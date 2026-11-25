Lastwagen sind ein Frühindikator. Wer einen neuen Sattelzug bestellt, rechnet mit Fracht für die nächsten Jahre. In Nordamerika tun das gerade wieder viele Spediteure: Die Lkw-Bestellungen bei Traton haben sich dort in den ersten neun Monaten 2026 mehr als verdoppelt. Für die Traton Aktie ist das die beste Nachricht seit Langem aus einer Region, die im Vorjahr noch das Sorgenkind war. Ganz ungetrübt ist das Bild nicht, denn derselbe Markt, der die Aufträge bringt, verursacht auch die höchsten Zusatzkosten.
Traton Aktie: US-Aufträge verdoppelt, Zollkosten ebenfalls – reicht der Rückenwind aus Amerika für MAN und Scania?
Die VW-Lkw-Holding Traton meldet ein Viertel mehr Aufträge und bestätigt ihre Jahresprognose. Die Börse reagierte dennoch verhalten, denn Analysten hatten mehr erwartet und die US-Zölle kosten mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr. Eine Einordnung der Traton Aktie.
Die Zahlen
Mehr Aufträge, aber weniger als erhofft
Der Auftragseingang stieg in den ersten neun Monaten um ein Viertel auf 253.147 Fahrzeuge. Das klingt nach viel, lag aber unter den Erwartungen des Marktes, und die Aktie gab am Tag der Zahlen nach. Der Absatz legte um 3 Prozent auf 230.400 Fahrzeuge zu, der Umsatz ebenfalls um 3 Prozent auf 33,3 Milliarden Euro. Im dritten Quartal allein wuchs der Absatz dank des US-Geschäfts um 10 Prozent.
Bei den Marken zeigt sich ein gemischtes Bild. Scania verbesserte die bereinigte operative Marge auf 11,6 Prozent, MAN auf 6,2 Prozent. Die US-Tochter International kam trotz des Auftragsbooms nur auf 1,7 Prozent. Das ausgewiesene operative Ergebnis des Konzerns lag mit gut 1,7 Milliarden Euro praktisch auf Vorjahresniveau. Dass der Nettogewinn dennoch von 1,04 auf 2,61 Milliarden Euro sprang, geht auf ein besseres Finanzergebnis zurück.
Die Belastung
Zölle und Kosten zehren am Ertrag
Die US-Zölle kosteten Traton in den ersten neun Monaten 188 Millionen Euro, mehr als doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum. Die Bruttomarge sank leicht auf 19,0 Prozent. In Deutschland gingen die Lkw-Bestellungen über neun Monate um 3 Prozent zurück, auch wenn das dritte Quartal mit plus 9 Prozent eine Besserung zeigte.
An seinen Zielen hält der Konzern fest: Für 2026 erwartet Traton eine bereinigte operative Umsatzrendite von 7,1 bis 8,1 Prozent. Finanzchef Michael Jackstein rechnet für das Schlussquartal mit einer weiterhin positiven Geschäftsentwicklung. Der hohe Auftragseingang der vergangenen Quartale werde nun zu Umsatz. Für die Traton Aktie heißt das: Die Auftragsbücher sind gefüllt, entscheidend ist, was davon nach Zöllen und Kosten als Gewinn bleibt.
Traton hat die Aufträge, die im Vorjahr fehlten. Die Traton Aktie braucht jetzt den Nachweis, dass aus amerikanischen Bestellungen auch amerikanische Gewinne werden.
Häufige Fragen zur Traton Aktie
Welche Marken gehören zu Traton?
MAN, Scania, der US-Hersteller International und Volkswagen Truck & Bus in Südamerika.
Wie haben sich die Aufträge entwickelt?
In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Auftragseingang um 25 Prozent auf 253.147 Fahrzeuge.
Welche Prognose gibt Traton für 2026?
Eine bereinigte operative Umsatzrendite von 7,1 bis 8,1 Prozent.
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