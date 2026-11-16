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TransUnion-Aktie: Mizuho-Analyst Sean Kennedy hebt das Kursziel auf 78 Dollar – „Neutral“, der Kurs steht schon darüber

aktiencheck.de Redaktion2 Min.

Mizuho-Analyst Sean Kennedy hebt das Kursziel für die TransUnion-Aktie von 74 auf 78 US-Dollar und bleibt bei „Neutral“. Mit einem Schlusskurs von 81,07 US-Dollar notiert die Aktie bereits darüber. Die Auskunftei leidet unter dem schwachen US-Hypothekenmarkt.

Titelbild mit Aktiencheck-Logo zur Mizuho-Einstufung der TransUnion-Aktie: Neutral, Kursziel 78 Dollar
Bild: Foto: Pexels (6801636) (Medium 3229); Grafik: aktiencheck.de
Rating Mizuho (bestätigt)
Neutral
Kursziel (zuvor 74 $)
78 $
Schlusskurs 13.11.2026
81,07 $
Abstand zum Kursziel
-3,8 %

Steckbrief

Unternehmen
TransUnion
Handelssymbol
TRU (NYSE)
Analyst
Sean Kennedy
Bank
Mizuho
Rating
Neutral (bestätigt)
Kursziel
78 US-Dollar (zuvor 74 US-Dollar)

Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026

Mehr Kursziel, aber kein Kaufsignal: Mizuho-Analyst Sean Kennedy hebt das Kursziel für die TransUnion-Aktie von 74 auf 78 US-Dollar und bleibt bei „Neutral“. Mit einem Schlusskurs von 81,07 US-Dollar vom Freitag notiert die Aktie bereits rund 4 Prozent über dem neuen Ziel. Die Auskunftei bekommt den Einbruch bei Hypothekenanfragen zu spüren.

Mizuho zur TransUnion-Aktie

Ziel angehoben – aber unter dem Kurs

Sean Kennedy hat am selben Tag auch das Ziel für den Wettbewerber Equifax angehoben – dort allerdings mit Kaufempfehlung.

Für TransUnion bleibt die Aktienanalyse von Mizuho vorsichtiger. Die Anhebung auf 78 US-Dollar spiegelt die solide Gewinnentwicklung wider, das neue Ziel liegt aber unter dem aktuellen Kurs.

Damit signalisiert Mizuho, dass die guten Nachrichten aus dem dritten Quartal bereits eingepreist sind.

Die Argumente von Sean Kennedy

Diese Punkte prägen die Einschätzung von Mizuho-Analyst Sean Kennedy:

  1. Prognose angehoben

    TransUnion erwartet für 2026 einen bereinigten Gewinn je Aktie von 4,81 bis 4,88 US-Dollar.

  2. Solides Wachstum

    Der Umsatz stieg im dritten Quartal organisch um 8 Prozent auf 1,31 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn lag bei 1,25 US-Dollar je Aktie.

  3. Hypotheken brechen ein

    TransUnion erwartet für das vierte Quartal mehr als 20 Prozent weniger Hypothekenanfragen als im Vorjahr.

  4. Mehr Rückkäufe

    Das Rückkaufprogramm wurde um 1 Milliarde auf 2 Milliarden US-Dollar aufgestockt.

Indien und Lateinamerika als Ausgleich

Das internationale Geschäft, vor allem in Indien und Lateinamerika, soll die Schwäche im US-Hypothekengeschäft ausgleichen. Für das vierte Quartal rechnet TransUnion mit einem bereinigten Umsatzwachstum von 3 bis 6 Prozent.

Steigende Zinsen belasten nicht nur den Immobilienmarkt, sondern auch die Zinskosten von TransUnion selbst.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Mizuho Securities USA LLC, Analyst Sean Kennedy. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Neutral“ und das Kursziel von 78 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: mizuhogroup.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

TransUnion (TRU): Halten, Kursziel 78,00 USD.

Quelle
Empfehlung von Mizuho (Analyst Sean Kennedy). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 14:48 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 14:48 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: Mizuho (Analyst Sean Kennedy).

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.