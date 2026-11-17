Vorsicht statt Euphorie: H.C.-Wainwright-Analyst Brandon Folkes führt die Traws-Pharma-Aktie mit dem Rating „Neutral“ und einem Kursziel von 1 US-Dollar. Der Kurs lag am 17. November bei nur 0,24 US-Dollar.
Traws-Pharma-Aktie: H.C. Wainwright bleibt vorsichtig – Finanzierung wird zur Schicksalsfrage
H.C.-Wainwright-Analyst Brandon Folkes führt die Traws-Pharma-Aktie mit „Neutral“ und einem Kursziel von 1 US-Dollar. Das Grippemittel des Unternehmens steckt in den USA fest.
Steckbrief
- Unternehmen
- Traws Pharma, Inc.
- Handelssymbol
- TRAW (Nasdaq)
- Analyst
- Brandon Folkes
- Bank
- H.C. Wainwright
- Rating
- Neutral (laut Übersicht)
- Kursziel
- 1 US-Dollar
Stand: 17.11.2026, Kurs am 17.11.2026 (Handelsverlauf) laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks)
H.C. Wainwright zur Traws-Pharma-Aktie
Grippemittel auf Eis – Folkes wartet ab
Brandon Folkes sieht hohe Risiken bei dem kleinen Biotech-Unternehmen.
Traws Pharma entwickelt das Grippemittel Tivoxavir marboxil, das als Einmaldosis auch gegen die Vogelgrippe H5N1 wirken soll. Die US-Arzneimittelbehörde FDA setzte den Studienantrag jedoch wegen Fragen zur Erbgutschädlichkeit auf Eis.
Zudem reichen die Mittel nach Angaben des Unternehmens nur bis ins erste Quartal 2027. Weitere Gelder aus Optionsscheinen von bis zu 50 Millionen US-Dollar hängen an klinischen und regulatorischen Meilensteinen.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von H.C.-Wainwright-Analyst Brandon Folkes zu lesen ist:
Klinischer Stopp
Der US-Studienantrag für das Grippemittel liegt auf Eis.
Knappe Kasse
Die Finanzierung reicht nach Unternehmensangaben nur bis ins erste Quartal 2027.
Mögliche Mittel
Optionsscheine könnten bis zu 50 Millionen US-Dollar bringen, sind aber an Bedingungen geknüpft.
Neue Ziele
Traws prüft auch Wirkstoffe gegen Hantaviren.
Rechnerisch viel Luft, praktisch viele Hürden
Das Kursziel von 1 US-Dollar liegt rechnerisch weit über dem Kurs. Mit der neutralen Einstufung macht H.C. Wainwright aber deutlich, dass die Risiken aus Sicht des Hauses überwiegen.
Ob es sich um eine Herabstufung handelt, geht aus der Übersicht nicht eindeutig hervor. Die Begründung liegt nicht öffentlich vor.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist H.C. Wainwright & Co., LLC, Analyst Brandon Folkes. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Neutral“ und das Kursziel von 1 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: hcwco.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Traws Pharma, Inc. (TRAW): Halten, Kursziel 1,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Brandon Folkes, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 19:43 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 19:43 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Brandon Folkes, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.