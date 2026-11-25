Die Trump-Zölle kehren zurück an die Börse: Nach Berichten mehrerer US-Medien will Washington noch diese Woche höhere Zölle gegen die EU, China und 14 weitere Staaten verkünden. Der DAX gab am Dienstagmittag 0,8 Prozent auf 25.135 Punkte nach, die Nasdaq-100-Futures rutschten zeitweise um bis zu 2,5 Prozent ab.
Trump-Zölle: Aus 10 werden bis zu 15 Prozent für die EU – wie teuer wird das für den DAX?
Das US-Zollpaket gegen 16 Handelspartner soll noch diese Woche kommen. Was bekannt ist, was das ifo-Institut für Deutschland rechnet und welche DAX-Branchen im Fokus stehen.
Das ist eine Fortschreibung unserer Berichterstattung vom Dienstag: Neu ist der Blick auf die deutschen Folgen und den rechtlichen Rahmen. Laut Handelsblatt-Morning-Briefing (25.11.2026, 06:32 Uhr) soll Handelsbeauftragter Jamieson Greer das Paket vorstellen. Offiziell gehe es um Dumping-Importe. Ein Termin ist nicht genannt, die Ankündigung wird „diese Woche" erwartet.
Was bekannt ist
Welche Zölle drohen der EU konkret?
Derzeit zahlen Firmen für die meisten EU-Waren 10 Prozent Zoll. Der Zolldeal zwischen den USA und der EU hatte 15 Prozent vorgesehen. Nach den Berichten von WSJ und Bloomberg, die aktiencheck.de am Dienstag zusammengefasst hat, sind für die EU, Japan und Südkorea Sätze von 15 Prozent oder weniger im Gespräch. China, Vietnam und Indien müssten mit höheren Sätzen rechnen. Stahl, Aluminium und Autos wären demnach ausgenommen. Rechtsgrundlage ist eine Untersuchung nach Section 301 zu industriellen Überkapazitäten, die seit dem 11. März läuft und 16 Handelspartner umfasst.
|Punkt
|Stand laut Berichten
|Betroffene Länder
|EU, China und 14 weitere Staaten
|Satz für EU, Japan, Südkorea
|15 Prozent oder weniger im Gespräch
|Satz für China, Vietnam, Indien
|höher
|Ausnahmen
|Stahl, Aluminium, Autos möglicherweise ausgenommen
|Aktueller EU-Satz
|10 Prozent auf die meisten Waren
|Zeitpunkt
|„diese Woche" erwartet, kein Termin genannt
Alle Angaben nach Berichten, nicht offiziell bestätigt. Stand: 25.11.2026, 07:30 Uhr.
Quelle: Handelsblatt, aktiencheck.de (WSJ, Bloomberg)
Was kosten die Zölle die deutsche Wirtschaft?
Das ifo-Institut beziffert den Zollschaden für das deutsche Wachstum 2026 auf 0,6 Prozentpunkte; die deutschen Exporte in die USA lagen im ersten Quartal 2026 um 12 Prozent unter dem Vorjahr (Handelsblatt). Für ein Land, dessen Konjunktur laut Schnellmeldung im dritten Quartal um 0,2 Prozent gewachsen ist, sind das große Zahlen. Ein Zollsatz von bis zu 15 statt 10 Prozent würde für die meisten EU-Waren die Last erhöhen, wäre aber nicht höher als im Deal vereinbart.
Welche Aktien stehen im Fokus: Autoaktien, Exportwerte, Tech?
Der DAX ist exportlastig: Exportwerte aus Maschinenbau, Chemie und Elektro reagieren üblicherweise zuerst auf Zollmeldungen. Sollten Autos tatsächlich ausgenommen bleiben, wären Autoaktien wie die Volkswagen Aktie, Mercedes-Benz Aktie und BMW Aktie weniger direkt betroffen; das ist eine Einschätzung der Redaktion, die vom Wortlaut der endgültigen Verordnung abhängt. An der Wall Street traf die Zollsorge vor allem Technologiewerte: Der europäische Technologiesektor verlor am Dienstagmittag 2,0 Prozent, der Euro Stoxx 50 gab 0,7 Prozent auf 6.032 Punkte ab. Zuvor hatte die Wall Street am Montag ihren besten Tag seit April 2025 gesehen: Nasdaq plus 6,51 Prozent, S&P 500 plus 4,73 Prozent, Dow Jones plus 3,01 Prozent auf 49.595,31 Punkte.
Können die USA die Zölle überhaupt durchsetzen?
Die rechtliche Lage ist ein Risiko für die Planbarkeit. Der Supreme Court hat im Februar die auf Notstandsrecht gestützten Zölle gekippt; das Handelsgericht hat laut Handelsblatt Zweifel an neuen Ersatzzöllen. Zusätzlich kontrollieren ab Januar die Demokraten den Kongress, haben aber keine Zweidrittelmehrheit gegen ein Veto. Section 301 gilt als der Weg, der Zölle rechtlich belastbarer machen soll.
Was Anleger jetzt beobachten
Die offizielle Ankündigung durch den US-Handelsbeauftragten, voraussichtlich noch diese Woche.
Die Reaktion der EU-Kommission und der Bundesregierung auf die Sätze.
Die Eröffnung des Xetra-Handels und der Nasdaq-100-Futures am Mittwoch.
Die Bundestagsdebatte zum Haushalt 2027, die den politischen Rahmen für Industrie und Verteidigung setzt.
Häufige Fragen zu den Trump-Zöllen
Wie hoch sind die US-Zölle auf EU-Waren aktuell? Laut Handelsblatt zahlen Firmen für die meisten EU-Waren derzeit 10 Prozent; der Zolldeal hatte 15 Prozent vorgesehen.
Wen betrifft das neue Zollpaket? Nach den Berichten 16 Handelspartner, darunter die EU, China, Japan, Südkorea, Vietnam und Indien.
Sind Autos betroffen? Laut den Berichten sollen Autos, Stahl und Aluminium ausgenommen werden; das ist nicht bestätigt.
Was bedeutet das für den DAX? Zollmeldungen belasteten den Index am Dienstag; wie nachhaltig, hängt von Sätzen und Ausnahmen ab.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.