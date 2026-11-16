Vom Minus ins Plus: Die vergleichbaren Umsätze von Tractor Supply drehten im Laufe des dritten Quartals wieder ins Positive. Baird-Analyst Peter Bene… bleibt für die Tractor-Supply-Aktie bei „Buy“ und hebt das Kursziel von 40 auf 42 US-Dollar. Zum Kurs von 37,87 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von knapp 11 Prozent.
Tractor-Supply-Aktie: Die Wende im Laden ist geschafft – Baird legt beim Kursziel nach
Tractor Supply ist im dritten Quartal zu wachsenden Filialumsätzen zurückgekehrt. Baird-Analyst Peter Bene… bleibt bei „Buy“ für die Tractor-Supply-Aktie und hebt das Kursziel an.
Steckbrief
- Unternehmen
- Tractor Supply Company
- Handelssymbol
- TSCO (Nasdaq)
- Analyst
- Peter Bene… (Name in der Übersicht gekürzt)
- Bank
- Baird
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 42 US-Dollar (zuvor 40 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Baird zur Tractor-Supply-Aktie
Mehr Umsatz, aber weniger Marge
Baird sieht die Trendwende bestätigt. Der größte US-Händler für den ländlichen Raum wächst wieder.
Im dritten Quartal stieg der Umsatz von Tractor Supply um 5,1 Prozent auf 3,91 Milliarden US-Dollar. Auf vergleichbarer Fläche legten die Erlöse um 0,4 Prozent zu, nach einem Minus im zweiten Quartal.
Im Juli lagen die vergleichbaren Umsätze noch im Minus, im September dann klar im Plus.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Baird-Analyst Peter Bene… zu lesen ist:
Erwartungen übertroffen
Der Gewinn je Aktie von 0,43 US-Dollar lag über der Konsensschätzung von 0,40 US-Dollar.
Prognose bestätigt
Tractor Supply bestätigte den Ausblick für das Gesamtjahr.
Heimtier-Geschäft
Das Ziel für Filialen mit Frischfutter für Haustiere stieg von 700 auf 1.000.
Umbau
Im Quartal schloss das Unternehmen 74 Petsense-Filialen und eröffnete 23 neue Tractor-Supply-Märkte.
Der Gewinn sinkt noch
Der Gewinn je Aktie ging von 0,49 auf 0,43 US-Dollar zurück, weil Preissenkungen und höhere Frachtkosten die Marge drückten. Für das vierte Quartal rechnet das Management mit einer leicht niedrigeren Bruttomarge.
Große Anschaffungen fragen die Kunden zudem weiter zurückhaltend nach.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Robert W. Baird & Co. Incorporated, Analyst Peter Bene… (Name in der Ratingübersicht gekürzt). Die Bestätigung mit Kurszielanhebung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 42 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.rwbaird.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Tractor Supply Company (TSCO): Kaufen, Kursziel 42,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Peter Bene… (Name gekürzt), Aktienanalyst, Robert W. Baird & Co. Incorporated vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 21:29 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 21:29 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Peter Bene… (Name gekürzt), Aktienanalyst, Robert W. Baird & Co. Incorporated.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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