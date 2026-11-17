Können die Demokraten die Trump-Zölle abschaffen? Sie können Gesetze beschließen, doch Trump kann sein Veto einlegen. Für die Überstimmung sind zwei Drittel in beiden Kammern nötig, die die Demokraten allein nicht haben.

Welche Zölle wollen die Demokraten zuerst angehen? Laut AP die Zölle von 50 Prozent auf kanadische Waren im Wert von rund 20 Milliarden US-Dollar.

Wie hoch ist der durchschnittliche US-Zoll? Laut AP rund 11,2 Prozent, nach 2,5 Prozent im Januar 2025.

Was bedeuten die Trump-Zölle für Autoaktien? Für europäische Hersteller ist entscheidend, ob die Obergrenze von 15 Prozent aus dem EU-US-Rahmen bestehen bleibt. Eine belegte Kursreaktion auf die Zolldebatte gab es am Montag nicht.