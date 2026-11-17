TRex Bio aus South San Francisco entwickelt Medikamente, die regulatorische T-Zellen im entzündeten Gewebe stärken sollen. Diese Zellen bremsen das Immunsystem, statt es breit zu unterdrücken.

Im Oktober brachte das Unternehmen 8,3 Millionen Aktien zu je 14 US-Dollar an die Nasdaq und nahm rund 117 Millionen US-Dollar ein. Wedbush gehörte zu den Konsortialbanken.