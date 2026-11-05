Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Toyota Motor Corp. (ISIN: JP3633400001, WKN: 853510, Ticker-Symbol: TOM, Tokio Stock Exchange-Symbol: 7203, NASDAQ OTC-Symbol: TOYOF) unter die Lupe.
Toyota Motor Aktie: Auf Gewinnsprung folgt Erhöhung der Prognose
Fantastische Geschäftszahlen
Der japanische Autobauer habe dank der sehr robusten Nachfrage nach Hybridfahrzeugen und des schwachen Yen den ersten Gewinnanstieg seit sechs Quartalen verbucht und die Prognose für das Geschäftsjahr angehoben. Der weltgrößte Autobauer erwarte für das im März endende Geschäftsjahr nun einen Betriebsgewinn von JPY 3,9 Bio. (rund EUR 22 Mrd.) und damit 15% mehr als bisher (!) bzw. 3,5% mehr als er im Vorjahr erreicht habe. Wie der Konzern heute Früh mitgeteilt habe, sei der operative Gewinn von Juli bis September um ein Drittel auf JPY 1,13 Bio. gestiegen. Damit habe Toyota die Erwartungen von Analysten deutlich übertroffen, die nach Daten von LSEG im Schnitt mit JPY 992 Mio. gerechnet hätten.
Die Strategie des Konzerns, verstärkt auf Benzin-Elektro-Hybride statt ausschließlich auf reine Elektroautos zu setzen, habe sich damit erneut ausgezahlt. Während andere traditionelle Autobauer wegen der lange Zeit schwächelnden Nachfrage nach E-Autos Milliardenabschreibungen hätten vornehmen müssen, habe Toyota mit seinen Hybridmodellen Marktanteile vor allem in den USA verteidigen können. Absatzrückgänge in China und im Nahen Osten sowie gestiegene Materialpreise hätten zudem durch Kostensenkungen und Vertriebsanstrengungen ausgeglichen werden können, habe Toyota-Finanzchef Takanori Azuma erklärt. Die Absatzprognose für 2026 hätten die Japaner leicht auf knapp 11 Millionen Fahrzeuge nach 11,3 Millionen im Vorjahr gestutzt.
An der Börse in Tokio seien die Toyota-Aktien um rund 16,7% angestiegen. Dies sei der größte Tagesgewinn für die Papiere seit 2008 gewesen.
Die letzte Empfehlung der RBI zur Aktie von Toyota Motor habe "halten" gelautet, so Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:
Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity
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