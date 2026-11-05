Toyota Motor Aktie: Auf Gewinnsprung folgt Erhöhung der Prognose

Der japanische Autobauer habe dank der sehr robusten Nachfrage nach Hybridfahrzeugen und des schwachen Yen den ersten Gewinnanstieg seit sechs Quartalen verbucht und die Prognose für das Geschäftsjahr angehoben. Der weltgrößte Autobauer erwarte für das im März endende Geschäftsjahr nun einen Betriebsgewinn von JPY 3,9 Bio. (rund EUR 22 Mrd.) und damit 15% mehr als bisher (!) bzw. 3,5% mehr als er im Vorjahr erreicht habe. Wie der Konzern heute Früh mitgeteilt habe, sei der operative Gewinn von Juli bis September um ein Drittel auf JPY 1,13 Bio. gestiegen. Damit habe Toyota die Erwartungen von Analysten deutlich übertroffen, die nach Daten von LSEG im Schnitt mit JPY 992 Mio. gerechnet hätten.