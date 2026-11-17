Traws Pharma entwickelt das Grippemittel Tivoxavir marboxil, das als Einmaldosis auch gegen die Vogelgrippe H5N1 wirken soll. Die US-Arzneimittelbehörde FDA setzte den Studienantrag jedoch wegen Fragen zur Erbgutschädlichkeit auf Eis.

Zudem reichen die Mittel nach Angaben des Unternehmens nur bis ins erste Quartal 2027. Weitere Gelder aus Optionsscheinen von bis zu 50 Millionen US-Dollar hängen an klinischen und regulatorischen Meilensteinen.