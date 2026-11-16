Höheres Ziel, aber weiter ein Verkaufssignal: J.P.-Morgan-Analyst Brendan Biles hebt das Kursziel für die TriNet-Aktie von 50 auf 55 US-Dollar, bleibt aber bei „Underweight“. Das neue Ziel liegt rund 17 Prozent unter dem Schlusskurs von 65,88 US-Dollar vom Freitag. Der Anbieter von Personal-Outsourcing für kleine und mittlere Unternehmen kämpft mit sinkenden Mitarbeiterzahlen.
TriNet-Aktie: J.P.-Morgan-Analyst Brendan Biles bleibt bei „Underweight“ – Kursziel 55 Dollar liegt klar unter dem Kurs
J.P.-Morgan-Analyst Brendan Biles hebt das Kursziel für die TriNet-Aktie von 50 auf 55 US-Dollar, bleibt aber bei „Underweight“. Das Ziel liegt rund 17 Prozent unter dem Schlusskurs von 65,88 US-Dollar. Der Personaldienstleister verliert weiter versicherte Mitarbeiter.
Steckbrief
- Unternehmen
- TriNet Group, Inc.
- Handelssymbol
- TNET (NYSE)
- Analyst
- Brendan Biles
- Bank
- J.P. Morgan
- Rating
- Underweight (bestätigt)
- Kursziel
- 55 US-Dollar (zuvor 50 US-Dollar)
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
J.P. Morgan zur TriNet-Aktie
Schrittweise höher – aber weiter unter dem Kurs
J.P. Morgan führt die TriNet-Aktie seit Langem mit „Underweight“. Das Kursziel hat das Haus im Jahresverlauf schrittweise angehoben – von 43 über 45 und 50 auf nun 55 US-Dollar.
Die Anhebungen folgen der besseren Gewinnentwicklung. An der Grundhaltung ändert das nichts: Die Aktienanalyse von J.P. Morgan sieht die TriNet-Aktie weiterhin als zu teuer an.
Andere Häuser sind neutraler. Truist sah zuletzt 62 US-Dollar bei „Hold“, UBS 48 US-Dollar bei „Neutral“.
Die Argumente von Brendan Biles
Die Quartalszahlen zeigen, was für und gegen die Einschätzung von J.P.-Morgan-Analyst Brendan Biles spricht:
Umsatz schrumpft
Der Umsatz sank im dritten Quartal um 5 Prozent auf 1,2 Milliarden US-Dollar.
Weniger Mitarbeiter
Die Zahl der betreuten Mitarbeiter bei Kunden ging deutlich zurück und belastet das Wachstum.
Versicherung stabiler
Die Quote der Versicherungskosten verbesserte sich auf 89 Prozent und lag im Zielkorridor.
Gewinnziel bestätigt
TriNet erwartet einen Gewinn je Aktie am oberen Ende der Spanne von 4,50 bis 5,10 US-Dollar.
Gewinn besser, Geschäft kleiner
TriNet konnte zuletzt vor allem bei den Kosten für die Krankenversicherung seiner Kunden punkten. Die Kundentreue verbessert sich, und der Neuabsatz wuchs im mittleren einstelligen Prozentbereich.
Das Grundproblem bleibt jedoch: Kleine und mittlere Firmen stellen weniger ein, die Zahl der versicherten Mitarbeiter sinkt. Das bremst die Umsätze.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist J.P. Morgan Securities LLC, Analyst Brendan Biles. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Underweight“ und das Kursziel von 55 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.jpmm.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
TriNet Group, Inc. (TNET): Verkaufen, Kursziel 55,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von J.P. Morgan (Analyst Brendan Biles). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 14:40 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 14:40 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: J.P. Morgan (Analyst Brendan Biles).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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