Die Trump-Zölle rücken Mexiko wieder ins Visier: US-Präsident Donald Trump hat dem Nachbarland am 12. November auf Truth Social gedroht, die Zölle „sofort zu verdoppeln“, falls Mexiko eine Migrantenkarawane nicht stoppt. Heute will er Präsidentin Claudia Sheinbaum am Rande des APEC-Gipfels im chinesischen Shenzhen zu einem kurzen Gespräch treffen. Der Peso reagierte bislang gelassen und legte am Dienstag laut Banxico-Schlusskurs um rund 0,5 Prozent auf 18,43 je Dollar zu. Für Anleger in der Volkswagen Aktie (Vorzüge, Ticker VOW3, ISIN DE0007664039) und anderen Autoaktien ist die Drohung dennoch ein Warnsignal, denn das Volkswagen-Werk in Puebla liefert den Großteil seiner Produktion in die USA.
Trump-Zölle: Verdopplung gegen Mexiko angedroht, heute kurzes Treffen mit Sheinbaum in Shenzhen – was steht für VW und Autoaktien auf dem Spiel?
US-Präsident Donald Trump droht Mexiko wegen einer Migrantenkarawane mit doppelten Zöllen. Am Rande des APEC-Gipfels in China trifft er heute Präsidentin Claudia Sheinbaum zu einem kurzen Gespräch. Was die Zolldrohung für den Peso, das Freihandelsabkommen USMCA, die Volkswagen Aktie und andere Autoaktien mit Werken in Mexiko bedeutet.
Der Auslöser
Was hat Trump Mexiko genau angedroht?
Anlass ist eine Karawane von mehr als 1.000 Migranten, laut Reuters rund 1.500 Menschen, die am 10. November in Tapachula im Süden Mexikos aufgebrochen ist; rund 80 Prozent stammen nach Angaben von Mexico News Daily aus Honduras. Trump schrieb, Mexiko müsse die Gruppen stoppen, sonst würden die Zölle verdoppelt. Wie und auf welcher Rechtsgrundlage das geschehen soll, ließ er offen. Seit der Oberste Gerichtshof im Februar 2026 die auf ein Notstandsgesetz gestützten Zölle gekippt hat, ist der Spielraum des Präsidenten kleiner; Transport Topics/Bloomberg bezeichneten die Rechtsgrundlage als unklar.
Sheinbaum reagierte noch am selben Tag: Seit Januar 2025 habe keine Karawane die Nordgrenze erreicht, Gewalt gegen die Migranten werde Mexiko nicht anwenden. Ein Treffen mit Trump in China hatte sie zunächst ausgeschlossen. Nun bestätigte sie eine „sehr, sehr kurze“ bilaterale Begegnung (Infobae, 17.11.). Ein Vertreter des Weißen Hauses kündigte das Treffen laut Newsquawk und Bloomberg Línea in der Nacht an.
Die Zollmauer
Welche Trump-Zölle gelten für Mexiko schon heute?
Die Drohung trifft auf ein ohnehin dichtes Zollgeflecht. Waren, die die Regeln des Freihandelsabkommens USMCA erfüllen, bleiben weitgehend zollfrei – das ist der wichtigste Puffer für Mexiko. Alles andere wird teurer.
|Zoll
|Satz
|Gilt für
|Section 301 (Zwangsarbeit)
|10 %
|Waren ohne USMCA-Nachweis, seit 24.7.2026
|Section 232 Stahl, Aluminium, Kupfer
|50 %
|Kernprodukte; Derivate 25 % bzw. 15 %
|Section 232 Pkw und leichte Lkw
|25 %
|USMCA-Fahrzeuge nur auf Nicht-US-Anteil
|Section 232 Autoteile
|25 %
|USMCA-konforme Teile derzeit ausgenommen
|Section 232 mittlere und schwere Lkw
|25 %
|seit 1.11.2025
Unvollständige Übersicht; maßgeblich sind die jeweiligen Proklamationen. Welche Sätze Trump verdoppeln will, ist offen.
Quelle: Ossiano Capital (23.10.2026), EY, Prodensa, Greenberg Traurig
Laut Mexico News Daily könnte sich eine Verdopplung vor allem auf die Section-232-Zölle für Stahl, Aluminium und Fahrzeuge beziehen. Das wäre der für die Autoindustrie teuerste Fall.
Das Abkommen
USMCA: Wie wackelig ist das Freihandelsabkommen?
Die Zolldrohung fällt in die heikelste Phase des nordamerikanischen Handels seit Jahren.
Bei der ersten Sechs-Jahres-Überprüfung am 1. Juli 2026 lehnten die USA eine Verlängerung des USMCA „in der jetzigen Form“ ab. Seitdem wird das Abkommen jährlich überprüft; es bleibt aber in Kraft, eine Kündigung haben die USA nicht erklärt (Greenberg Traurig). Die US-Handelsbehörde USTR sammelt bis zum 12. Januar 2027 Stellungnahmen für die Überprüfung 2027.
Ein Zwischenabkommen mit Mexiko, das US-Zölle auf Autos, Stahl und Aluminium gesenkt hätte, war Mitte Oktober nach einem Bericht des „Wall Street Journal“ fast fertig – dann blockierte Handelsminister Howard Lutnick. Beide Regierungen bestreiten einen Stillstand. Die Gespräche zwischen den USA und Kanada waren bereits im August abgebrochen. Sheinbaum traf sich am Dienstag in Shenzhen mit Kanadas Premier Mark Carney.
Zugleich zieht Washington die Daumenschrauben im Detail an: Am 13. November aktivierte die USTR den Arbeitsrechts-Schnellmechanismus des USMCA gegen einen mexikanischen Zulieferer, am 16. November leitete das Handelsministerium Antidumping-Verfahren gegen Kesselwagen aus Mexiko ein (Puente LATAM).
Das große Bild
Was bedeuten Trump-Zölle gegen Mexiko für VW und Autoaktien?
Mexiko ist für deutsche Autobauer eine zentrale Exportplattform in die USA. Das Volkswagen-Werk in Puebla schickt nach Angaben von La Jornada de Oriente rund 70 Prozent seiner Produktion in die Vereinigten Staaten. Volkswagen-Chef Oliver Blume bezifferte die jährliche Belastung des Konzerns durch US-Zölle im Frühjahr auf rund 5 Milliarden Euro. Im Audi-Werk San José Chiapa ruht die Produktion seit dem 3. November teilweise – die Gewerkschaft nennt Teilemangel und schwächere Nachfrage als Gründe, nicht die Zölle (El Cronista).
Die Volkswagen Aktie steht ohnehin unter Druck: Die Vorzüge notierten am Dienstag um 11:48 Uhr auf Xetra bei 66,52 Euro (−0,8 Prozent), nahe am 52-Wochen-Tief. Belastend wirken der operative Verlust von 5,86 Milliarden Euro im dritten Quartal und der geplante Abbau von rund 50.000 Stellen in Deutschland.
Einschätzung der Redaktion: Eine Verdopplung der Auto- und Metallzölle würde nicht nur Volkswagen und Audi treffen, sondern auch Zulieferer mit Werken in Mexiko sowie US-Hersteller, die dort fertigen. Profiteure wären allenfalls Produzenten mit hohem US-Anteil an der Wertschöpfung. Wie ernst die Drohung gemeint ist, bleibt offen – frühere Ankündigungen Trumps wurden teils zurückgenommen oder abgeschwächt.
Am Devisenmarkt ist von Panik wenig zu sehen. Der Peso schloss am 12. November, dem Tag der Drohung, laut Banxico bei 18,6157 je Dollar und damit sogar leicht fester. Der mexikanische Leitindex IPC verlor dagegen am Dienstag 1,15 Prozent auf 70.388,96 Punkte, im Sog der weltweiten Tech-Schwäche.
Termine
Was Anleger bei den Trump-Zöllen jetzt beobachten
18. November: kurzes Treffen Trump–Sheinbaum in Shenzhen am Rande des APEC-Gipfels.
23. November: geschätzte Frist für Mexikos Antwort im Arbeitsrechtsverfahren gegen den Zulieferer Industrias FG (Puente LATAM).
14./15. Dezember: G20-Gipfel in den USA, mögliches ausführlicheres Treffen (Angaben zum Ort uneinheitlich).
12. Januar 2027: Frist für Stellungnahmen zur USMCA-Überprüfung 2027.
FAQ: Trump-Zölle und Mexiko
Warum droht Trump Mexiko mit doppelten Zöllen? Er verlangt, dass Mexiko Migrantenkarawanen auf dem Weg zur US-Grenze stoppt. Die Drohung veröffentlichte er am 12. November auf Truth Social.
Gelten die doppelten Zölle schon? Nein. Trump nannte weder einen Termin noch die betroffenen Zölle. Die Rechtsgrundlage ist laut Berichten unklar.
Welche Aktien sind von Trump-Zöllen gegen Mexiko betroffen? Vor allem Autoaktien mit Werken in Mexiko wie die Volkswagen Aktie, dazu Zulieferer, Stahl- und Aluminiumverarbeiter sowie Logistiker im Grenzhandel.
Was ist das USMCA? Das Freihandelsabkommen zwischen USA, Mexiko und Kanada. Die USA haben im Juli eine Verlängerung abgelehnt, es wird nun jährlich überprüft, bleibt aber in Kraft.
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