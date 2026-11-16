TransUnion-Aktie: Mizuho-Analyst Sean Kennedy hebt das Kursziel auf 78 Dollar – „Neutral“, der Kurs steht schon darüber

Für TransUnion bleibt die Aktienanalyse von Mizuho vorsichtiger. Die Anhebung auf 78 US-Dollar spiegelt die solide Gewinnentwicklung wider, das neue Ziel liegt aber unter dem aktuellen Kurs.

Damit signalisiert Mizuho, dass die guten Nachrichten aus dem dritten Quartal bereits eingepreist sind.