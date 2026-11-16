Mehr Kursziel, aber kein Kaufsignal: Mizuho-Analyst Sean Kennedy hebt das Kursziel für die TransUnion-Aktie von 74 auf 78 US-Dollar und bleibt bei „Neutral“. Mit einem Schlusskurs von 81,07 US-Dollar vom Freitag notiert die Aktie bereits rund 4 Prozent über dem neuen Ziel. Die Auskunftei bekommt den Einbruch bei Hypothekenanfragen zu spüren.
TransUnion-Aktie: Mizuho-Analyst Sean Kennedy hebt das Kursziel auf 78 Dollar – „Neutral“, der Kurs steht schon darüber
Mizuho-Analyst Sean Kennedy hebt das Kursziel für die TransUnion-Aktie von 74 auf 78 US-Dollar und bleibt bei „Neutral“. Mit einem Schlusskurs von 81,07 US-Dollar notiert die Aktie bereits darüber. Die Auskunftei leidet unter dem schwachen US-Hypothekenmarkt.
Steckbrief
- Unternehmen
- TransUnion
- Handelssymbol
- TRU (NYSE)
- Analyst
- Sean Kennedy
- Bank
- Mizuho
- Rating
- Neutral (bestätigt)
- Kursziel
- 78 US-Dollar (zuvor 74 US-Dollar)
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Mizuho zur TransUnion-Aktie
Ziel angehoben – aber unter dem Kurs
Sean Kennedy hat am selben Tag auch das Ziel für den Wettbewerber Equifax angehoben – dort allerdings mit Kaufempfehlung.
Für TransUnion bleibt die Aktienanalyse von Mizuho vorsichtiger. Die Anhebung auf 78 US-Dollar spiegelt die solide Gewinnentwicklung wider, das neue Ziel liegt aber unter dem aktuellen Kurs.
Damit signalisiert Mizuho, dass die guten Nachrichten aus dem dritten Quartal bereits eingepreist sind.
Die Argumente von Sean Kennedy
Diese Punkte prägen die Einschätzung von Mizuho-Analyst Sean Kennedy:
Prognose angehoben
TransUnion erwartet für 2026 einen bereinigten Gewinn je Aktie von 4,81 bis 4,88 US-Dollar.
Solides Wachstum
Der Umsatz stieg im dritten Quartal organisch um 8 Prozent auf 1,31 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn lag bei 1,25 US-Dollar je Aktie.
Hypotheken brechen ein
TransUnion erwartet für das vierte Quartal mehr als 20 Prozent weniger Hypothekenanfragen als im Vorjahr.
Mehr Rückkäufe
Das Rückkaufprogramm wurde um 1 Milliarde auf 2 Milliarden US-Dollar aufgestockt.
Indien und Lateinamerika als Ausgleich
Das internationale Geschäft, vor allem in Indien und Lateinamerika, soll die Schwäche im US-Hypothekengeschäft ausgleichen. Für das vierte Quartal rechnet TransUnion mit einem bereinigten Umsatzwachstum von 3 bis 6 Prozent.
Steigende Zinsen belasten nicht nur den Immobilienmarkt, sondern auch die Zinskosten von TransUnion selbst.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Mizuho Securities USA LLC, Analyst Sean Kennedy. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Neutral“ und das Kursziel von 78 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: mizuhogroup.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
TransUnion (TRU): Halten, Kursziel 78,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Mizuho (Analyst Sean Kennedy). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 14:48 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 14:48 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Mizuho (Analyst Sean Kennedy).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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