktie
Wie viel hat TSMC in Anthropic investiert?
500 Millionen Dollar. TSMC kaufte am 19. November 2026 über die Tochter TSMC Partners 6.024.096 Aktien zum Ausgabepreis von 83 Dollar, rund 0,03 Prozent des Unternehmens.
Ist TSMC auch an OpenAI beteiligt?
Der Verwaltungsrat hat bis zu 500 Millionen Dollar für Vorzugsaktien von OpenAI genehmigt. Ob der Kauf bereits abgeschlossen ist, hat TSMC nicht mitgeteilt.
Warum fällt die TSMC Aktie?
Der weltweite Ausverkauf bei KI- und Chipwerten erfasst auch TSMC. Hinzu kommen neue US-Zollpläne und Zweifel an der Rentabilität der hohen KI-Investitionen.
Was bedeutet zirkuläre Finanzierung?
Lieferanten investieren in ihre Kunden, die mit dem Geld wiederum bei den Lieferanten einkaufen. Kritiker warnen, dass dadurch die tatsächliche Nachfrage schwerer einzuschätzen ist.
Welche ISIN und WKN hat die TSMC Aktie?
Die US-Aktie (ADR) hat die ISIN US8740391003 und die WKN 909800. Handelssymbol in Deutschland ist TSFA, in den USA TSM. Die Stammaktie in Taipeh hat die ISIN TW0002330008.
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