Xi eröffnete am Mittwoch den APEC-Gipfel mit einer Rede, in der er sagte, Öffnung bringe Fortschritt, Abschottung führe zum Zurückfallen (dpa/ORF, 18.11.). Putin war bereits am Dienstag in Shenzhen eingetroffen und traf Xi vor Trumps Ankunft zu Gesprächen und einem gemeinsamen Essen (dpa-AFX, 18.11., 13:46 Uhr). Es ist das erste persönliche Zusammentreffen von Trump und Putin seit dem Alaska-Gipfel im Sommer 2025. Weder die EU noch der ukrainische Präsident Selenskyj sind vor Ort (ORF, 18.11.).

Die Tagesordnung ist nach Darstellung der Quellen breit, aber unscharf: Trump will über eine Reduzierung der Atomwaffenarsenale sprechen und den Iran-Krieg ansprechen. Ob die Ukraine offiziell auf der Liste steht, ist unklar; die dpa hält es für wahrscheinlich, dass sie zur Sprache kommt, ORF nennt den Punkt unklar. Konkrete Ergebnisse werden nicht erwartet, allenfalls ein Auftakt zu weiteren Gesprächen.