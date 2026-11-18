Der Trump-Xi-Putin-Gipfel in der südchinesischen Metropole Shenzhen rückt die Weltwirtschaft in den Fokus: Beim APEC-Gipfel am 18. und 19. November sollen die drei Staatschefs laut ORF erstmals gemeinsam an einem Tisch sitzen. Für Anleger geht es weniger um große Erklärungen als um konkrete Handelsfragen. US-Präsident Donald Trump muss laut Kurier einen auslaufenden Handelswaffenstillstand mit China verlängern, der die Zölle auf chinesische Einfuhren deckelt. Ein belastbarer Kursbezug zum Gipfel liegt bislang nicht vor.
Trump-Xi-Putin-Gipfel: Handelswaffenstillstand, Seltene Erden und Chip-Streit in Shenzhen – was steht für Anleger auf dem Spiel?
Beim APEC-Gipfel in Shenzhen treffen Trump, Xi und Putin erstmals gemeinsam aufeinander. Für Anleger geht es um die Verlängerung des Handelswaffenstillstands, Seltene Erden und Exportregeln für Chips – und um Folgen für Zölle, Lieferketten und Börsen.
Gipfel in Shenzhen
Was steht beim Trump-Xi-Putin-Gipfel auf dem Programm?
Nach Berichten von ORF und dem Tagesspiegel (dpa, 16:16 Uhr) holte Xi Jinping Trump persönlich am Flughafen ab, Putin wurde bereits am Dienstag empfangen. Das Dreiertreffen ist für Donnerstag angesetzt; zusätzlich soll es laut einem US-Regierungsbeamten ein Zweiergespräch zwischen Trump und Putin geben, ebenso ein Treffen Trump–Xi. Peking nennt als Thema den Weltfrieden. Trump will über atomare Abrüstung und den Iran-Krieg sprechen, ob die Ukraine auf der Tagesordnung steht, ist laut ORF ungewiss. Nicht vertreten sind die EU und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj.
Öffnung bringt Fortschritt, Abschottung führt unweigerlich zu einem Rückschritt.
Zölle und Rohstoffe
Was bedeutet der Handelswaffenstillstand für Zölle und Seltene Erden?
Der Kurier beschreibt einen Tauschhandel: Trump verlängert den Handelswaffenstillstand, der die Zölle auf chinesische Einfuhren begrenzt, Peking hat sich im Gegenzug verpflichtet, die Lieferungen Seltener Erden nicht zu unterbrechen. Seltene Erden sind für Elektromotoren, Rüstungsgüter und Halbleiter unverzichtbar, weshalb Autohersteller, Rüstungskonzerne und Chipaktien besonders empfindlich auf Störungen reagieren. Ein Handelsabkommen mit Thailand kam beim vorangegangenen Asean-Treffen in Manila laut Kurier nicht zustande.
|Thema
|Stand laut Berichten
|Betroffene Märkte
|Handelswaffenstillstand
|läuft aus, Verlängerung nötig
|Exportwerte, Dollar, DAX
|Seltene Erden
|China sagt ungestörte Lieferung zu
|Autos, Rüstung, Chips
|Chip-Exportregeln
|Handelsministerium plant strengere Regeln
|Halbleiteraktien, Nvidia
|Ukraine-Krieg
|Agenda ungewiss, EU nicht vertreten
|Rüstungsaktien, Energie
|Zollstreit Kanada–USA
|Gespräch Carney–Trump geplant
|Auto- und Metallwerte
Zusammenstellung der Redaktion aus den genannten Quellen. Ergebnisse stehen noch aus.
Quelle: ORF, Tagesspiegel/dpa, Kurier, 18.11.2026
Chips und Technologie
Wie wirken Exportregeln auf Halbleiteraktien?
Parallel kündigte das US-Handelsministerium laut Kurier eine Regel an, die den Export von Hochleistungschips in mehrere Länder einschränken soll; Verdachtsfall ist das Unternehmen Megaspeed in Singapur, über das Chips nach China gelangt sein sollen. Handelsminister Howard Lutnick wollte weniger strenge Beschränkungen, Finanzminister Scott Bessent warf dem Ministerium vor, die Verkäufe nicht eingedämmt zu haben. Dazu kommt der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang, über den ORF und Kurier im Zusammenhang mit einer mutmaßlichen Spionageaffäre berichten. Die Nvidia Aktie notierte am Mittwoch laut StockTitan um 17:05 Uhr MEZ rund 2 Prozent unter dem Vortagsschluss.
Das große Bild
Was bedeutet der Gipfel für DAX, Dow Jones und Rohstoffe?
Der DAX schloss am Mittwoch laut einem Bericht von Aktiencheck unter 26.000 Punkten, der Dow Jones lag im US-Handel deutlich im Minus. Einen direkten Zusammenhang mit dem Gipfel nennen die geprüften Quellen nicht. Auch der Ölpreis, Brent bei 92,64 Dollar um 14:53 Uhr laut dpa-AFX, wird dort nicht mit dem Gipfel erklärt. Einschätzung der Redaktion: Märkte dürften auf Details zum Handelswaffenstillstand reagieren, nicht auf die Bilder des Treffens.
FAQ
Häufige Fragen zum APEC-Gipfel
Wann treffen sich Trump, Xi und Putin? Das Dreiertreffen ist laut ORF und Tagesspiegel für Donnerstag, den 19. November 2026, in Shenzhen geplant.
Worum geht es für Anleger? Vor allem um die Verlängerung des Handelswaffenstillstands, Lieferungen Seltener Erden und Exportregeln für KI-Chips.
Welche Aktien sind betroffen? Genannt werden Halbleiter- und Autowerte sowie Rüstungstitel; Kurse bewegten sich am Mittwoch nicht eindeutig wegen des Gipfels.
Was ist mit der Ukraine? Laut ORF ist unklar, ob der Krieg auf der Tagesordnung steht; die Ukraine ist nicht vertreten.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.