Der Besuch fällt in eine Woche dichter Handelsdiplomatie. Frühere aktiencheck.de-Berichte schilderten, dass Trump am Dienstag in Manila ein Rohstoff-Abkommen mit Japan, Indien und Australien verkündet hatte, bei dem MP Materials fiel, und dass beim APEC-Gipfel in Shenzhen ein Thailand-Deal geschlossen wurde. Für Donnerstag ist das Dreiertreffen von Trump, Xi und Putin in Shenzhen angesetzt, bei dem laut Berichten unter anderem atomare Abrüstung und der Iran-Krieg auf der Agenda stehen.

Aus Sicht der Märkte geht es dabei weniger um die Philippinen allein als um die Frage, ob die USA ihre Zolldrohungen bilateral in Abkommen gießen. Die Philippinen sind ein kleiner Handelspartner, ihre Börse hat im globalen Maßstab geringes Gewicht. Ein Abkommen kann aber Signalwirkung für andere südostasiatische Länder haben.