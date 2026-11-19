Die Aktie von Trump Media & Technology Group (ISIN: US25400Q1058, FSE: 97Y, NASDAQ: DJT) notiert nach Angaben des Finanzportals Finimize vom 16. November bei rund 4,20 US-Dollar und damit nahe ihrem Rekordtief. Der Auslöser ist ein Datum: Am 30. November können Gläubiger von Wandelanleihen über bis zu 1 Milliarde Dollar ihr Geld vorzeitig zurückfordern. Gleichzeitig hängt ein großer Teil der Bilanz an Bitcoin, dessen Kurs am 19. November laut CoinDesk-Ticker bei rund 63.500 Dollar lag (Abruf am Nachmittag, nicht sekundengenau).
Trump Media Aktie: Bis zu 1 Milliarde Dollar Notes, Put-Termin am 30. November, Kurs nahe Rekordtief - Muss der Bitcoin-Bestand die Rechnung zahlen?
Die Trump Media-Aktie steht vor einem Stichtag: Am 30. November könnten Gläubiger Wandelanleihen über bis zu 1 Milliarde Dollar zurückverlangen. Der Bitcoin-Bestand von rund 15.600 BTC rückt ins Zentrum – doch wie die Rückzahlung laufen soll, ist offen.
Für Anleger der Krypto-Aktien ist das ein Lehrstück darüber, wie eng Aktienkurs, Schulden und Kryptowährung verknüpft sein können. Dieser Artikel ordnet ein, was belegt ist – und was nicht.
Warum ist der 30. November für die Trump Media Aktie so wichtig?
Die Wandelanleihen wurden nach Angaben von Finimize (unter Verweis auf Reuters und Unternehmensunterlagen) im Mai 2025 begeben, laufen bis 2028 und räumen den Gläubigern ein vorzeitiges Rückgaberecht ein. Dieses Put-Recht gilt Berichten zufolge zum 30. November. Das Jahr nennt der Benzinga-Bericht, auf den sich IBTimes stützt, nicht ausdrücklich; es ergibt sich aus den Veröffentlichungsdaten der Artikel.
Der Wandlungspreis liegt bei 34,72 Dollar. Bei einem Aktienkurs von rund 4,20 Dollar ist die Wandlung in Aktien rechnerisch weit entfernt. Für Gläubiger heißt das: Der Reiz der Anleihe liegt nicht mehr in der Aktie, sondern im Rückzahlungsanspruch. Ob tatsächlich ein großer Teil der Notes zurückgegeben wird, steht erst nach dem Stichtag fest.
Wie viel Bitcoin hält Trump Media – und reicht das?
Laut IBTimes unter Berufung auf Benzinga hält das Unternehmen 15.649 Bitcoin, bewertet mit rund 1 Milliarde Dollar. Das entspricht rechnerisch etwa 63.900 Dollar je Bitcoin. Finimize nennt zum 30. September Gesamtaktiva von 2,47 Milliarden Dollar, von denen rund 55 Prozent oder 1,36 Milliarden Dollar auf digitale Vermögenswerte entfallen, vor allem Bitcoin und Cronos (CRO). Die beiden Zahlen passen nicht nahtlos zusammen: Sie beziehen sich offenbar auf unterschiedliche Stichtage und Bestandteile, die Quellen klären das nicht.
Klar ist: Der Wert des Bitcoin-Bestands schwankt mit dem Kurs. IBTimes beschreibt einen Rückgang von einem Oktober-Hoch bei 87.300 Dollar auf zuletzt rund 66.000 Dollar; seitdem hat der Kurs weiter nachgegeben. Jeder Rückgang um 1.000 Dollar je Bitcoin mindert den Wert des Bestands rechnerisch um rund 15,6 Millionen Dollar.
Wie will Trump Media die Rückzahlung stemmen?
Hier widersprechen sich die Quellen. Finimize nennt als mögliche Wege Cash, Vermögensverkäufe, laufende Umsätze sowie neues Eigen- oder Fremdkapital; auch ein neuer Kreditrahmen werde erwogen. IBTimes schreibt unter Berufung auf Benzinga, ein Aktienverkauf zur Rückzahlung sei ausgeschlossen, sodass Teile der Krypto-Bestände verkauft werden könnten.
Am 19. November meldet CoinDesk in einer Schlagzeile, Trump Media wolle 884 Millionen Dollar Schulden abbauen, ohne Bitcoin zu verkaufen. Den Artikeltext konnte die Redaktion nicht einsehen; ob sich die Zahl auf dieselben Notes bezieht, ist deshalb offen. Sollte die Meldung zutreffen, würde sie den Druck auf den Bitcoin-Bestand mindern – belegt ist das bisher nicht.
Was spricht für und was gegen die Trump Media Aktie?
Was bedeutet das für Bitcoin und andere Krypto-Aktien?
Die Treasury-Idee, Bitcoin als Unternehmensreserve zu halten, wird im aktuellen Abschwung getestet. Strategy, Marathon, Riot und andere Krypto-Aktien reagieren auf denselben Treiber: den Bitcoin Kurs. Ein erzwungener Verkauf größerer Bestände durch ein bekanntes Unternehmen könnte Stimmung und Kurs belasten, wäre aber bei 15.600 BTC im Verhältnis zum Gesamtmarkt klein. Entscheidend ist der Signaleffekt.
Beobachten sollten Anleger bis Monatsende vor allem: Meldungen der Trump Media zur Rückzahlung (SEC-Einreichungen), den Bitcoin Kurs rund um die Marke von 60.000 Dollar sowie die Fed-Entscheidung im Dezember, auf die der Markt laut Kalshi mit rund 91 Prozent eine Zinserhöhung von 25 Basispunkten eingepreist hat.
FAQ zur Trump Media Aktie
Wann ist die Rückzahlung der Trump Media Notes fällig? Gläubiger können laut Finimize und IBTimes zum 30. November ihr Geld zurückfordern; regulär laufen die Anleihen bis 2028.
Wie viele Bitcoin besitzt Trump Media? Laut Benzinga (via IBTimes) 15.649 Bitcoin; eine Primärquelle des Unternehmens lag der Redaktion nicht vor.
Muss Trump Media Bitcoin verkaufen? Das ist offen. Berichte nennen sowohl einen möglichen Verkauf als auch andere Finanzierungswege.
Wie hängen Trump Media Aktie und Bitcoin zusammen? Rund 55 Prozent der Bilanzsumme entfielen laut Finimize zum 30. September auf digitale Assets; schwankt der Bitcoin Kurs, schwankt auch die Bilanz.
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