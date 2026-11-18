Der Gipfel von Shenzhen hat begonnen, und er beginnt mit Bildern: Xi Jinping empfing Donald Trump persönlich am Flughafen und umarmte ihn, Wladimir Putin und Trump gaben sich vor dem Bankett die Hand. Für die Börse zählen aber andere Zahlen: Chinas Zusatzzölle von 24 Prozent sind nur für zwei Monate ausgesetzt, die Hang Seng gab am Mittwoch 1,1 Prozent nach, und die Rheinmetall Aktie (ISIN: DE0007030009, FSX: RHM) bleibt als Gradmesser für Ukraine-Hoffnungen im Fokus der Rüstungsaktien.
Trump-Xi-Putin-Gipfel: Umarmung und Handschlag in Shenzhen, Handelspause bis Januar - Was heißt das für die Rheinmetall Aktie?
Xi empfängt Trump am Flughafen, Putin und Trump geben sich die Hand: Der Shenzhen-Gipfel ist eröffnet. Die Rheinmetall Aktie, Rüstungsaktien und der DAX warten auf den Donnerstag - bei Atomwaffen, Iran, Ukraine und Zöllen.
Das Wichtigste vorab: Ergebnisse gibt es noch nicht. Am Donnerstag, 19. November, ist laut ORF zunächst ein Gespräch von Trump und Xi vorgesehen, danach das erste Dreiertreffen der Staatschefs von USA, China und Russland. Der Kreml arbeitet nach einer dpa-AFX-Meldung (18.11., 13:46 Uhr) an einem Abschlussdokument, dessen Eckpunkte offen sind. Der DAX stand um 14:40 Uhr bei 25.947,77 Punkten (-0,37 Prozent) und fiel erstmals seit Ende Oktober unter die 21-Tage-Linie (dpa-AFX via finanzen.net).
Was ist beim Trump-Xi-Putin-Gipfel in Shenzhen bisher passiert?
Xi eröffnete am Mittwoch den APEC-Gipfel mit einer Rede, in der er sagte, Öffnung bringe Fortschritt, Abschottung führe zum Zurückfallen (dpa/ORF, 18.11.). Putin war bereits am Dienstag in Shenzhen eingetroffen und traf Xi vor Trumps Ankunft zu Gesprächen und einem gemeinsamen Essen (dpa-AFX, 18.11., 13:46 Uhr). Es ist das erste persönliche Zusammentreffen von Trump und Putin seit dem Alaska-Gipfel im Sommer 2025. Weder die EU noch der ukrainische Präsident Selenskyj sind vor Ort (ORF, 18.11.).
Die Tagesordnung ist nach Darstellung der Quellen breit, aber unscharf: Trump will über eine Reduzierung der Atomwaffenarsenale sprechen und den Iran-Krieg ansprechen. Ob die Ukraine offiziell auf der Liste steht, ist unklar; die dpa hält es für wahrscheinlich, dass sie zur Sprache kommt, ORF nennt den Punkt unklar. Konkrete Ergebnisse werden nicht erwartet, allenfalls ein Auftakt zu weiteren Gesprächen.
Was gilt im Zollstreit zwischen den USA und China?
China hat die Aussetzung eines Teils seiner Gegenzölle auf US-Waren um weitere zwei Monate verlängert: 24 Prozent Zusatzzölle sind ausgesetzt, 10 Prozent bleiben bestehen (dpa-AFX, 09.11.2026). Die ursprüngliche Frist wäre laut dem Bericht am 10. November abgelaufen. Als Grundlage gilt die Vereinbarung von Xi und Trump vom Oktober 2025; mehrere Medien nennen den 10. Januar 2027 als neues Fristende der Handelspause.
Offen sind die Zusagen aus dem Waffenstillstand: Washington sagt, China habe bei den Exportlizenzen für Seltene Erden, Gallium, Germanium, Antimon und Graphit nur etwa zwei Drittel der Zusagen erfüllt, Peking bestreitet das (Der Aktionär, 16.11.2026). Chinas Zusage, 2026 bis 2028 jährlich mindestens 25 Millionen Tonnen US-Soja zu kaufen, wird laut derselben Quelle ebenfalls beobachtet.
|Thema
|Stand 18.11.2026
|Erwartung laut Beobachtern
|Zölle
|24% aus, 10% bleiben
|Verlängerung der Handelspause wahrscheinlich
|Seltene Erden
|Streit über Lizenzen
|Kein Durchbruch erwartet
|Atomwaffen
|Trump will reden
|Allenfalls Auftakt, keine Ergebnisse
|Iran-Krieg
|Auf Trumps Agenda
|Unklar
|Ukraine
|Offiziell unklar
|Kein Selenskyj, keine EU am Tisch
Einschätzungen Dritter, nicht von aktiencheck.de.
Quelle: Der Aktionär, 16.11.2026; ORF, 18.11.2026; dpa-AFX, 18.11.2026
Wie reagieren Rheinmetall Aktie, HENSOLDT Aktie und andere Rüstungsaktien?
Die Rüstungsaktien handeln seit Tagen im Schatten der Diplomatie. Die Rheinmetall Aktie schloss am 16. November bei 773,30 Euro, das 52-Wochen-Tief von 742,50 Euro stammt vom 13. November; am 17. November lag sie morgens rund zwei Prozent im Minus. Die HENSOLDT Aktie notierte am 17. November um 9:46 Uhr bei 79,24 Euro (-2,25 Prozent), laut einem Börsenbericht wegen der Friedensdiplomatie und ohne Unternehmensmeldung. Diese Zahlen stammen aus Sekundärquellen und sind nicht von heute.
Hinweis der Redaktion: Ob ein Handschlag oder eine Atomwaffen-Gesprächsrunde die Kurse von Rheinmetall und HENSOLDT tatsächlich bewegt, ist nicht belegt. Die Rheinmetall Aktie reagiert zusätzlich auf Unternehmensthemen wie den Kapitalmarkttag, der laut Berichten am 27. November ansteht.
Was erwarten Analysten vom Shenzhen-Gipfel?
Die Mehrheit der im Vorfeld zitierten Beobachter rechnet mit Stabilisierung statt Durchbruch. Chim Lee von der Economist Intelligence Unit sagte laut Reuters, beide Seiten hätten ziemlich viel zu verlieren. Wang Wen von der Renmin-Universität erwartet laut ORF „sehr wahrscheinlich“ ein Ende ohne Durchbruch, weil die Forderungen weit auseinanderliegen. Jonathan Czin von der Brookings Institution sieht laut Der Aktionär, dass China vor allem Zeit gewinnen wolle.
Wie geht es nach dem Shenzhen-Gipfel weiter?
Do 19.11.: Trump-Xi-Gespräch, danach das Dreiertreffen mit Putin; laut Kreml zusätzlich ein Zweiertreffen Putin–Trump.
27.11.: Kapitalmarkttag von Rheinmetall (laut Berichten).
10.01.2027: mögliches Ende der aktuellen Handelspause zwischen den USA und China.
Dezember: G20-Gipfel in Miami, nächstes Trump-Xi-Treffen.
FAQ: Häufige Fragen zum Shenzhen-Gipfel
Wann treffen sich Trump, Xi und Putin in Shenzhen? Das Dreiertreffen ist laut Berichten für Donnerstag, 19. November, am Rande des APEC-Gipfels angesetzt; eine Uhrzeit wurde nicht genannt.
Was bedeutet der Gipfel für die Rheinmetall Aktie? Das ist offen. Friedenssignale zur Ukraine gelten als möglicher Belastungsfaktor für Rüstungsaktien, belegt ist ein Zusammenhang mit dem Gipfel aber nicht.
Welche Zölle gelten zwischen China und den USA? China hat 24 Prozent Zusatzzölle weitere zwei Monate ausgesetzt, 10 Prozent bleiben bestehen. Der aktuelle US-Zollsatz auf chinesische Waren ist in den geprüften Quellen nicht eindeutig belegt.
Was bedeutet der Gipfel für den DAX? Der DAX reagiert derzeit auch auf Tech-Themen und den bevorstehenden Börsengang von Anthropic. Ein klarer Gipfel-Effekt ist nicht belegt.
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