Die Übernahme schreibt die Rechnung: KBW-Analyst Will Jones hebt das Kursziel für die Trustmark-Aktie von 50 auf 54 US-Dollar und bleibt bei „Market Perform“. Zum Schlusskurs von 47,88 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von knapp 13 Prozent. Hintergrund ist die angekündigte Übernahme durch den Rivalen Hancock Whitney in einem reinen Aktientausch.
Trustmark-Aktie: KBW-Analyst Will Jones hebt das Kursziel auf 54 Dollar – die Hancock-Whitney-Offerte setzt den Preis
Nach der angekündigten Übernahme durch Hancock Whitney hebt KBW-Analyst Will Jones das Kursziel für die Trustmark-Aktie von 50 auf 54 US-Dollar und bleibt bei „Market Perform“. Zum Schlusskurs von 47,88 US-Dollar ergibt sich ein Potenzial von knapp 13 Prozent. Der Wert hängt nun direkt an der Hancock-Whitney-Aktie.
Steckbrief
- Unternehmen
- Trustmark Corporation
- Handelssymbol
- TRMK (Nasdaq)
- Analyst
- Will Jones
- Bank
- KBW
- Rating
- Market Perform (bestätigt)
- Kursziel
- 54 US-Dollar (zuvor 50 US-Dollar)
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
KBW zur Trustmark-Aktie
Das Kursziel folgt dem Umtauschverhältnis – Jones rechnet mit Hancock Whitney
Seit der Übernahmeankündigung ist der Wert der Trustmark-Aktie an den Kurs von Hancock Whitney gekoppelt. Genau das spiegelt das neue KBW-Ziel wider.
Trustmark-Aktionäre erhalten 0,7463 Hancock-Whitney-Aktien je Papier. Multipliziert mit dem gleichzeitig von Will Jones gesenkten Kursziel für Hancock Whitney von 72 US-Dollar ergibt sich rechnerisch ein Wert von rund 53,73 US-Dollar – das neue Trustmark-Ziel von 54 US-Dollar liegt fast exakt darauf.
Zum Vergleich: Auf Basis des Hancock-Whitney-Schlusskurses von 65,28 US-Dollar ist eine Trustmark-Aktie aktuell rund 48,72 US-Dollar wert. Die Trustmark-Aktie notiert mit 47,88 US-Dollar leicht darunter. Die Aktienanalyse von KBW setzt damit auf eine Erholung der Käuferaktie.
Die Argumente von Will Jones
Die Argumentation von KBW-Analyst Will Jones lässt sich aus den Deal-Konditionen ableiten:
Reiner Aktientausch
Hancock Whitney zahlt ausschließlich in eigenen Aktien, der Transaktionswert lag bei Ankündigung bei rund 3,2 Milliarden US-Dollar.
Übernahmewert über dem Kurs
Auf Basis des Hancock-Whitney-Schlusskurses vom 11. November entsprach das Angebot 54,02 US-Dollar je Trustmark-Aktie.
Gekoppelte Kursziele
Das KBW-Ziel für Trustmark entspricht nahezu dem Umtauschverhältnis multipliziert mit dem Ziel für Hancock Whitney.
Kein Kaufsignal
Da der Wert von der Käuferaktie abhängt, bleibt Jones bei „Market Perform“.
Neue Golfküsten-Bank mit 58 Milliarden Dollar Bilanzsumme
Hancock Whitney und Trustmark gaben die Fusion am 12. November bekannt. Entstehen soll eine Bank mit rund 58 Milliarden US-Dollar Bilanzsumme in sechs Bundesstaaten im Südosten der USA. Der Abschluss ist für Ende des ersten Quartals 2027 geplant, vorbehaltlich der Genehmigungen.
Bereits im September hatte KBW das Trustmark-Ziel von 48 auf 50 US-Dollar angehoben, nachdem eine Sale-and-Leaseback-Transaktion und eine Umschichtung des Anleihebestands den Gewinn je Aktie um 6 Prozent steigern sollten.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Keefe, Bruyette & Woods, Inc. (KBW, eine Stifel-Gesellschaft), Analyst Will Jones. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Market Perform“ und das Kursziel von 54 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.kbw.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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- Empfehlung
Trustmark Corporation (TRMK): Halten, Kursziel 54,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von KBW (Analyst Will Jones). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 13:12 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 13:12 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: KBW (Analyst Will Jones).
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