Die US-Regierung will die EU mit neuen Zöllen belegen. Das Büro des Handelsbeauftragten Jamieson Greer hat am Mittwoch, 25. November 2026, einen Zollsatz von 15 Prozent auf betroffene EU-Importe vorgeschlagen, bisher gelten für die meisten Waren 10 Prozent (dpa-AFX/Ariva, 18:27 Uhr; t-online, 17:04 Uhr). Der DAX schloss am Mittwoch bei 24.702,13 Punkten, ein Minus von 1,26 Prozent und der niedrigste Stand seit Juli (dpa-AFX, 17:53 Uhr). Haupttreiber war laut dpa-AFX die Flucht aus KI-Aktien; die Zollmeldung kam „erschwerend“ hinzu. Autoaktien wie die Volkswagen Aktie und die BMW Aktie gehörten dennoch zu den Gewinnern.
Trump-Zölle: USA wollen 15 Prozent auf EU-Importe – DAX schließt bei 24.702 Punkten, was trifft Auto- und Maschinenbauaktien?
Das Büro des US-Handelsbeauftragten schlägt neue Zölle gegen die EU, China und zwölf weitere Partner vor – frühestens im Januar. Was der Vorschlag bedeutet, wie Brüssel reagiert und was Anleger bei DAX, Autoaktien und Industriewerten beobachten.
Zollstreit EU–USA
Was genau schlagen die USA bei den neuen Zöllen vor?
Der Vorschlag ist das Ergebnis einer achtmonatigen Untersuchung zu unfairen Handelspraktiken (t-online). Die US-Seite begründet ihn mit strukturellen Überkapazitäten: Subventionen und niedrige Arbeitsstandards begünstigten eine exportorientierte Überproduktion, mit der US-Firmen nicht mithalten könnten. Genannt werden vor allem Maschinenbau und Autoindustrie, außerdem Stahl, Aluminium, Papier, Chemikalien, Batterien, Roboter, Satelliten, Zement und Glas. Ausgenommen werden sollen Öl und Gas, bestimmte Halbleiter, Arzneimittel sowie Lebensmittel, die in den USA nicht angebaut werden können.
Es handelt sich ausdrücklich um einen Vorschlag, nicht um in Kraft gesetzte Zölle. Nach Angaben eines hochrangigen US-Regierungsvertreters könnten sie frühestens im Januar greifen; vorher sind öffentliche Anhörungen geplant, die genauen Sätze sollen im Federal Register veröffentlicht werden (beide Quellen). Termine für Anhörung und Veröffentlichung nennen die Berichte nicht.
|Punkt
|Inhalt
|EU
|15 % auf betroffene Importe, bisher meist 10 %
|China
|20 %, je nach Produkt aufgeschlagen oder ersetzt; Importe von rund 30 Mrd. USD ausgenommen
|Japan, Südkorea, Taiwan
|wie die EU 15 % als Obergrenze
|Malaysia
|19 % vereinbart
|Beginn
|frühestens Januar, nach öffentlichen Anhörungen
|Ausnahmen
|Öl und Gas, bestimmte Halbleiter, Arzneimittel, nicht anbaubare Lebensmittel
Vorschlag, noch nicht in Kraft. Einzelheiten laut Berichterstattung; Termine für Anhörungen sind nicht genannt.
Quelle: dpa-AFX/Ariva 18:27 Uhr; t-online 17:04 Uhr
Wie reagiert die EU auf die Zölle?
Ein Sprecher der EU-Kommission wies die Begründung am Mittwoch zurück: „Die Behauptung, Europa sei ein Verursacher struktureller Überkapazitäten, weisen wir entschieden zurück“ (t-online). Europa gehöre selbst zu den am stärksten von Überkapazitäten anderer Länder Betroffenen. Brüssel erwartet, dass die im Turnberry-Abkommen vom Juli 2025 vereinbarte Zollobergrenze von 15 Prozent eingehalten wird; ein US-Vertreter habe das laut t-online zugesichert. Die EU verweist darauf, dass seit Juli 2026 US-Industriegüter und Hummer zollfrei in die EU kommen.
Aus Politik und Wirtschaft kommt Widerspruch: Der SPD-Handelspolitiker Bernd Lange nannte die Vorwürfe „absurd“ (t-online, Ariva). BGA-Präsident Dirk Jandura sagte, die Begründung überzeuge nicht, und forderte ein geschlossenes Auftreten der EU. Der Chemieverband VCI bezeichnete sie als „hanebüchen“ (Ariva).
Was bedeutet der Zoll-Vorschlag für DAX, Autoaktien und Industriewerte?
Der Vorschlag trifft einen DAX, der ohnehin unter Druck steht: Der Index liegt seit dem Rekord von 27.001,67 Punkten am 12. November deutlich zurück, das Plus seit Jahresbeginn schrumpfte laut dpa-AFX auf rund ein Prozent. Am Mittwoch verlor Infineon 6,5 Prozent, Siemens Energy 4,6 Prozent und Hochtief 3,4 Prozent; gefragt waren nach einem Tief von mehr als sechs Jahren die Autowerte, an der Spitze Volkswagen und BMW (dpa-AFX, 17:53 Uhr).
Dass Autoaktien nicht fielen, hat einen Grund im Detail: Für Autos und Bauteile gilt aus dem bestehenden Abkommen schon heute ein Satz von 15 Prozent; Lkw sind mit 25 Prozent belegt, Stahl und Aluminium von der Obergrenze ausgenommen (Ariva, t-online). Ob der neue Vorschlag diese Regelungen verändert, geht aus den Berichten nicht hervor. Für Maschinenbauaktien, Chemieaktien und Zulieferer ist die Lage unklarer, weil sie bisher mit dem Basissatz belegt sind. Konkrete Kursreaktionen einzelner Industriewerte auf die Zollmeldung liegen aktiencheck.de nicht vor; dies ist eine Einschätzung der Redaktion auf Basis der Branchenliste, keine Prognose.
Warum ist die Rechtsgrundlage der US-Zölle umstritten?
Der Supreme Court hatte die früheren globalen Zölle auf Basis eines Notstandsgesetzes im Februar für rechtswidrig erklärt (t-online). Seither sucht die Regierung andere Rechtsgrundlagen. Im Juli 2026 verhängte sie bereits Zölle von 10 und 12,5 Prozent gegen rund 60 Partner mit Verweis auf Zwangsarbeit; mehrere Bundesstaaten klagen dagegen. Lange sagte, Washington suche „händeringend nach einer neuen Rechtsgrundlage“. Für Anleger heißt das: Auch nach dem Vorschlag bleibt offen, in welcher Form und wann Zölle tatsächlich gelten.
Welche Termine sind für den Zollstreit wichtig?
Dezember 2026: G20-Gipfel in Miami; die US-Seite erwartet dort möglicherweise weitere Abkommen (t-online).
10. Januar 2027: Das Stillhalteabkommen mit China läuft aus (t-online).
Januar 2027: frühestmöglicher Beginn der neuen Zölle, nach öffentlichen Anhörungen.
27. November: Der Bundestag stimmt über den Haushalt 2027 ab; die Zolldebatte läuft parallel zur Konjunktursorge in Berlin.
FAQ: Häufige Fragen zu den Trump-Zöllen auf die EU
Sind die 15 Prozent Zoll schon beschlossen? Nein. Es handelt sich um einen Vorschlag des US-Handelsbeauftragten; Anhörungen stehen noch aus, ein Start ist frühestens im Januar möglich.
Welche Branchen nennt die US-Regierung? Maschinenbau und Autoindustrie sowie unter anderem Stahl, Aluminium, Chemikalien, Batterien und Roboter.
Wie hat der DAX am Mittwoch geschlossen? Bei 24.702,13 Punkten, minus 1,26 Prozent, laut dpa-AFX (17:53 Uhr). Hauptgrund war die Flucht aus KI-Aktien.
Was fordert die EU? Die Einhaltung der im Turnberry-Abkommen vereinbarten Obergrenze von 15 Prozent.
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