Der Vorschlag ist das Ergebnis einer achtmonatigen Untersuchung zu unfairen Handelspraktiken (t-online). Die US-Seite begründet ihn mit strukturellen Überkapazitäten: Subventionen und niedrige Arbeitsstandards begünstigten eine exportorientierte Überproduktion, mit der US-Firmen nicht mithalten könnten. Genannt werden vor allem Maschinenbau und Autoindustrie, außerdem Stahl, Aluminium, Papier, Chemikalien, Batterien, Roboter, Satelliten, Zement und Glas. Ausgenommen werden sollen Öl und Gas, bestimmte Halbleiter, Arzneimittel sowie Lebensmittel, die in den USA nicht angebaut werden können.

Es handelt sich ausdrücklich um einen Vorschlag, nicht um in Kraft gesetzte Zölle. Nach Angaben eines hochrangigen US-Regierungsvertreters könnten sie frühestens im Januar greifen; vorher sind öffentliche Anhörungen geplant, die genauen Sätze sollen im Federal Register veröffentlicht werden (beide Quellen). Termine für Anhörung und Veröffentlichung nennen die Berichte nicht.