Nach dem Reuters-Vorbericht findet das Treffen am späten Nachmittag des Mittwochs in Palm Beach statt; eine genaue Uhrzeit nennt die Meldung nicht. Europa wolle in die von den USA unterstützten Ukraine-Gespräche einbezogen werden. Trumps Schwiegersohn und Gesandter Jared Kushner sagte laut Reuters, Trump sei offen für Sicherheitsgarantien nach dem Muster von Artikel 5 des Nato-Vertrags (indirekte Wiedergabe). Verteidigungsausgaben und Handelszölle erwähnt der Bericht nur als frühere Kritikpunkte Trumps an den Verbündeten, nicht als Verhandlungsthema des Treffens.

Hinzu kommt der Asien-Bezug: Trump hatte in der Vorwoche Putin und Xi getroffen und beide als seinen „friend“ bezeichnet. Rutte sagte laut Reuters, es sei normal, dass Atommächte sich träfen (indirekte Wiedergabe).