Der Tron Kurs gibt dem Kryptomarkt weniger nach als viele andere Coins: Am Donnerstag um 7:34 Uhr MEZ notierte TRX bei 0,31 Dollar, der Marktwert lag bei 29,7 Milliarden Dollar (Perplexity Finance, zitiert von ad-hoc-news.de). Auf Wochensicht stand ein Minus von 2,7 Prozent in den Daten von CoinMarketCap, während der Bitcoin Kurs am Donnerstagabend um 22:03 Uhr MEZ bei 61.828 Dollar lag (Yahoo Finance) und die Kryptowährungen insgesamt unter Druck stehen. Der Grund für die relative Stärke ist bei Tron weniger eine Nachricht als ein Geschäftsmodell: Die Blockchain lebt vom Tether-Stablecoin USDT.
Tron Kurs: 0,31 Dollar, 94 Milliarden Tether im Umlauf, Marktwert fast 30 Milliarden – wie viel trägt Tether die Tron-Blockchain?
Der Tron Kurs (TRX) lag am Donnerstagmorgen bei 0,31 Dollar, der Marktwert bei 29,7 Milliarden Dollar, auf Wochensicht minus 2,7 Prozent. Warum Tron sich im Krypto-Abschwung besser hält als viele Coins, welche Rolle Tether (USDT) spielt und was die Tron-Aktie von Justin Sun zeigt.
Stablecoins
Warum hält sich der Tron Kurs besser als viele andere Coins?
Einen einzelnen Auslöser gibt es nicht. CryptoTicker schrieb am 13. November, TRX falle in Abwärtsphasen schlicht weniger als der Markt. An diesem Tag lag der Kurs bei 0,3107 Dollar (Kraken), 24 Stunden minus 1,8 Prozent, sieben Tage minus rund 2,3 bis 2,5 Prozent, während Bitcoin 6,5 Prozent auf rund 68.760 Dollar verlor. Laut The Block lag TRX am 10. November bei 0,3172 Dollar und seit Jahresbeginn 11,5 Prozent im Plus. Eine mögliche Erklärung: Auf Tron laufen zu großen Teilen Überweisungen mit Stablecoins, deren Nachfrage weniger vom Kursverlauf abhängt als die von spekulativen Coins.
Wie viel Tether liegt auf der Tron-Blockchain?
Nach Angaben von CryptoTicker waren am 13. November 94,21 Milliarden USDT auf Tron im Umlauf, verteilt auf 77,87 Millionen Adressen, bei einem 24-Stunden-Volumen von 31,8 Milliarden Dollar. Der Wert hat sich seit Mitte Oktober kaum bewegt (13. Oktober: 94,25 Milliarden). DefiLlama weist abweichend 87,9 Milliarden Dollar USDT aus, rund 98 Prozent aller Stablecoins auf Tron; auf Sicht von 30 Tagen waren es dort minus 1,2 Prozent. Die Unterschiede dürften an der Messmethode liegen. Die Zahl der Konten stieg laut CryptoTicker auf 414,16 Millionen, mit rund 190.000 neuen Konten pro Tag.
|Kennzahl
|Wert
|Stand
|Tron Kurs
|0,31 USD
|19.11.2026, 07:34 Uhr MEZ
|Marktwert
|29,68 Mrd. USD
|19.11.2026
|USDT auf Tron (CryptoTicker)
|94,21 Mrd. USD
|13.11.2026
|USDT auf Tron (DefiLlama)
|87,9 Mrd. USD
|ohne Datum
|Konten
|414,16 Mio.
|12.11.2026
|DEX-Volumen, 7 Tage
|rund 389 Mio. USD (-73,7 %)
|laut ad-hoc-news.de
Quellen weichen ab: Tronscan-Basis (CryptoTicker) gegenüber DefiLlama.
Quelle: CryptoTicker 13.11.2026, DefiLlama, ad-hoc-news.de 19.11.2026
Was zeigt die Aktie Tron Inc. von Justin Sun?
Auch eine börsennotierte Hülle sammelt TRX: Tron Inc. meldete laut The Block für das dritte Quartal einen Nettogewinn von 14,9 Millionen Dollar (plus 22 Prozent) und hielt am 10. November 723 Millionen TRX im Wert von rund 229 Millionen Dollar. Die Aktie notierte bei 1,45 Dollar, minus 33,5 Prozent in sechs Monaten. Für Anleger, die Krypto-Aktien wie die Strategy Aktie oder die Coinbase Aktie kennen, ist Tron Inc. ein Treasury-Modell mit demselben Risiko: Der Wert hängt am Kurs des gehaltenen Tokens.
Welche Risiken stecken im Tron Kurs?
Ein Teil des Angebots ist festgelegt: 45,3 Milliarden von 95,04 Milliarden TRX im Umlauf, rund 47,7 Prozent, sind laut CryptoTicker gesperrt. Im Zuge des Binance-Hacks tauschte der Angreifer gestohlene Tether in TRX; laut Analysefirma Elliptic hielt er noch rund 475 Millionen TRX, etwa 0,5 Prozent des Umlaufs (CryptoTicker). Das DEX-Volumen brach auf Wochensicht um 73,7 Prozent ein (ad-hoc-news.de, aus Messdaten abgeleitet).
Häufige Fragen zum Tron Kurs
Wie hoch ist der Tron Kurs aktuell? Am 19. November um 7:34 Uhr MEZ lag TRX bei 0,31 Dollar (Marktwert 29,68 Milliarden Dollar).
Wofür wird die Tron-Blockchain genutzt? Vor allem für Überweisungen mit dem Stablecoin Tether (USDT).
Wie viel USDT liegt auf Tron? Laut CryptoTicker 94,21 Milliarden Dollar am 13. November, laut DefiLlama 87,9 Milliarden Dollar.
Welche Aktie hält TRX? Tron Inc. von Justin Sun hielt am 10. November 723 Millionen TRX.
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