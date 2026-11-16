Trustmark-Aktie: KBW-Analyst Will Jones hebt das Kursziel auf 54 Dollar – die Hancock-Whitney-Offerte setzt den Preis

Trustmark-Aktionäre erhalten 0,7463 Hancock-Whitney-Aktien je Papier. Multipliziert mit dem gleichzeitig von Will Jones gesenkten Kursziel für Hancock Whitney von 72 US-Dollar ergibt sich rechnerisch ein Wert von rund 53,73 US-Dollar – das neue Trustmark-Ziel von 54 US-Dollar liegt fast exakt darauf.

Zum Vergleich: Auf Basis des Hancock-Whitney-Schlusskurses von 65,28 US-Dollar ist eine Trustmark-Aktie aktuell rund 48,72 US-Dollar wert. Die Trustmark-Aktie notiert mit 47,88 US-Dollar leicht darunter. Die Aktienanalyse von KBW setzt damit auf eine Erholung der Käuferaktie.