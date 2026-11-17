Was sind Trendfolge-Aktien?

Aktien, die sich in einem stabilen Aufwärtstrend befinden: Sie notieren über einer steigenden 200-Tage-Linie und erreichen regelmäßig neue Hochs.

Welche DAX-Aktien sind im Aufwärtstrend?

Im November 2026 erfüllen unter anderem die Allianz, Siemens, die Henkel-Vorzugsaktie und Heidelberg Materials die klassischen Trendkriterien.

Funktioniert Trendfolge auch bei fallenden Märkten?

Trendfolger meiden Aktien unter der 200-Tage-Linie. In fallenden Märkten führt die Strategie daher meist zu mehr Liquidität im Depot statt zu neuen Käufen.