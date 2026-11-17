Die Trump-Zölle geraten unter politischen Druck: Nach dem Erdrutschsieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen wollen deren Anführer im Kongress die Zölle des Präsidenten zurückdrehen – angefangen mit den 50-Prozent-Zöllen auf kanadische Waren. Doch Präsident Donald Trump kann jedes Gesetz per Veto stoppen, und für dessen Überstimmung fehlen den Demokraten die Mehrheiten. An der Wall Street spielte das Thema am Montag keine Hauptrolle: Der S&P 500 schloss 1,92 Prozent tiefer bei 7.416,59 Punkten, gedrückt von KI- und Technologiewerten vor den Nvidia-Zahlen (Schluss 16:00 Uhr New Yorker Zeit, 22:00 Uhr MEZ).
Trump-Zölle: Demokraten wollen sie kippen, das Veto steht im Weg – was heißt das für Aktien?
Nach ihrem Wahlsieg bei den Midterms nehmen die Demokraten Trumps Zölle ins Visier, zuerst die 50-Prozent-Zölle gegen Kanada. Doch ohne Zweidrittelmehrheit bleibt das Veto des Präsidenten die Hürde. Was Anleger bei S&P 500, Autoaktien und Exporteuren wissen sollten.
Nach den Midterms
Trump-Zölle: Was haben die Demokraten vor?
Die Wahl am 3. November brachte den Demokraten nach Projektionen von NBC die Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses. Der neue Kongress tritt am 3. Januar 2027 zusammen. Laut einem AP-Bericht vom Montag wollen führende Demokraten die im Juli in Kraft getretenen Zölle aufheben und künftig eine Zustimmung des Kongresses zu neuen Zöllen verlangen. Ron Wyden, designierter Vorsitzender des Finanzausschusses im Senat, will zuerst bei den Kanada-Zöllen ansetzen. Sein Ziel formulierte er laut AP so: Man suche einen Weg, Trump „und sein Veto“ zu schlagen.
Wie groß der Spielraum ist, zeigen die Zahlen: Am 10. November kamen die Demokraten im Repräsentantenhaus auf 254 bestätigte Sitze bei noch 16 offenen Rennen, im Senat lagen sie nach NBC-Projektion bei 54 Sitzen. Um ein Veto zu überstimmen, braucht es jedoch zwei Drittel in beiden Kammern – rund 290 Stimmen im Haus und 67 im Senat. Hinzu kommt im Senat die 60-Stimmen-Hürde des Filibusters.
Das Weiße Haus zeigt sich unbeeindruckt. Sprecher Matthew Middleton erklärte laut AP, Trump werde niemals davon abrücken, Amerika an die erste Stelle zu setzen. Auch innerhalb der Demokraten ist umstritten, wie es nach einem Abbau der Zölle weitergehen soll – vor allem beim Umgang mit China und mit unfairen Handelspraktiken.
Welche Trump-Zölle gelten derzeit?
Die Zolllandschaft hat sich 2026 stark verändert. Im Februar urteilte der Supreme Court im Fall Learning Resources v. Trump mit 6:3 Stimmen, dass das Notstandsgesetz IEEPA keine Zölle erlaubt. Die Regierung wich zunächst auf Section 122 aus – erst 10, dann 15 Prozent weltweit, rechtlich auf 150 Tage begrenzt. Seit dem 23. Juli gelten Section-301-Zölle gegen 60 Handelspartner, begründet mit Zwangsarbeit. Gegen Kanada greifen seit dem 22. August Zölle von 50 Prozent auf Waren im Wert von rund 20 Milliarden US-Dollar, gestützt auf Section 338 des Tariff Act von 1930. Kanada antwortet seit dem 8. September mit Gegenzöllen.
|Maßnahme
|Stand
|IEEPA-Zölle
|Vom Supreme Court im Februar 2026 gekippt
|Section 122
|10 %, dann 15 % weltweit, nach 150 Tagen ausgelaufen
|Section 301 (seit 23.7.2026)
|Zölle gegen 60 Handelspartner
|Kanada (seit 22.8.2026)
|50 % auf rund 20 Mrd. USD Waren
|EU (Rahmen seit 1.7.2026)
|Obergrenze 15 % für die meisten Waren
|Durchschnittlicher US-Zoll
|11,2 % (Januar 2025: 2,5 %)
Quelle: Wikipedia (Learning Resources v. Trump), Hashtag Investing, AP/Inquirer, EU-Kommission
Die Zolleinnahmen sind erheblich: In den vergangenen zwei Haushaltsjahren brachten Zölle laut AP knapp 370 Milliarden US-Dollar ein. Das Yale Budget Lab schätzt die Mehrkosten für einen durchschnittlichen Haushalt auf rund 900 US-Dollar im Jahr. Nach dem Supreme-Court-Urteil wurden zudem Milliarden an Importeure zurückerstattet; laut New Republic sind rund 170 Milliarden US-Dollar bei Unternehmen angekommen. Die Angaben verschiedener Quellen weichen hier voneinander ab.
Trump-Zölle und die Börse: Wer gewinnt, wer verliert?
Am Montag bestimmten andere Themen das Geschehen. Der Dow Jones fiel um 1,41 Prozent auf 51.608,17 Punkte, der Nasdaq Composite um 2,49 Prozent auf 24.509,76 Punkte, der Volatilitätsindex VIX stieg auf 23,56. Als Treiber galten die Unsicherheit um die KI-Bewertungen und die Nvidia-Zahlen am Dienstag.
Einschätzung der Redaktion: Für die Aktienmärkte ist der Zollstreit eher ein Thema für 2027. Würden Zölle tatsächlich sinken, könnten importlastige US-Branchen wie Einzelhandel, Konsumgüter und Autohersteller mit internationalen Lieferketten profitieren – ebenso kanadische Exporteure. Für europäische Autoaktien wie Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz zählt vor allem, ob der EU-Rahmen mit der 15-Prozent-Obergrenze hält. Deutsche Marken verkauften 2025 rund 1,2 Millionen Fahrzeuge in den USA, etwa 7,5 Prozent Marktanteil. Umgekehrt dürfte ein Patt zwischen Weißem Haus und Kongress die Unsicherheit verlängern – ein Umfeld, in dem Unternehmen Investitionen eher aufschieben.
Für die EU läuft eine eigene Frist: Die USA müssen Zölle von bis zu 50 Prozent auf Stahl- und Aluminiumderivate bis Ende 2026 auf 15 Prozent senken, sonst darf die EU ihre Zugeständnisse aussetzen. EU-Handelskommissar Maroš Šefčovič betonte, die Einhaltung des Turnberry-Abkommens sei von größter Bedeutung. Der neue Kongress wird erst nach Ablauf dieser Frist arbeitsfähig sein.
Was Anleger bei den Trump-Zöllen jetzt beobachten
Kurzfristig stehen die Wirtschaftsdaten im Vordergrund: Am Dienstag um 14:30 Uhr MEZ (8:30 Uhr New York) kommen die US-Einzelhandelsumsätze für Oktober, nach Börsenschluss die Nvidia-Zahlen. Am Donnerstag trifft Trump am Rande des APEC-Gipfels in Shenzhen Chinas Staatschef Xi Jinping. Bis Jahresende läuft die EU-Frist für Stahlderivate aus, am 3. Januar 2027 beginnt der neue Kongress – dann zeigt sich, ob die Demokraten ihre Zollpläne zur Abstimmung bringen.
FAQ zu den Trump-Zöllen
Können die Demokraten die Trump-Zölle abschaffen? Sie können Gesetze beschließen, doch Trump kann sein Veto einlegen. Für die Überstimmung sind zwei Drittel in beiden Kammern nötig, die die Demokraten allein nicht haben.
Welche Zölle wollen die Demokraten zuerst angehen? Laut AP die Zölle von 50 Prozent auf kanadische Waren im Wert von rund 20 Milliarden US-Dollar.
Wie hoch ist der durchschnittliche US-Zoll? Laut AP rund 11,2 Prozent, nach 2,5 Prozent im Januar 2025.
Was bedeuten die Trump-Zölle für Autoaktien? Für europäische Hersteller ist entscheidend, ob die Obergrenze von 15 Prozent aus dem EU-US-Rahmen bestehen bleibt. Eine belegte Kursreaktion auf die Zolldebatte gab es am Montag nicht.
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