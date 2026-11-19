Der Tron Kurs gibt dem Kryptomarkt weniger nach als viele andere Coins: Am Donnerstag um 7:34 Uhr MEZ notierte TRX bei 0,31 Dollar, der Marktwert lag bei 29,7 Milliarden Dollar (Perplexity Finance, zitiert von ad-hoc-news.de). Auf Wochensicht stand ein Minus von 2,7 Prozent in den Daten von CoinMarketCap, während der Bitcoin Kurs am Donnerstagabend um 22:03 Uhr MEZ bei 61.828 Dollar lag (Yahoo Finance) und die Kryptowährungen insgesamt unter Druck stehen. Der Grund für die relative Stärke ist bei Tron weniger eine Nachricht als ein Geschäftsmodell: Die Blockchain lebt vom Tether-Stablecoin USDT.