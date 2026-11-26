Traton Aktie: Lkw-Bauer im Rampenlicht – die VW-Nutzfahrzeugtochter rollt als MDAX Gewinner Richtung 33 Euro

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:43 2 Min.

Die Traton Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 1,88 Prozent auf 32,56 Euro und zählt zu den MDAX Gewinnern. JPMorgan setzt im Branchenausblick 2027 auf Lkw-Hersteller, der Gesamtmarkt ist freundlich. Für Traton selbst bleibt die Bank aber zurückhaltend.

Bild: MarcelX42 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Die Traton Aktie setzt ihren Aufwärtskurs fort. Um 9:13 Uhr notiert das Papier der Volkswagen-Nutzfahrzeugtochter bei 32,56 Euro, ein Plus von 0,60 Euro oder 1,88 Prozent. Damit gehört Traton zu den MDAX Gewinnern am Morgen. Kurs der Traton Aktie am Morgen 32,56 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +1,88 % Kursziel von JPMorgan (Neutral) 35 EUR Umsatz nach neun Monaten 33,3 Mrd. EUR Quelle : Kursliste 26.11.2026, 09:13 Uhr; JPMorgan; Traton Der Auslöser Warum die Traton Aktie als MDAX Gewinner steigt Eine eigene Meldung gibt es nicht. Traton profitiert von der Branchenstimmung und dem freundlichen Gesamtmarkt, der MDAX stieg laut dpa-AFX zum Handelsstart um 1,9 Prozent. JPMorgan sieht Lkw-Hersteller in seinem Branchenausblick für 2027 unter den bevorzugten Autowerten. Für Traton selbst belässt die Bank die Einstufung allerdings auf „Neutral“ mit einem Kursziel von 35 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Die Fundamentaldaten Prognose bestätigt, Ergebnis gesteigert Operativ steht Traton solide da. Nach neun Monaten stieg der Umsatz um 3 Prozent auf 33,3 Milliarden Euro, das bereinigte operative Ergebnis um 13 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro. Nach einer US-Genehmigung zur Anerkennung von Wertschöpfungsanteilen bei International Motors hielt der Konzern an seiner Prognose fest. Die UBS senkte ihr Kursziel zuletzt von 41 auf 35 Euro und bleibt bei „Neutral“. Am 30. November präsentiert sich Traton auf einer Industriekonferenz von Goldman Sachs. Was für die Traton Aktie sprechen könnte Lkw-Bauer bei JPMorgan als Favoriten

Bereinigtes Ergebnis plus 13 Prozent

Prognose für 2026 bestätigt Was Anleger bedenken sollten JPMorgan und UBS nur bei Neutral

US-Zölle bleiben ein Thema

Zyklisches Lkw-Geschäft Einordnung der Redaktion: Die Traton Aktie ist MDAX Gewinner im Windschatten der Branchenstimmung. Ein eigener Auslöser fehlt, die Analysten bleiben für den Konzern selbst vorsichtig. FAQ Häufige Fragen zur Traton Aktie Warum steigt die Traton Aktie heute?

Lkw-Hersteller stehen nach dem JPMorgan-Ausblick im Fokus, der Gesamtmarkt ist freundlich. Wann legt Traton die nächsten Zahlen vor?

Der Geschäftsbericht ist für den 2. März 2027 angekündigt. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Traton Aktie?

ISIN DE000TRAT0N7, WKN TRAT0N. Handelssymbol an deutschen Börsen: 8TRA. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur Traton Aktie Die Traton Aktie ist am Morgen MDAX Gewinner. Die Branchenstimmung für Lkw-Bauer trägt die VW-Tochter Richtung 33 Euro.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.