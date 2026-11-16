Im dritten Quartal stieg der Umsatz von Tractor Supply um 5,1 Prozent auf 3,91 Milliarden US-Dollar. Auf vergleichbarer Fläche legten die Erlöse um 0,4 Prozent zu, nach einem Minus im zweiten Quartal.

Im Juli lagen die vergleichbaren Umsätze noch im Minus, im September dann klar im Plus.