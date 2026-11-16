Vorsicht bleibt geboten: J.P.-Morgan-Analyst Arun Jayaram bestätigt laut einer Analysten-Ratingübersicht vom 16. November seine Verkaufsempfehlung „Underweight“ für die Transocean-Aktie. Ein Kursziel weist die Übersicht nicht aus. Die Aktie notierte dort bei 5,41 US-Dollar. Transocean betreibt eine der größten Flotten von Tiefsee-Bohrschiffen und -plattformen.
Transocean-Aktie: J.P.-Morgan-Analyst Arun Jayaram bleibt bei „Underweight“ – Verkaufsvotum ohne Kursziel
J.P.-Morgan-Analyst Arun Jayaram bestätigt laut Analysten-Ratingübersicht seine Verkaufsempfehlung „Underweight“ für die Transocean-Aktie; ein Kursziel nennt die Übersicht nicht. Der Offshore-Bohrer hat im dritten Quartal die Gewinnerwartungen verfehlt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Transocean Ltd.
- Handelssymbol
- RIG (NYSE)
- Analyst
- Arun Jayaram
- Bank
- J.P. Morgan
- Rating
- Underweight (bestätigt)
- Kursziel
- in der Übersicht nicht genannt
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
J.P. Morgan zur Transocean-Aktie
Umsatz rückläufig – Jayaram bleibt skeptisch
Arun Jayaram bleibt bei seiner negativen Einschätzung. Die Zahlen zum dritten Quartal lieferten gemischte Signale.
Transocean verfehlte im dritten Quartal die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn, übertraf aber beim operativen Ergebnis vor Abschreibungen die Prognosen.
Die Aktienanalyse von J.P. Morgan bleibt dennoch zurückhaltend.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von J.P.-Morgan-Analyst Arun Jayaram zu lesen ist:
Umsatz sinkt
Der Umsatz fiel im dritten Quartal um 8,9 Prozent auf 937 Millionen US-Dollar.
Gewinn verfehlt
Bereinigt erzielte Transocean ein ausgeglichenes Ergebnis, erwartet waren 3 Cent Gewinn je Aktie.
Hohe Verschuldung
Die Nettoverschuldung lag zuletzt beim rund 2,9-Fachen des operativen Ergebnisses vor Abschreibungen.
Stagnierender Ausblick
Für 2027 erwartet Transocean Erlöse von 3,85 bis 4,0 Milliarden US-Dollar, nach 3,9 bis 3,95 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr.
Lichtblicke vorhanden
Das bereinigte EBITDA übertraf mit 313 Millionen US-Dollar die Erwartungen, der freie Cashflow lag bei 131 Millionen US-Dollar. Zudem rücken mögliche Synergien aus der Übernahme von Valaris in den Blick.
Die hohe Zinslast bleibt jedoch eine Belastung für den Gewinn.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist J.P. Morgan Securities LLC, Analyst Arun Jayaram. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Underweight“ wurde unverändert übernommen; ein Kursziel ist in der Übersicht nicht genannt. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.jpmm.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Transocean Ltd. (RIG): Verkaufen.
- Quelle
- Empfehlung von Arun Jayaram, Aktienanalyst, J.P. Morgan Securities LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:12 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:12 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Arun Jayaram, Aktienanalyst, J.P. Morgan Securities LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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