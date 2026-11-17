Zwei Tage vor dem Trump-Xi-Putin-Gipfel in Shenzhen steht der Ablauf – und die Börsen gehen vorsichtig in das Treffen: Der Hang Seng schloss am Dienstag 1,03 Prozent tiefer bei 23.508,17 Punkten, nachdem der S&P 500 am Montag 1,92 Prozent auf 7.416,59 Punkte verloren hatte. Der DAX lag gegen 11:45 Uhr MEZ bei 26.413 Punkten (-0,7 Prozent). Für Anleger zählt am Donnerstag weniger die Atomwaffen-Agenda als die Frage, ob der Handelsfrieden zwischen den USA und China über den 10. Januar hinaus hält.
Trump-Xi-Putin-Gipfel: Fahrplan steht, Hang Seng fällt auf 23.508 Punkte – drei Szenarien für Donnerstag: Welche Märkte reagieren am stärksten?
Der Trump-Xi-Putin-Gipfel in Shenzhen hat seinen Fahrplan: Xi frühstückt am Mittwoch mit Putin, am Donnerstag folgen Trump-Xi-Lunch und Dreiertreffen. Die Börsen gehen mit Abschlag hinein, der Hang Seng verliert 1 Prozent. Handelsfrieden bis 10. Januar, Zölle, Seltene Erden, Sojabohnen, Öl: Was auf dem Tisch liegt und welche Ausgänge S&P 500, DAX-Exporteure und China-Aktien bewegen könnten.
Der Ablauf
Wann treffen sich Trump, Xi und Putin? Der Fahrplan für Shenzhen
Erstmals sitzen die Staatschefs der USA, Chinas und Russlands gemeinsam an einem Tisch. Chinas Außenministerium hat das Treffen am Montag offiziell bestätigt, nachdem Weißes Haus und Kreml es bereits angekündigt hatten.
Der APEC-Gipfel läuft am Mittwoch und Donnerstag. Nach Angaben des Kreml-Beraters Juri Uschakow, über die die Nachrichtenseite HNGN berichtet, findet das Dreiertreffen in Xis Staatsresidenz statt. Am Mittwoch frühstücken Xi und Putin zusammen, am Donnerstag sind ein bilaterales Treffen samt Arbeitsessen von Trump und Xi und anschließend die Dreierrunde angesetzt. Trump kommt aus Manila, wo er Philippinens Präsidenten Ferdinand Marcos Jr. trifft. Chinas Außenamtssprecherin Mao Ning sprach von einem Treffen von „bahnbrechender Bedeutung“.
Ein Format wie dieses gab es noch nie: Beim G20-Gipfel 2019 in Osaka waren alle drei zwar anwesend, trafen sich aber nur paarweise, berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf dpa.
Die Agenda
Was liegt beim Trump-Xi-Putin-Gipfel auf dem Tisch? Drei Seiten, drei Prioritäten
Die Positionen der drei Seiten unterscheiden sich deutlich, wie die Agenturberichte von AFP, Keystone-SDA und dpa zeigen:
USA: Abrüstung, Iran – und Handel
US-Regierungsvertreter nennen atomare Abrüstung und den Iran-Krieg als Themen. Der Abrüstungsvertrag New START ist im Februar 2026 ausgelaufen; Trump will einen Nachfolger, der China einschließt. Die Ukraine stand nach Angaben von US-Vertretern nicht auf der Agenda, Trump selbst sagte am Montag laut HNGN jedoch, sie werde zur Sprache kommen – ebenso Wirtschaft und Handel.
China: strategische Stabilität
Peking nennt offiziell nur „Weltfrieden und strategische Stabilität“. Bei der Abrüstung verlangt China, dass zuerst die USA und Russland ihre Arsenale verkleinern. Zum Ukraine-Krieg betonte Xi laut Bundespräsident Steinmeier, dass Europäer mit am Tisch sitzen müssten.
Russland: Ukraine und gemeinsames Papier
Der Kreml will die Gespräche über eine Ukraine-Regelung fortsetzen und hofft laut Uschakow auf ein gemeinsames Kommuniqué, das noch verhandelt wird. Kremlsprecher Peskow wies Vergleiche mit der Konferenz von Jalta 1945 zurück.
Die Ukraine sieht das Treffen kritisch: Außenminister Andrij Sybiha warnte laut HNGN, ein Dreiertreffen könne Putin eher ermutigen, den Krieg fortzusetzen. Washington dämpft die Erwartungen an greifbare Ergebnisse – ein US-Regierungsvertreter sprach laut dpa von einem Ausgangspunkt.
Das große Bild
Trump-Xi-Putin-Gipfel und Handel: Was steht für Zölle, Soja und Seltene Erden auf dem Spiel?
Für die Märkte ist das bilaterale Treffen von Trump und Xi der eigentliche Kern. Der im Oktober 2025 in Busan vereinbarte Handelsfrieden wurde verlängert und läuft nun bis zum 10. Januar 2027. China hat Anfang November die Aussetzung seines Zusatzzolls von 24 Prozent auf US-Waren und seiner verschärften Exportkontrollen für Seltene Erden um zwei Monate verlängert; ein Zoll von 10 Prozent bleibt in Kraft, berichtet The National. US-Finanzminister Scott Bessent und Handelsbeauftragter Jamieson Greer drängen Peking, die Busan-Zusagen vollständig umzusetzen – vor allem bei Agrarkäufen und Seltenen Erden.
|Thema
|Stand
|Was der Gipfel ändern könnte
|Durchschnittszoll USA auf China-Waren
|ca. 36,5 % (Schätzung Juli 2026)
|Senkung über das 30-Mrd.-Dollar-Paket
|Durchschnittszoll China auf US-Waren
|ca. 31 % (Schätzung Juli 2026)
|Verlängerung der 24-%-Aussetzung
|Gegenseitiges Zollpaket
|je ca. 30 Mrd. Dollar, im Grundsatz vereinbart
|Inkraftsetzung
|Sojabohnen
|ca. 21,8 Mio. t gekauft, rund 87 % der Zusage von 25 Mio. t
|neue Kaufzusagen
|Seltene Erden
|verschärfte Exportkontrollen bis 10.01.2027 ausgesetzt
|längere Aussetzung
Quelle: Admirals (14.11.2026), The National (09.11.2026)
Bei den Seltenen Erden liegt der stärkste Hebel in Peking: China stand laut Internationaler Energieagentur 2024 für 60 Prozent der weltweiten Förderung magnetrelevanter Seltener Erden und 91 Prozent der Raffination. Eine längere Aussetzung der Exportkontrollen würde Lieferketten von Autobauern, Chipindustrie und Rüstung entlasten; für westliche Förderer wie die MP Materials Aktie wäre der Effekt zweischneidig, weil ihr strategischer Wert gerade aus der Knappheit entsteht (Einschätzung der Redaktion).
Bei den KI-Chips sind die Fronten klar: Am Montag trat eine neue US-Regel in Kraft, die für den Export modernster KI-Chips an Rechenzentren in Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien und Brasilien Lizenzen verlangt. Das Weiße Haus erklärte die Exportkontrollen laut Admirals für nicht verhandelbar. Die neuen Chipregeln und schwache China-Konjunkturdaten nannte MarketScreener als Gründe für den Rückgang in Hongkong.
Szenarien
Wie könnten S&P 500, DAX und Hang Seng auf den Gipfel reagieren? Drei mögliche Ausgänge
Einschätzung der Redaktion: Ohne eine Kursprognose abzugeben, lassen sich drei Ausgänge unterscheiden, die unterschiedliche Marktsegmente betreffen würden.
|Szenario
|Was passiert
|Besonders betroffen
|Fototermin
|Freundliche Bilder, kein Handelsergebnis, Frist 10. Januar bleibt offen
|Hang Seng, China-Aktien, Sojabohnen
|Handelssignal
|Verlängerung des Waffenstillstands oder Start des 30-Mrd.-Pakets
|DAX-Exporteure, Chemie, Halbleiter, Agrarwerte
|Geopolitik-Signal
|Gemeinsame Linie zu Ukraine oder Iran
|Ölpreis Brent, Airlines, Rüstung
Einschätzung der Redaktion, keine Prognose und keine Anlageempfehlung.
Für Europa wären die Volkswagen Aktie, die BASF Aktie und die Infineon Aktie typische Profiteure eines entspannteren Handelsklimas, weil China für alle drei ein großer Absatzmarkt ist. Gerade die Volkswagen Aktie leidet zugleich unter der schwachen chinesischen Nachfrage, die ein Gipfel kaum kurzfristig ändern dürfte. Die BASF Aktie reagiert zudem auf Energiepreise, die Infineon Aktie auf die Stimmung bei Chipwerten rund um die Nvidia-Zahlen am Dienstagabend.
Beim Ölpreis spielt der Iran-Krieg die größere Rolle: Brent kostete gegen 11:45 Uhr MEZ rund 92,5 US-Dollar je Barrel. US-Vertreter drängen Peking laut HNGN, mehr für die Öffnung der blockierten Straße von Hormus zu tun. Ein Signal Chinas in dieser Frage könnte den Ölmarkt stärker bewegen als jedes Handelsdetail.
Bei den Sojabohnen an der Chicagoer Terminbörse CBOT lag der Preis laut Admirals am Montag bei rund 1.229 US-Cent je Scheffel. US-Sojabohnen werden in China mit insgesamt 13 Prozent verzollt, brasilianische nur mit 3 Prozent – neue Kaufzusagen wären für US-Farmer und Agrarwerte das greifbarste Gipfelergebnis.
Termine
Was Anleger bis Januar beobachten: Der Kalender nach Shenzhen
FAQ: Trump-Xi-Putin-Gipfel in Shenzhen
Wann findet der Trump-Xi-Putin-Gipfel statt? Am Donnerstag, 19. November 2026, am Rande des APEC-Gipfels in Shenzhen. Vorher treffen sich Trump und Xi zu einem bilateralen Gespräch mit Arbeitsessen.
Geht es beim Gipfel auch um Handel und Zölle? Offiziell stehen Abrüstung und der Iran-Krieg im Vordergrund. Trump kündigte aber an, Wirtschaft und Handel anzusprechen. Der Handelsfrieden läuft bis zum 10. Januar 2027.
Welche Aktien sind besonders betroffen? Neben China-Aktien im Hang Seng vor allem exportstarke DAX-Werte wie die Volkswagen Aktie, die BASF Aktie und die Infineon Aktie, außerdem Agrar- und Rohstoffwerte.
Warum ist der Ölpreis ein Thema? Wegen des Iran-Kriegs und der blockierten Straße von Hormus. Washington drängt Peking, dort mehr zu tun.
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