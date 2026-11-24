Travelers Aktie: Nach 40 Prozent Plus im Jahr bröckelt der Versicherer – Analysten bleiben skeptisch

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 10:26 2 Min.

Die Travelers Aktie fällt vorbörslich um 1,22 Prozent auf 389,89 Dollar und zählt zu den schwächsten Werten im Dow Jones. Der US-Versicherer gehört 2026 zu den großen Gewinnern im Index. Der Kurs liegt inzwischen über dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten.

KI-generierte Illustration Bild: KI-generiert / eigene Grafik aktiencheck.de (Claude)

Wer das ganze Jahr gewinnt, wird irgendwann verkauft. Die Travelers Aktie notiert vorbörslich bei 389,89 Dollar, ein Minus von 4,82 Dollar oder 1,22 Prozent. Im Dow Jones gehört der Sachversicherer damit zu den fünf schwächsten Werten am Dienstagmorgen. Eine Unternehmensmeldung steht nicht dahinter. vorbörslicher Kurs der Travelers Aktie 389,89 USD Abschlag im Dow Jones −1,22 % durchschnittliches Kursziel der Analysten 380 USD 52-Wochen-Hoch 418 USD Quelle : Investing.com Vorbörse 24.11.2026; FOX Business; Benzinga Die Ausgangslage Ein starkes Jahr steckt im Kurs Travelers hat 2026 um rund 40 Prozent zugelegt. Im dritten Quartal übertraf der Konzern die Erwartungen und meldete Rekorderträge aus Kapitalanlagen. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 268 bis 418 Dollar. Unsere Lesart für den Dienstag: Am Tag nach einer starken Börsenerholung nehmen Anleger bei einem der Jahresgewinner etwas Geld vom Tisch. Die Kurszeit von 10:01 Uhr zeigt zudem, dass vorbörslich nur wenig gehandelt wurde. Die Analysten Der Kurs ist dem Kursziel davongelaufen Die Wall Street bleibt zurückhaltend. Von 30 Analysten vergaben Mitte Oktober nur sieben die Bestnote, 18 rieten zum Halten und fünf zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel lag Anfang November bei 380 Dollar und damit unter dem aktuellen Kurs. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Die nächste Quartalsdividende beträgt 1,25 Dollar, der Ex-Tag ist der 10. Dezember. Zahlen zum vierten Quartal legt Travelers am 20. Januar 2027 vor. Was für die Travelers Aktie spricht Rund 40 Prozent Kursgewinn im Jahr 2026

Drittes Quartal über den Erwartungen

Rekorderträge aus Kapitalanlagen

Dividende von 1,25 Dollar im Dezember Was Anleger bedenken sollten Kurs über dem durchschnittlichen Kursziel

Mehrheit der Analysten rät zum Halten

Schadenjahre können stark schwanken

Vorbörslich dünner Handel Einordnung der Redaktion: Die Travelers Aktie hat geliefert, und das ist ihr Problem. Wenn der Kurs über dem Durchschnittsziel der Analysten liegt, braucht es neue Argumente für weitere Gewinne. Ein Abschlag von gut einem Prozent ändert am Jahresbild nichts. Vorbörsliche Kurse können sich bis zur Eröffnung ändern. FAQ Häufige Fragen zur Travelers Aktie Warum fällt die Travelers Aktie heute vorbörslich?

Eine Unternehmensnachricht liegt nicht vor. Nach unserer Einordnung nehmen Anleger nach einem starken Jahr Gewinne mit. Wann zahlt Travelers die nächste Dividende?

Die Quartalsdividende beträgt 1,25 Dollar je Aktie, Ex-Tag ist der 10. Dezember 2026. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Travelers Aktie?

ISIN US89417E1091, WKN A0MLX4. US-Handelssymbol: TRV (NYSE). Handelssymbol an deutschen Börsen: PA9.

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