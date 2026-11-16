Travere-Aktie: Piper-Sandler-Analystin Allison Bratzel bleibt bei „Overweight“ – Kursziel 68 Dollar nach FILSPARI-Boom

FILSPARI ist bereits bei der Nierenerkrankung IgA-Nephropathie zugelassen. Seit April 2026 darf es auch bei fokal segmentaler Glomerulosklerose (FSGS) eingesetzt werden.

Die Aktienanalyse von Piper Sandler sieht in der zweiten Zulassung einen wichtigen Wachstumstreiber.