Anlass ist eine Karawane von mehr als 1.000 Migranten, laut Reuters rund 1.500 Menschen, die am 10. November in Tapachula im Süden Mexikos aufgebrochen ist; rund 80 Prozent stammen nach Angaben von Mexico News Daily aus Honduras. Trump schrieb, Mexiko müsse die Gruppen stoppen, sonst würden die Zölle verdoppelt. Wie und auf welcher Rechtsgrundlage das geschehen soll, ließ er offen. Seit der Oberste Gerichtshof im Februar 2026 die auf ein Notstandsgesetz gestützten Zölle gekippt hat, ist der Spielraum des Präsidenten kleiner; Transport Topics/Bloomberg bezeichneten die Rechtsgrundlage als unklar.

Sheinbaum reagierte noch am selben Tag: Seit Januar 2025 habe keine Karawane die Nordgrenze erreicht, Gewalt gegen die Migranten werde Mexiko nicht anwenden. Ein Treffen mit Trump in China hatte sie zunächst ausgeschlossen. Nun bestätigte sie eine „sehr, sehr kurze“ bilaterale Begegnung (Infobae, 17.11.). Ein Vertreter des Weißen Hauses kündigte das Treffen laut Newsquawk und Bloomberg Línea in der Nacht an.