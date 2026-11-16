Am Montag ist Donald Trump zu seiner Asienreise aufgebrochen, am Donnerstag kommt es in Shenzhen zu einem Treffen, das es so noch nie gegeben hat: Die Staatschefs der USA, Chinas und Russlands sitzen erstmals gemeinsam an einem Tisch. Das Weiße Haus und der Kreml haben das Treffen am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft APEC bestätigt. Nach einem Bericht des Wall Street Journal ging die Initiative von Wladimir Putin aus. Doch je näher der Termin rückt, desto deutlicher wird: Die drei Mächte reisen mit sehr unterschiedlichen Erwartungen an.
Trump-Xi-Putin-Gipfel: Drei Atommächte, drei Agenden – was Anleger vom historischen Treffen in Shenzhen erwarten können
Donald Trump ist auf dem Weg nach Asien. Am Donnerstag trifft er Xi Jinping und Wladimir Putin erstmals zu dritt. Doch jeder will über etwas anderes reden: Trump über Atomwaffen und Iran, Putin über die Ukraine, Peking über Handel und KI. Die große Analyse zum Gipfel: Agenda-Streit, Seltene Erden, Chipexporte und welche Aktien und Märkte jetzt besonders empfindlich reagieren.
Der Agenda-Streit
Jeder will über etwas anderes reden
Neo Wang vom Analysehaus Evercore ISI spricht offen von Uneinigkeit über die Agenda. Trump will nach Angaben des Weißen Hauses über eine Verringerung der Atomwaffenarsenale sprechen. Der Vertrag New START zwischen den USA und Russland ist im Februar ausgelaufen, eine von Moskau angebotene Verlängerung um ein Jahr lehnte Trump ab – er will ein neues Abkommen unter Einschluss Chinas. Peking zeigt daran wenig Interesse. Nach Einschätzung von David Roche von Quantum Strategy wird China keiner Abrüstung zustimmen, solange sein Arsenal nicht so groß ist wie das amerikanische. Trump will außerdem über den Iran-Krieg sprechen. Putin wiederum möchte laut Wall Street Journal über ein Ende des Ukraine-Kriegs zu seinen Bedingungen verhandeln. Washington betont dagegen, die Ukraine stehe nicht auf der Tagesordnung; der ukrainische Präsident Selenskyj ist nicht eingeladen und warnt vor Gesprächen über sein Land ohne Kiew.
Der Handel
Seltene Erden und Chips: die eigentliche Börsenagenda
Für Anleger ist das bilaterale Gespräch zwischen Trump und Xi Jinping mindestens so wichtig wie die Dreierrunde. Dort geht es vor allem um die Umsetzung des Handelsabkommens. Trump ist nach Medienberichten unzufrieden mit den Lieferungen Seltener Erden aus China, die für Elektromotoren, Rüstungsgüter und Halbleiter unverzichtbar sind. Über Exportkontrollen für Chips will Washington nach eigenen Angaben nicht verhandeln. Im Gegenteil: Ausgerechnet am Tag der Abreise verschärfte das US-Handelsministerium die Regeln. Wer KI-Chips in Rechenzentren nach Brasilien, Indonesien, Malaysia, Singapur oder Thailand liefert, braucht künftig zusätzliche Lizenzen – damit sollen chinesische Firmen die Exportgrenzen nicht über gemietete Rechenleistung im Ausland umgehen können.
Man will China nicht beleidigen, kurz bevor man dort ankommt.
Das große Bild
Symbolik statt Substanz – und trotzdem kursrelevant
Konkrete Durchbrüche erwartet in Washington kaum jemand. Für die Börsen kann das Treffen dennoch zum Kursfaktor werden.
Beobachter rechnen vor allem mit Bildern, die jeder der drei zu Hause als Beleg seiner Weltgeltung nutzen kann. Trump reist zudem innenpolitisch geschwächt: Nach den Verlusten bei den Zwischenwahlen übernehmen die Demokraten im Januar das Repräsentantenhaus und könnten mehr Einfluss auf Außen- und Handelspolitik gewinnen. Für die Märkte zählen drei Kanäle. Erstens der Ölpreis: Jedes Signal zur Entspannung im Iran-Krieg kann die Risikoprämie senken. Zweitens die Chipaktien: Nvidia, AMD und die gesamte Halbleiterbranche hängen am Verhältnis zwischen Washington und Peking. Drittens die Rüstungswerte: Jede Andeutung einer Annäherung zwischen Washington und Moskau dürfte an der Börse als Hinweis auf eine mögliche Waffenruhe in der Ukraine gelesen werden.
Szenario 1: Freundliche Bilder, wenig Inhalt
Das wahrscheinlichste Ergebnis. Die Märkte würden sich schnell wieder den Nvidia-Zahlen, dem Anthropic-Börsengang und den Zinsen zuwenden.
Szenario 2: Fortschritt bei Handel und Seltenen Erden
Zusagen Pekings bei Rohstofflieferungen könnten Industrie-, Auto- und Chipwerte stützen.
Szenario 3: Eklat oder Absprache über Europa hinweg
Ein offener Streit oder eine Ukraine-Absprache ohne Kiew würde Unsicherheit für europäische Aktien, Rüstungswerte und den Euro bringen.
Häufige Fragen zum Trump-Xi-Putin-Gipfel
Wann und wo findet der Gipfel statt?
Am Donnerstag, 19. November 2026, in Shenzhen am Rande des APEC-Gipfels.
Steht die Ukraine auf der Agenda?
Nach Angaben der US-Regierung nicht. Putin will das Thema laut Wall Street Journal dennoch ansprechen, Selenskyj ist nicht eingeladen.
Welche Aktien sind besonders betroffen?
Vor allem Chipwerte wie Nvidia und AMD, Rüstungsaktien sowie ölpreisabhängige Branchen. Auch Unternehmen, die auf Seltene Erden aus China angewiesen sind, dürften genau hinschauen.
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