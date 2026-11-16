Das Nierenmedikament zündet: Piper-Sandler-Analystin Allison Bratzel bleibt bei „Overweight“ für die Travere-Aktie und nennt ein Kursziel von 68 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 50,65 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von rund 34 Prozent. Das Biotech-Unternehmen hat den Umsatz mit FILSPARI im dritten Quartal mehr als verdoppelt.
Travere-Aktie: Piper-Sandler-Analystin Allison Bratzel bleibt bei „Overweight“ – Kursziel 68 Dollar nach FILSPARI-Boom
Piper-Sandler-Analystin Allison Bratzel bleibt bei „Overweight“ für die Travere-Aktie und nennt ein Kursziel von 68 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 50,65 US-Dollar sind das rund 34 Prozent Potenzial. Der Umsatz mit dem Nierenmedikament FILSPARI hat sich mehr als verdoppelt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Travere Therapeutics, Inc.
- Handelssymbol
- TVTX (Nasdaq)
- Analystin
- Allison Bratzel
- Bank
- Piper Sandler
- Rating
- Overweight (bestätigt)
- Kursziel
- 68 US-Dollar
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Piper Sandler zur Travere-Aktie
Zweite Zulassung treibt – Bratzel bleibt optimistisch
Allison Bratzel sieht FILSPARI auf dem Weg zum Erfolgsprodukt. Ihr Kursziel liegt gut ein Drittel über dem aktuellen Kurs.
FILSPARI ist bereits bei der Nierenerkrankung IgA-Nephropathie zugelassen. Seit April 2026 darf es auch bei fokal segmentaler Glomerulosklerose (FSGS) eingesetzt werden.
Die Aktienanalyse von Piper Sandler sieht in der zweiten Zulassung einen wichtigen Wachstumstreiber.
Die Argumente von Allison Bratzel
Diese Punkte prägen das Bild, auf das sich die Einschätzung von Piper-Sandler-Analystin Allison Bratzel stützt:
Umsatz verdoppelt
FILSPARI erzielte im dritten Quartal 200,2 Millionen US-Dollar, ein Plus von 120 Prozent.
Viele neue Patienten
Im Quartal gingen 1.932 Formulare für neue Patienten ein.
Neue Indikation
Die Zulassung bei FSGS im April 2026 erweitert den Kreis möglicher Patienten deutlich.
Sondereffekt
Ein Lageraufbau von rund 8 Millionen US-Dollar dürfte sich in den kommenden Quartalen wieder umkehren.
Der Schwung muss halten
Der Lageraufbau hat das Quartal etwas geschönt. Im vierten Quartal könnte das Wachstum deshalb etwas schwächer ausfallen.
Entscheidend ist, wie schnell Ärzte FILSPARI bei FSGS verschreiben und wie die Krankenkassen die Kosten übernehmen.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Piper Sandler & Co., Analystin Allison Bratzel. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 68 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.pipersandler.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Travere Therapeutics, Inc. (TVTX): Kaufen, Kursziel 68,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Allison Bratzel, Aktienanalystin, Piper Sandler & Co. vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 15:58 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 15:58 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Allison Bratzel, Aktienanalystin, Piper Sandler & Co..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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