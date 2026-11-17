Kurz vor dem Trump-Xi-Gipfel in Shenzhen bekommt der Handelsstreit eine neue Front im Kongress: Die demokratische US-Senatorin Tammy Baldwin hat am Dienstag ein Gesetz eingebracht, das Chinas dauerhaften normalen Handelsstatus (PNTR) beenden soll. Nach einer Schätzung der US-Handelskommission ITC würde das den handelsgewichteten Durchschnittszoll auf chinesische Waren um 35,2 Prozentpunkte erhöhen. An den Börsen dominierte am Dienstag dennoch die Nervosität vor den Quartalszahlen der NVIDIA Aktie (Ticker NVDA, ISIN US67066G1040): Der DAX schloss 2,08 Prozent tiefer bei 26.045 Punkten, an der Wall Street lagen die großen Indizes am Mittag New Yorker Zeit deutlich im Minus.

US-Präsident Donald Trump trifft Chinas Staatschef Xi Jinping am Donnerstag, 19. November, am Rande des APEC-Gipfels in Shenzhen zu einem bilateralen Gespräch mit Arbeitsessen. Danach ist erstmals ein Dreiertreffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin geplant. Das Weiße Haus hatte den Termin am Freitag bestätigt, Chinas Außenministerium am Montag.