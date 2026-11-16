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Trustmark-Aktie: KBW-Analyst Will Jones hebt das Kursziel auf 54 Dollar – die Hancock-Whitney-Offerte setzt den Preis

aktiencheck.de Redaktion3 Min.

Nach der angekündigten Übernahme durch Hancock Whitney hebt KBW-Analyst Will Jones das Kursziel für die Trustmark-Aktie von 50 auf 54 US-Dollar und bleibt bei „Market Perform“. Zum Schlusskurs von 47,88 US-Dollar ergibt sich ein Potenzial von knapp 13 Prozent. Der Wert hängt nun direkt an der Hancock-Whitney-Aktie.

Hände stapeln Münzen auf einem Tisch, darüber Aktiencheck-Logo, Titel zur KBW-Einstufung und Kennzahlen Market Perform, 54 Dollar, 47,88 Dollar
Bild: Foto: Towfiqu barbhuiya / Unsplash (Medium 3212); Grafik: aktiencheck.de
Rating KBW (bestätigt)
Market Perform
Kursziel (zuvor 50 $)
54 $
Schlusskurs 13.11.2026
47,88 $
Hancock-Whitney-Aktien je Trustmark-Aktie
0,7463

Steckbrief

Unternehmen
Trustmark Corporation
Handelssymbol
TRMK (Nasdaq)
Analyst
Will Jones
Bank
KBW
Rating
Market Perform (bestätigt)
Kursziel
54 US-Dollar (zuvor 50 US-Dollar)

Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026

Die Übernahme schreibt die Rechnung: KBW-Analyst Will Jones hebt das Kursziel für die Trustmark-Aktie von 50 auf 54 US-Dollar und bleibt bei „Market Perform“. Zum Schlusskurs von 47,88 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von knapp 13 Prozent. Hintergrund ist die angekündigte Übernahme durch den Rivalen Hancock Whitney in einem reinen Aktientausch.

KBW zur Trustmark-Aktie

Das Kursziel folgt dem Umtauschverhältnis – Jones rechnet mit Hancock Whitney

Seit der Übernahmeankündigung ist der Wert der Trustmark-Aktie an den Kurs von Hancock Whitney gekoppelt. Genau das spiegelt das neue KBW-Ziel wider.

Trustmark-Aktionäre erhalten 0,7463 Hancock-Whitney-Aktien je Papier. Multipliziert mit dem gleichzeitig von Will Jones gesenkten Kursziel für Hancock Whitney von 72 US-Dollar ergibt sich rechnerisch ein Wert von rund 53,73 US-Dollar – das neue Trustmark-Ziel von 54 US-Dollar liegt fast exakt darauf.

Zum Vergleich: Auf Basis des Hancock-Whitney-Schlusskurses von 65,28 US-Dollar ist eine Trustmark-Aktie aktuell rund 48,72 US-Dollar wert. Die Trustmark-Aktie notiert mit 47,88 US-Dollar leicht darunter. Die Aktienanalyse von KBW setzt damit auf eine Erholung der Käuferaktie.

Die Argumente von Will Jones

Die Argumentation von KBW-Analyst Will Jones lässt sich aus den Deal-Konditionen ableiten:

  1. Reiner Aktientausch

    Hancock Whitney zahlt ausschließlich in eigenen Aktien, der Transaktionswert lag bei Ankündigung bei rund 3,2 Milliarden US-Dollar.

  2. Übernahmewert über dem Kurs

    Auf Basis des Hancock-Whitney-Schlusskurses vom 11. November entsprach das Angebot 54,02 US-Dollar je Trustmark-Aktie.

  3. Gekoppelte Kursziele

    Das KBW-Ziel für Trustmark entspricht nahezu dem Umtauschverhältnis multipliziert mit dem Ziel für Hancock Whitney.

  4. Kein Kaufsignal

    Da der Wert von der Käuferaktie abhängt, bleibt Jones bei „Market Perform“.

Neue Golfküsten-Bank mit 58 Milliarden Dollar Bilanzsumme

Hancock Whitney und Trustmark gaben die Fusion am 12. November bekannt. Entstehen soll eine Bank mit rund 58 Milliarden US-Dollar Bilanzsumme in sechs Bundesstaaten im Südosten der USA. Der Abschluss ist für Ende des ersten Quartals 2027 geplant, vorbehaltlich der Genehmigungen.

Bereits im September hatte KBW das Trustmark-Ziel von 48 auf 50 US-Dollar angehoben, nachdem eine Sale-and-Leaseback-Transaktion und eine Umschichtung des Anleihebestands den Gewinn je Aktie um 6 Prozent steigern sollten.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Keefe, Bruyette & Woods, Inc. (KBW, eine Stifel-Gesellschaft), Analyst Will Jones. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Market Perform“ und das Kursziel von 54 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.kbw.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

Trustmark Corporation (TRMK): Halten, Kursziel 54,00 USD.

Quelle
Empfehlung von KBW (Analyst Will Jones). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 13:12 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 13:12 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: KBW (Analyst Will Jones).

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.