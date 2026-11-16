Trump, Xi und Putin in Shenzhen: Das erste Dreiertreffen der Atommächte – was der Gipfel für Börsen, Öl und Chipaktien bedeutet

Erstens der Ölpreis. Der Iran-Krieg dauert seit acht Monaten. Erst in der vergangenen Woche erklärte Trump, die USA bräuchten keinen Deal mit Teheran, inzwischen haben die USA drei Flugzeugträgergruppen in der Region. Gleichzeitig meldet die Internationale Energieagentur erstmals seit Kriegsbeginn ein Überangebot. Ein Signal zur Deeskalation aus Shenzhen könnte den Ölpreis weiter drücken – gut für Fluggesellschaften, Chemie und Verbraucher, schlecht für Ölkonzerne.

Zweitens die Chips. Die USA haben ihre Exportbeschränkungen für Technologie gegenüber China zuletzt verschärft. Jede Bewegung im Verhältnis Washington–Peking betrifft Nvidia, AMD und die gesamte Halbleiterbranche, auch Infineon und ASML in Europa. Der Gipfel fällt genau zwischen die Nvidia-Zahlen am Dienstag und den Anthropic-Börsengang am Donnerstag.

Drittens die Rüstung. Europas Rüstungswerte stehen ohnehin unter Druck, Rheinmetall fiel zuletzt auf ein 21-Monats-Tief. Zwar soll die Ukraine in Shenzhen offiziell kein Thema sein. Doch jedes Signal einer Annäherung zwischen Washington und Moskau dürfte an der Börse als Hinweis auf einen möglichen Waffenstillstand gelesen werden.