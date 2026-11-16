Es ist ein Treffen, das es in dieser Form noch nie gegeben hat. Am Donnerstag, 19. November, kommen US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin in Shenzhen zu einem Dreiergipfel zusammen. Das chinesische Außenministerium bestätigte das Treffen am Montag. Bisher gab es zwischen den drei Atommächten nur Gespräche unter vier Augen. Der Gipfel findet am Rande des Wirtschaftsforums der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft APEC statt, zu dem Vertreter aus 21 Volkswirtschaften anreisen. Für die Börsen ist das Treffen mehr als Symbolpolitik: Es geht um den Ölpreis, um Chips und um die Zukunft der europäischen Rüstungsrally.
Trump, Xi und Putin in Shenzhen: Das erste Dreiertreffen der Atommächte – was der Gipfel für Börsen, Öl und Chipaktien bedeutet
Am Donnerstag treffen sich die Staatschefs der USA, Chinas und Russlands erstmals zu dritt. Auf der Agenda stehen Atomwaffen und der Iran-Krieg, die Ukraine soll außen vor bleiben. Kanzler Merz warnt vor einem „zweiten Anchorage-Moment“. Die große Analyse: Was in Shenzhen verhandelt wird, warum der Gipfel für Ölpreis, Chipaktien, Rüstungswerte und den DAX zählt und welche Szenarien Anleger kennen sollten.
Die Agenda
Atomwaffen und Iran – die Ukraine bleibt draußen
Trump bricht am Montag zu einer Asienreise auf. Zunächst nimmt er auf den Philippinen an einem Treffen der südostasiatischen Staatengemeinschaft ASEAN teil, dann reist er nach Shenzhen. Am Donnerstag ist ein Gespräch mit Xi samt Arbeitsmittagessen geplant, danach folgt die Runde mit Putin. Nach Angaben des Weißen Hauses will Trump über eine Verringerung der weltweiten Atomwaffenbestände sprechen, deren Verbreitung er für sehr gefährlich halte. Laut US-Beamten soll es auch um den Iran-Krieg gehen – nicht aber um die Ukraine. Tesla- und SpaceX-Chef Elon Musk begleitet Trump nach China, nimmt aber nicht an dem Dreiertreffen teil.
Bitte keine Überraschungen. Spielt weiter im Team Europa und im Team mit der Ukraine und lasst uns gemeinsam für einen echten Frieden in der Ukraine arbeiten.
In Europa wächst die Sorge, über die eigenen Köpfe hinweg könnte eine neue Ordnung verhandelt werden. Einige Teilnehmer des EU-Gipfels fürchten nach Worten von Kanzler Friedrich Merz einen „zweiten Anchorage-Moment“. Trump selbst reist politisch geschwächt nach Asien: Nach der Niederlage bei den Zwischenwahlen und Vorwürfen chinesischer Spionage, die zuletzt auch den Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang begleiteten, sehen Beobachter Xi in einer starken Verhandlungsposition. Peking selbst gibt sich pragmatisch: Man wolle mit Partnern „mehr praktische Ergebnisse“ in Bereichen wie KI, Handel und digitaler Wirtschaft erzielen.
Das große Bild
Drei Märkte, die auf Shenzhen schauen
Für Anleger lässt sich der Gipfel auf drei Fragen herunterbrechen – und jede betrifft andere Aktien.
Erstens der Ölpreis. Der Iran-Krieg dauert seit acht Monaten. Erst in der vergangenen Woche erklärte Trump, die USA bräuchten keinen Deal mit Teheran, inzwischen haben die USA drei Flugzeugträgergruppen in der Region. Gleichzeitig meldet die Internationale Energieagentur erstmals seit Kriegsbeginn ein Überangebot. Ein Signal zur Deeskalation aus Shenzhen könnte den Ölpreis weiter drücken – gut für Fluggesellschaften, Chemie und Verbraucher, schlecht für Ölkonzerne.
Zweitens die Chips. Die USA haben ihre Exportbeschränkungen für Technologie gegenüber China zuletzt verschärft. Jede Bewegung im Verhältnis Washington–Peking betrifft Nvidia, AMD und die gesamte Halbleiterbranche, auch Infineon und ASML in Europa. Der Gipfel fällt genau zwischen die Nvidia-Zahlen am Dienstag und den Anthropic-Börsengang am Donnerstag.
Drittens die Rüstung. Europas Rüstungswerte stehen ohnehin unter Druck, Rheinmetall fiel zuletzt auf ein 21-Monats-Tief. Zwar soll die Ukraine in Shenzhen offiziell kein Thema sein. Doch jedes Signal einer Annäherung zwischen Washington und Moskau dürfte an der Börse als Hinweis auf einen möglichen Waffenstillstand gelesen werden.
Szenarien
Was der Gipfel bewegen kann
Szenario 1: Entspannungssignal
Gemeinsame Worte zu Atomwaffen und Iran würden die Risikoprämie beim Öl weiter abbauen. Profitieren könnten Konsum- und Industriewerte, unter Druck stünden Ölkonzerne und Rüstungsaktien.
Szenario 2: Viel Symbolik, wenig Substanz
Die wahrscheinlichste Variante bei Gipfeln dieser Art. Die Märkte würden sich schnell wieder Nvidia, Anthropic und den Zinsen zuwenden.
Szenario 3: Überraschung zulasten Europas
Eine Absprache über die Köpfe der Europäer hinweg, wie von Merz befürchtet, könnte Unsicherheit für europäische Aktien und den Euro bringen.
Häufige Fragen zum Gipfel in Shenzhen
Wann treffen sich Trump, Xi und Putin?
Am Donnerstag, 19. November 2026, in Shenzhen am Rande des APEC-Gipfels.
Worüber wird verhandelt?
Nach US-Angaben über eine Verringerung der Atomwaffenbestände und über den Iran-Krieg. Die Ukraine soll laut US-Beamten kein Thema sein.
Warum ist der Gipfel für Anleger wichtig?
Er kann den Ölpreis, die Technologiebeziehungen zwischen den USA und China und die Stimmung bei Rüstungsaktien beeinflussen.
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