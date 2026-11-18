US-Präsident Donald Trump hat bei seinem Besuch in Manila am Mittwoch, 18. November, einen „sehr großen“ Handelsdeal mit den Philippinen verkündet. Das berichtet die Zeitung Philstar. Einzelheiten nannte Trump im Malacañang-Palast nicht; die Zölle der USA auf Waren der Philippinen – seit dem 24. Juli gilt ein zusätzlicher Satz von 12,5 Prozent – sind damit zunächst unverändert offen. Für Anleger stellt sich die Frage, ob der Deal Teil einer breiteren Handelspolitik Washingtons in Asien ist, die an diesem Donnerstag mit dem Treffen von Trump, Xi Jinping und Wladimir Putin in Shenzhen ihren nächsten Höhepunkt erreicht.
Trump-Zölle: "Sehr großer Handelsdeal" mit den Philippinen - 12,5 Prozent Zusatzzoll, keine Details - Was bedeutet das für Anleger?
US-Präsident Donald Trump hat am Mittwoch in Manila einen "sehr großen" Handelsdeal mit den Philippinen verkündet. Details fehlen, die Philippinen unterliegen seit 24. Juli einem zusätzlichen US-Zoll von 12,5 Prozent. Was bekannt ist, welche Branchen betroffen sein könnten - und was Anleger vor dem Trump-Xi-Putin-Gipfel am Donnerstag beobachten.
Steckbrief
- Ereignis
- Trump-Besuch in Manila
- Vereinbarung
- "Very big trade deal" USA-Philippinen
- Zusatzzoll
- 12,5% seit 24. Juli
- Nicht unterzeichnet
- Pax-Silica-Abkommen
- Börsen-Proxy
- iShares MSCI Philippines ETF (EPHE)
Stand: 18.11.2026, Meldung Philstar, 18.11.2026, 14:50 Uhr Manila-Zeit, aktualisiert 16:17 Uhr
Was ist bekannt?
Was hat Trump mit den Philippinen vereinbart – und was bleibt offen?
Nach Philstar (Autorin Cristina Chi) sprach Trump von Vorteilen für „our farmers“ und die Energiebranche. Außerdem kündigte er eine Zusammenarbeit bei Kernenergie und Gaslieferungen aus einer geplanten Alaska-Pipeline an. Ein Pax-Silica-Abkommen – eine US-geführte Initiative zu kritischen Technologien und Mineralien – werde während des Besuchs nicht unterzeichnet. Zahlen zu Zollsätzen, Liefermengen oder Investitionen wurden nicht genannt.
Entscheidend ist deshalb, was in den kommenden Tagen schriftlich vorliegt: Ob der Zusatzzoll von 12,5 Prozent gesenkt wird, ob US-Agrarexporte bevorzugt werden und ob Energieprojekte konkretisiert werden.
Einordnung
Wie passt der Deal in Trumps Asien-Reise – und in die aktuelle Zollpolitik?
Der Besuch fällt in eine Woche dichter Handelsdiplomatie. Frühere aktiencheck.de-Berichte schilderten, dass Trump am Dienstag in Manila ein Rohstoff-Abkommen mit Japan, Indien und Australien verkündet hatte, bei dem MP Materials fiel, und dass beim APEC-Gipfel in Shenzhen ein Thailand-Deal geschlossen wurde. Für Donnerstag ist das Dreiertreffen von Trump, Xi und Putin in Shenzhen angesetzt, bei dem laut Berichten unter anderem atomare Abrüstung und der Iran-Krieg auf der Agenda stehen.
Aus Sicht der Märkte geht es dabei weniger um die Philippinen allein als um die Frage, ob die USA ihre Zolldrohungen bilateral in Abkommen gießen. Die Philippinen sind ein kleiner Handelspartner, ihre Börse hat im globalen Maßstab geringes Gewicht. Ein Abkommen kann aber Signalwirkung für andere südostasiatische Länder haben.
|Datum
|Ereignis
|Stand
|Di 17.11.
|Rohstoff-Abkommen in Manila (Japan, Indien, Australien)
|verkündet
|Mi 18.11.
|„Sehr großer Handelsdeal“ USA–Philippinen
|keine Details
|Mi 18.11.
|Pax-Silica-Abkommen
|nicht unterzeichnet
|Do 19.11.
|Trump-Xi-Putin-Gipfel Shenzhen
|angesetzt
Quelle: Philstar, aktiencheck.de-Berichte 17./18.11.2026
Börse
Welche Aktien und Branchen sind betroffen – und wie reagiert der Markt?
Trump nannte Landwirtschaft und Energie als Gewinner. Daraus lassen sich mögliche Branchen ableiten, nicht aber einzelne Unternehmen: US-Agrarexporteure, Flüssiggas- und Pipelinebetreiber sowie Kernenergie-Ausrüster. Namentlich genannte Unternehmen gibt es in den ausgewerteten Quellen nicht.
Einschätzung der Redaktion: Ohne Details dürfte der Deal an den Börsen zunächst wenig Spuren hinterlassen; die Aufmerksamkeit gilt heute dem Fed-Protokoll um 20 Uhr MEZ, dem Anthropic-Börsengang und dem Gipfel am Donnerstag. Zum Zeitpunkt der Recherche notierte der Dow Jones laut Moneycab bei rund 50.115 Punkten (-1,27 %), der DAX lag laut dpa-AFX um 14:41 Uhr bei 25.952 Punkten (-0,4 %). Einen Zusammenhang zwischen Kurs und Philippinen-Deal gibt es nach den vorliegenden Quellen nicht.
FAQ
Häufige Fragen zum Philippinen-Deal
Was hat Trump mit den Philippinen vereinbart? Er sprach von einem „sehr großen“ Handelsdeal mit Vorteilen für Landwirte und Energiebranche sowie Zusammenarbeit bei Kernenergie und Gas. Details nannte er nicht.
Wie hoch ist der US-Zoll auf philippinische Waren? Seit dem 24. Juli gilt laut Philstar ein zusätzlicher Zoll von 12,5 Prozent.
Was ist Pax Silica? Eine US-geführte Initiative zu kritischen Technologien und Mineralien; das Abkommen wird beim Besuch nicht unterzeichnet.
Was steht als Nächstes an? Am Donnerstag treffen sich Trump, Xi und Putin in Shenzhen.
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