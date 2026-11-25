Das inzwischen veröffentlichte Protokoll zeige, wie knapp die Entscheidung gewesen sei: Vier Mitglieder des Bankrats hätten für den Schritt gestimmt, drei hätten abwarten wollen. Begründet worden sei die Straffung mit dem Risiko sogenannter Zweitrundeneffekte, also der Gefahr, dass der Energiepreisschock der vergangenen Monate über höhere Löhne und Preise dauerhaft in der Inflation hängen bleibe. Seither habe sich das Umfeld spürbar verändert: Der Ölpreis habe binnen eines Monats rund ein Fünftel nachgegeben, was den Preisdruck im kommenden Jahr dämpfen dürfte. Gouverneur Aleš Michl habe schon vor der Sitzung signalisiert, dass nur Stabilität oder eine moderate Anhebung zur Wahl stünden, eine Lockerung also kein Thema sei. Für Unternehmen mit Krediten in Kronen bedeute das vorerst kein rasches Ende der straffen Geldpolitik, auch wenn die Finanzierungskosten ihren Höhepunkt bald erreicht haben könnten. Ob die Notenbank im Dezember nachlege oder pausiere, hänge an den nächsten Inflationsdaten und an der Frage, wie nachhaltig der Rückgang der Energiepreise ausfalle.