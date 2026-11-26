Die US-Regierung will nach dem Scheitern der Notstandszölle vor dem Obersten Gerichtshof einen zweiten Weg gehen: Handelsbeauftragter Jamieson Greer schlägt neue Zölle nach Section 301 vor, begründet mit Überkapazitäten und Subventionen. Für die EU sind 15 Prozent vorgesehen, für China 20 Prozent. Beschlossen ist noch nichts – laut den vorliegenden Berichten kommen die Zölle frühestens im Januar 2027, vorher stehen öffentliche Anhörungen an. Der DAX schloss am Mittwoch bei 24.702,13 Punkten und damit 1,26 Prozent im Minus; vorbörslich deutete eine Broker-Indikation um 07:15 Uhr auf rund 25.200 Punkte.
Trump-Zölle: Washington plant 15 Prozent auf EU-Waren – was bedeutet der Plan B für DAX und Autoaktien?
Nach dem Aus der Notstandszölle will die US-Regierung per Section 301 neue Zölle auf 14 Handelspartner verhängen, für die EU 15 Prozent. Frühestens im Januar 2027 soll es so weit sein. Was der Plan für den DAX, die Autoaktien und die Anleger bedeutet.
Der Hintergrund
Was genau plant die US-Regierung bei den Trump-Zöllen – und warum jetzt?
Der Supreme Court hatte im Februar 2026 die auf Notstandsrecht gestützten Zölle gekippt. Die Regierung stützt sich nun auf Section 301 des US-Handelsrechts, das Maßnahmen gegen „unfaire Handelspraktiken“ erlaubt. Als Begründung nennt Washington Industriesubventionen und Überkapazitäten – nicht mehr den pauschalen Strafzoll.
Nach übereinstimmenden Medienberichten umfasst der Vorschlag 14 Handelspartner, darunter die EU, China, Japan, Südkorea, Taiwan, Indien, Indonesien, Malaysia, Singapur, Thailand, Vietnam, Bangladesch, Kambodscha und die Schweiz. Die Zählung wird nicht überall gleich dargestellt: Ein Teil der Berichte spricht von „China und 14 weiteren Staaten“, andere zählen China unter die 14.
Genannte Sätze: 15 Prozent für die EU, 20 Prozent für China (mit der Option auf bis zu 40 Prozent, falls Verhandlungen mit Peking keine Rolle mehr spielen). Ausnahmen sind für bestimmte Energieträger, Halbleiter, Arzneimittel und nicht in den USA anbaubare Lebensmittel vorgesehen. Ob Autos, Stahl und Aluminium ausgenommen werden, ist in den Berichten widersprüchlich.
|Region
|Vorgeschlagener Satz
|Anmerkung
|EU
|15 %
|Derzeit zahlen die meisten EU-Waren 10 %; das Handelsabkommen von 2025 sah 15 % als Obergrenze vor
|China
|20 %
|Option auf bis zu 40 %; US-China-Zollpause endet am 10.01.2027
|Japan, Südkorea, Taiwan
|15 %
|laut Berichten, nicht durch US-Behörde bestätigt
|Zeitplan
|frühestens Januar 2027
|öffentliche Anhörungen und Kommentierung zuvor
Stand: 26.11.2026, 08:45 Uhr. Alle Angaben sind Vorschläge der US-Regierung, keine beschlossenen Zölle.
Die Reaktionen
Wie reagieren Brüssel, Peking und die deutsche Wirtschaft auf die neuen Zölle – und wer widerspricht?
Die EU-Kommission weist den Vorwurf der Überkapazitäten nach den vorliegenden Berichten „entschieden“ zurück und erwartet, dass die vereinbarte 15-Prozent-Obergrenze eingehalten wird. Der SPD-Europaabgeordnete Bernd Lange nannte die Vorwürfe „absurd“. Der Bundesverband Großhandel (BGA) hält das Argument für nicht überzeugend, der Chemieverband VCI die Begründung für „hanebüchen“. Chinas Außenamtssprecher Guo Jiakun bezeichnete die Überkapazität als ein „falsches Problem“; eine angekündigte Vergeltung gibt es laut den Berichten bisher nicht. Positionen der Bundesregierung lagen bis zum Redaktionsschluss nicht vor.
In den USA selbst wächst der politische Gegenwind: Laut einer CNN-Umfrage sagten zwei Drittel der Wähler, Trumps Zölle schadeten der Wirtschaft des Landes. Nach den Zwischenwahlen kontrollieren die Demokraten ab Januar den Kongress, eine Zwei-Drittel-Mehrheit gegen die Zollvollmacht des Präsidenten gilt aber als unwahrscheinlich.
Das große Bild
Was bedeuten die Zölle für DAX, BMW Aktie, Volkswagen Aktie und Mercedes Aktie – und für die Konjunktur?
Für die deutsche Wirtschaft ist der Plan ein weiterer Unsicherheitsfaktor. Das ifo Institut beziffert den Zollschaden für das deutsche Wachstum 2026 auf rund 0,6 Prozentpunkte (laut einem Medienbericht); die deutschen Exporte in die USA lagen im ersten Quartal 2026 um 12 Prozent unter dem Vorjahr, zuletzt erholten sie sich wieder.
Die Autoaktien reagierten bisher erstaunlich gelassen. Am Mittwoch legten die Volkswagen Aktie (Vorzüge) mit zeitweise rund 4,8 Prozent auf 65,40 Euro und die BMW Aktie mit rund 4,2 Prozent auf 55,46 Euro zu (Xetra, Stand 16:44 Uhr), getragen von einer positiven Branchenstudie von JPMorgan. Die Mercedes Aktie lag mit 37,70 Euro (+0,52 Prozent) nur leicht im Plus. Die Schwäche des DAX führen Marktberichte eher auf den Ausverkauf bei KI-Aktien und die Zinsängste in den USA zurück als auf die Zölle. Pkw und Teile unterliegen laut Berichten ohnehin schon einem Zoll von 15 Prozent, bestimmte Lkw von 25 Prozent. Für Autoaktien, Maschinenbauer, Chemiewerte und DAX-Schwergewichte mit hohem US-Geschäft bleibt die Frage, ob der neue Zollsatz zusätzlich oder anstelle der bisherigen gelten soll – genau hier sind die Berichte widersprüchlich.
Was Anleger beobachten
Welche Termine sind jetzt wichtig – und wann fällt die Entscheidung?
26.11.: Rheinmetall-Kapitalmarkttag und EU-Sondergipfel laufen weiter; die US-Börsen sind wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag wird dort verkürzt gehandelt.
Dezember: Anhörungs- und Kommentierungsverfahren der US-Handelsbehörde zu den geplanten Zöllen; konkrete Termine lagen bis Redaktionsschluss nicht vor.
10.01.2027: Ende der US-China-Zollpause.
Januar 2027: frühester Start der neuen Zölle.
Häufige Fragen zu den neuen US-Zöllen
Sind die neuen Trump-Zölle schon beschlossen?
Nein. Es handelt sich um einen Vorschlag des Handelsbeauftragten. Vor einem Inkrafttreten, frühestens im Januar 2027, sind öffentliche Anhörungen vorgesehen.
Wie hoch sind die Zölle auf EU-Waren geplant?
Vorgeschlagen sind 15 Prozent. Derzeit zahlen die meisten EU-Waren 10 Prozent.
Welche Aktien sind betroffen?
Im Fokus stehen exportstarke Branchen wie Autoaktien, Maschinenbau und Chemie sowie der DAX insgesamt. Ob einzelne Branchen ausgenommen werden, ist offen.
Wie hat der DAX reagiert?
Der DAX schloss am 25.11.2026 bei 24.702,13 Punkten (minus 1,26 Prozent). Ursachen waren laut Marktberichten vor allem der KI-Ausverkauf und US-Zinsen.
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