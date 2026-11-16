Travelers Aktie Dow Jones Gewinner: Versicherer gefragt, während Tech wackelt – nimmt die Aktie wieder Kurs auf das Rekordhoch?

Kurzfristig dürfte die Stimmung an der Wall Street von den Nvidia-Zahlen am Dienstag und den Protokollen der US-Notenbank Fed am Mittwoch abhängen. Für Travelers selbst steht am 10. Dezember der Stichtag für die Quartalsdividende von 1,25 Dollar je Aktie an, ausgezahlt wird sie am 31. Dezember. Die Zahlen zum vierten Quartal werden üblicherweise im Januar vorgelegt; ein Termin ist noch nicht bestätigt. Wichtig für den Ausblick sind zudem die Vertragserneuerungen zum Jahreswechsel, an denen sich die Preisentwicklung im Versicherungsmarkt ablesen lässt.