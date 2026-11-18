Parallel kündigte das US-Handelsministerium laut Kurier eine Regel an, die den Export von Hochleistungschips in mehrere Länder einschränken soll; Verdachtsfall ist das Unternehmen Megaspeed in Singapur, über das Chips nach China gelangt sein sollen. Handelsminister Howard Lutnick wollte weniger strenge Beschränkungen, Finanzminister Scott Bessent warf dem Ministerium vor, die Verkäufe nicht eingedämmt zu haben. Dazu kommt der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang, über den ORF und Kurier im Zusammenhang mit einer mutmaßlichen Spionageaffäre berichten. Die Nvidia Aktie notierte am Mittwoch laut StockTitan um 17:05 Uhr MEZ rund 2 Prozent unter dem Vortagsschluss.