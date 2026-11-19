Die Wandelanleihen wurden nach Angaben von Finimize (unter Verweis auf Reuters und Unternehmensunterlagen) im Mai 2025 begeben, laufen bis 2028 und räumen den Gläubigern ein vorzeitiges Rückgaberecht ein. Dieses Put-Recht gilt Berichten zufolge zum 30. November. Das Jahr nennt der Benzinga-Bericht, auf den sich IBTimes stützt, nicht ausdrücklich; es ergibt sich aus den Veröffentlichungsdaten der Artikel.

Der Wandlungspreis liegt bei 34,72 Dollar. Bei einem Aktienkurs von rund 4,20 Dollar ist die Wandlung in Aktien rechnerisch weit entfernt. Für Gläubiger heißt das: Der Reiz der Anleihe liegt nicht mehr in der Aktie, sondern im Rückzahlungsanspruch. Ob tatsächlich ein großer Teil der Notes zurückgegeben wird, steht erst nach dem Stichtag fest.