Trump-Xi-Putin-Gipfel: Drei Atommächte, drei Agenden – was Anleger vom historischen Treffen in Shenzhen erwarten können

Wann und wo findet der Gipfel statt?

Am Donnerstag, 19. November 2026, in Shenzhen am Rande des APEC-Gipfels.

Steht die Ukraine auf der Agenda?

Nach Angaben der US-Regierung nicht. Putin will das Thema laut Wall Street Journal dennoch ansprechen, Selenskyj ist nicht eingeladen.

Welche Aktien sind besonders betroffen?

Vor allem Chipwerte wie Nvidia und AMD, Rüstungsaktien sowie ölpreisabhängige Branchen. Auch Unternehmen, die auf Seltene Erden aus China angewiesen sind, dürften genau hinschauen.