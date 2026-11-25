Der Auftragseingang stieg in den ersten neun Monaten um ein Viertel auf 253.147 Fahrzeuge. Das klingt nach viel, lag aber unter den Erwartungen des Marktes, und die Aktie gab am Tag der Zahlen nach. Der Absatz legte um 3 Prozent auf 230.400 Fahrzeuge zu, der Umsatz ebenfalls um 3 Prozent auf 33,3 Milliarden Euro. Im dritten Quartal allein wuchs der Absatz dank des US-Geschäfts um 10 Prozent.

Bei den Marken zeigt sich ein gemischtes Bild. Scania verbesserte die bereinigte operative Marge auf 11,6 Prozent, MAN auf 6,2 Prozent. Die US-Tochter International kam trotz des Auftragsbooms nur auf 1,7 Prozent. Das ausgewiesene operative Ergebnis des Konzerns lag mit gut 1,7 Milliarden Euro praktisch auf Vorjahresniveau. Dass der Nettogewinn dennoch von 1,04 auf 2,61 Milliarden Euro sprang, geht auf ein besseres Finanzergebnis zurück.