Das ifo-Institut beziffert den Zollschaden für das deutsche Wachstum 2026 auf 0,6 Prozentpunkte; die deutschen Exporte in die USA lagen im ersten Quartal 2026 um 12 Prozent unter dem Vorjahr (Handelsblatt). Für ein Land, dessen Konjunktur laut Schnellmeldung im dritten Quartal um 0,2 Prozent gewachsen ist, sind das große Zahlen. Ein Zollsatz von bis zu 15 statt 10 Prozent würde für die meisten EU-Waren die Last erhöhen, wäre aber nicht höher als im Deal vereinbart.