Die EU-Kommission weist den Vorwurf der Überkapazitäten nach den vorliegenden Berichten „entschieden“ zurück und erwartet, dass die vereinbarte 15-Prozent-Obergrenze eingehalten wird. Der SPD-Europaabgeordnete Bernd Lange nannte die Vorwürfe „absurd“. Der Bundesverband Großhandel (BGA) hält das Argument für nicht überzeugend, der Chemieverband VCI die Begründung für „hanebüchen“. Chinas Außenamtssprecher Guo Jiakun bezeichnete die Überkapazität als ein „falsches Problem“; eine angekündigte Vergeltung gibt es laut den Berichten bisher nicht. Positionen der Bundesregierung lagen bis zum Redaktionsschluss nicht vor.

In den USA selbst wächst der politische Gegenwind: Laut einer CNN-Umfrage sagten zwei Drittel der Wähler, Trumps Zölle schadeten der Wirtschaft des Landes. Nach den Zwischenwahlen kontrollieren die Demokraten ab Januar den Kongress, eine Zwei-Drittel-Mehrheit gegen die Zollvollmacht des Präsidenten gilt aber als unwahrscheinlich.