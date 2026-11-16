TriNet-Aktie: J.P.-Morgan-Analyst Brendan Biles bleibt bei „Underweight“ – Kursziel 55 Dollar liegt klar unter dem Kurs

Die Anhebungen folgen der besseren Gewinnentwicklung. An der Grundhaltung ändert das nichts: Die Aktienanalyse von J.P. Morgan sieht die TriNet-Aktie weiterhin als zu teuer an.

Andere Häuser sind neutraler. Truist sah zuletzt 62 US-Dollar bei „Hold“, UBS 48 US-Dollar bei „Neutral“.