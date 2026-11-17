Ein frischer Börsengang, ein holpriger Start: Wedbush-Analyst Martin Fan bestätigt für die TRex-Bio-Aktie das Rating „Buy“ und das Kursziel von 30 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 10,77 US-Dollar vom 16. November errechnet sich ein Potenzial von rund 179 Prozent.
TRex-Bio-Aktie: Börsenneuling unter Ausgabepreis – Wedbush traut ihm fast das Dreifache zu
TRex Bio ging im Oktober zu 14 US-Dollar an die Nasdaq, die Aktie notiert inzwischen deutlich darunter. Wedbush-Analyst Martin Fan bleibt bei „Buy“ für die TRex-Bio-Aktie.
Steckbrief
- Unternehmen
- TRex Bio, Inc.
- Handelssymbol
- TRXB (Nasdaq)
- Analyst
- Martin Fan
- Bank
- Wedbush
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 30 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht vom 17.11.2026
Wedbush zur TRex-Bio-Aktie
Körpereigene Bremsen stärken – Fan bleibt beim Kauf
Martin Fan hält an seiner Kaufempfehlung fest. TRex Bio setzt auf einen neuen Ansatz gegen Autoimmunerkrankungen.
TRex Bio aus South San Francisco entwickelt Medikamente, die regulatorische T-Zellen im entzündeten Gewebe stärken sollen. Diese Zellen bremsen das Immunsystem, statt es breit zu unterdrücken.
Im Oktober brachte das Unternehmen 8,3 Millionen Aktien zu je 14 US-Dollar an die Nasdaq und nahm rund 117 Millionen US-Dollar ein. Wedbush gehörte zu den Konsortialbanken.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Wedbush-Analyst Martin Fan zu lesen ist:
Leitkandidat
TRB-061 wird in einer Phase-1b-Studie bei mittelschwerer bis schwerer Neurodermitis getestet.
Zweites Programm
TRB-071 gegen chronisch-entzündliche Darmerkrankungen soll in der ersten Hälfte 2027 in die klinische Prüfung gehen.
Starker Partner
Der Pharmakonzern Eli Lilly ist bereits investiert und Partner von TRex Bio.
Frisches Kapital
Der Börsengang brachte rund 117 Millionen US-Dollar ein.
Daten erst 2027
Erste Ergebnisse für TRB-061 erwartet TRex Bio im Jahr 2027. Bis dahin fehlen klinische Belege für den Ansatz.
Die Aktie notiert rund ein Viertel unter dem Ausgabepreis.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Wedbush Securities Inc., Analyst Martin Fan. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 30 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.wedbush.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
TRex Bio, Inc. (TRXB): Kaufen, Kursziel 30,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Martin Fan, Aktienanalyst, Wedbush Securities Inc. vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 09:35 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 09:35 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Martin Fan, Aktienanalyst, Wedbush Securities Inc..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.