Der APEC-Gipfel läuft am Mittwoch und Donnerstag. Nach Angaben des Kreml-Beraters Juri Uschakow, über die die Nachrichtenseite HNGN berichtet, findet das Dreiertreffen in Xis Staatsresidenz statt. Am Mittwoch frühstücken Xi und Putin zusammen, am Donnerstag sind ein bilaterales Treffen samt Arbeitsessen von Trump und Xi und anschließend die Dreierrunde angesetzt. Trump kommt aus Manila, wo er Philippinens Präsidenten Ferdinand Marcos Jr. trifft. Chinas Außenamtssprecherin Mao Ning sprach von einem Treffen von „bahnbrechender Bedeutung“.

Ein Format wie dieses gab es noch nie: Beim G20-Gipfel 2019 in Osaka waren alle drei zwar anwesend, trafen sich aber nur paarweise, berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf dpa.