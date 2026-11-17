Am 12. November schrieb der DAX Geschichte: Erstmals stieg der Leitindex über 27.000 Punkte. Wer nun glaubt, die großen Gewinner dieses Rekords seien die KI-Aktien, irrt. Infineon notiert rund 40 Prozent unter dem Niveau vom Juni, Siemens Energy rund ein Drittel unter dem Rekord vom April. Die stabilsten Trends des Jahres zeichnen dagegen Aktien, die selten Schlagzeilen machen: die Allianz, Siemens, Henkel und Heidelberg Materials. Genau hier setzt eine der ältesten Strategien der Börse an – die Trendfolge.
Trendfolge-Aktien im DAX: Allianz, Siemens, Henkel und Heidelberg Materials laufen, die KI-Stars stürzen – die stillen Sieger der Rekordrally
Der DAX hat erstmals die 27.000 Punkte überschritten, doch die Aktien mit den stabilsten Trends sind nicht die, über die alle reden. Versicherer, Industrie und Konsum laufen über steigenden 200-Tage-Linien, während Infineon und Siemens Energy weit unter ihren Rekorden notieren. Die große Analyse: Wie Trendfolge funktioniert, welche DAX-Aktien die Kriterien erfüllen und warum die Rotation des Jahres 2026 Trendfolger belohnt.
Das Prinzip
Trendfolge in drei Sätzen: Stärke kaufen, Schwäche meiden
Trendfolger versuchen nicht, Hochs und Tiefs vorherzusagen. Sie folgen dem, was der Kurs ihnen zeigt. Die wichtigsten Kriterien sind einfach: Die Aktie notiert über ihrer 200-Tage-Linie, diese Linie steigt, und der Kurs markiert neue Hochs statt neuer Tiefs. Bricht der Kurs nachhaltig unter die Linie, gilt der Trend als beschädigt. Das klingt banal, verhindert aber den häufigsten Fehler von Privatanlegern: an fallenden Aktien festzuhalten, weil sie „günstig“ wirken.
Kriterium 1: Über der 200-Tage-Linie
Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage gilt als Grenze zwischen langfristigem Auf- und Abwärtstrend.
Kriterium 2: Neue Hochs
Aktien in einem echten Trend erreichen regelmäßig neue Jahres- oder Allzeithochs. Jedes Hoch zeigt, dass Käufer bereit sind, mehr zu zahlen.
Kriterium 3: Relative Stärke
Die Aktie entwickelt sich besser als der Gesamtmarkt. Im DAX bedeutet das: Sie steigt stärker als der Index oder fällt in schwachen Phasen weniger.
Die Kandidaten
Vier DAX-Aktien, die die Kriterien erfüllen
Die Allianz ist das Lehrbuchbeispiel: Nach Rekordzahlen sprang die Aktie über ihr bisheriges Hoch von 469,10 Euro und notierte am Freitag bei rund 477 Euro. Siemens hatte nach Rekordaufträgen ein Hoch bei 291,70 Euro markiert und liegt nach dem Rücksetzer vom Montag bei rund 272 Euro – weiter deutlich über der 200-Tage-Linie um 260 Euro. Die Henkel-Vorzugsaktie erreichte nach angehobener Prognose den höchsten Stand seit fünf Jahren und notiert rund 20 Prozent über ihrer 200-Tage-Linie. Heidelberg Materials legte binnen 30 Tagen rund 27 Prozent zu.
Das große Bild
Die Rotation 2026: Von der Fantasie zur Bilanz
Der DAX-Rekord ist kein KI-Rekord. Er ist ein Rekord der Unternehmen, die Gewinne liefern, ohne dass der Markt an ihrer Zukunft zweifelt.
Seit dem Sommer schichten Investoren aus teuren Wachstumswerten in Unternehmen um, die verlässliche Gewinne, Dividenden und Aktienrückkäufe bieten. In den USA erreichten Konsumgüterwerte wie Coca-Cola und Costco am Montag neue Rekorde, während Technologiewerte unter Druck standen. In Deutschland profitieren Versicherer von höheren Zinsen, Industriekonzerne von Aufträgen für Stromnetze und Rechenzentren, Konsumgüterhersteller von Preiserhöhungen. Für Trendfolger ist das ideal: Die Trends sind breit, fundamental gestützt und weniger anfällig für einzelne Schlagzeilen. Das Risiko liegt in der Gegenbewegung. Liefern die Nvidia-Zahlen heute Nacht eine positive Überraschung, könnte Geld schnell zurück in die gebeutelten Chipwerte fließen – und die defensiven Gewinner vorübergehend bremsen.
Häufige Fragen zu Trendfolge-Aktien
Was sind Trendfolge-Aktien?
Aktien, die sich in einem stabilen Aufwärtstrend befinden: Sie notieren über einer steigenden 200-Tage-Linie und erreichen regelmäßig neue Hochs.
Welche DAX-Aktien sind im Aufwärtstrend?
Im November 2026 erfüllen unter anderem die Allianz, Siemens, die Henkel-Vorzugsaktie und Heidelberg Materials die klassischen Trendkriterien.
Funktioniert Trendfolge auch bei fallenden Märkten?
Trendfolger meiden Aktien unter der 200-Tage-Linie. In fallenden Märkten führt die Strategie daher meist zu mehr Liquidität im Depot statt zu neuen Käufen.
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