Während geopolitische Spannungen im Nahen Osten die internationale Energiewirtschaft vor erhebliche Herausforderungen stellen, beweist TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit.
TotalEnergies Aktie trotz Nahost-Krise auf Kurs - RBC sieht 90 EUR
Das breit diversifizierte Geschäftsmodell beweist auch 2026 seine Stärke, während das robuste Fördergeschäft die Belastungen durch die Konflikte im Nahen Osten erfolgreich ausgleichen kann
Die kanadische Bank RBC sieht darin einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil und hält an ihrer optimistischen Einschätzung fest. In seiner Aktienanalyse vom 04. November 2026 bestätigt Analyst Biraj Borkhataria das Rating "outperform" und das Kursziel von 90 EUR. Besonders das breit aufgestellte Geschäftsmodell des französischen Energiekonzerns überzeugt den Experten.
RBC bestätigt optimistische Einschätzung für TotalEnergies
Die jüngste Aktienanalyse von RBC sendet ein positives Signal an die Aktionäre von TotalEnergies. Analyst Biraj Borkhataria sieht keinen Anlass, seine bisherige Bewertung zu verändern. Mit dem bestätigten Kursziel von 90 EUR und dem Rating "outperform" unterstreicht die kanadische Bank ihre Zuversicht hinsichtlich der weiteren Entwicklung des Öl- und Gaskonzerns.
Im Mittelpunkt der Einschätzung steht die Fähigkeit von TotalEnergies, Belastungen in einzelnen Geschäftsbereichen durch die Stärke anderer Aktivitäten auszugleichen. Nach Ansicht von RBC hat sich diese strategische Aufstellung auch im Jahr 2026 als besonders wertvoll erwiesen. Gerade angesichts der geopolitischen Unsicherheiten gewinnt diese Widerstandsfähigkeit für Anleger an Bedeutung.
Nahost-Konflikte: Warum TotalEnergies die Belastungen abfedern kann
Die anhaltenden Konflikte im Nahen Osten stellen die internationale Öl- und Gasindustrie vor erhebliche Herausforderungen. Auch TotalEnergies bleibt von den damit verbundenen Schwierigkeiten nicht verschont. Dennoch zeigt die Aktienanalyse von RBC, dass der Konzern über wichtige Möglichkeiten verfügt, negative Auswirkungen innerhalb seines Geschäftsmodells auszugleichen.
Analyst Biraj Borkhataria hebt insbesondere die Stärke des Fördergeschäfts hervor. Dieses habe die Schwierigkeiten im Zusammenhang mit den Konflikten im Nahen Osten kompensieren können. Für RBC ist das ein entscheidender Beleg dafür, dass TotalEnergies auch unter schwierigen geopolitischen Rahmenbedingungen operativ widerstandsfähig bleibt.
Integriertes Geschäftsmodell als entscheidender Wettbewerbsvorteil
Ein wesentliches Argument der Aktienanalyse von RBC ist das integrierte und zugleich diversifizierte Geschäftsmodell von TotalEnergies. Die breite Aufstellung ermöglicht es dem Energiekonzern, unterschiedliche Geschäftsfelder miteinander zu verbinden und Belastungen einzelner Bereiche durch positive Entwicklungen an anderer Stelle abzufedern.
Nach Einschätzung von Biraj Borkhataria hat sich dieser Ansatz im Jahr 2026 erneut bewährt. Während die Konflikte im Nahen Osten für Schwierigkeiten sorgten, konnte das Fördergeschäft einen wichtigen Ausgleich schaffen. RBC betrachtet diese Fähigkeit zur internen Kompensation als besondere Stärke von TotalEnergies und als wesentlichen Grund für die unverändert positive Aktienbewertung.
Kursziel 90 EUR: RBC bleibt bei "outperform"
Mit dem bestätigten Kursziel von 90 EUR setzt RBC weiterhin auf eine überdurchschnittliche Entwicklung der TotalEnergies-Aktie. Analyst Biraj Borkhataria hält gleichzeitig am Rating "outperform" fest und signalisiert damit, dass er den Energiekonzern im Vergleich zum relevanten Marktmaßstab weiterhin positiv einschätzt.
Die Entscheidung, sowohl das Kursziel von 90 EUR als auch das Rating "outperform" unverändert zu lassen, ist angesichts der geopolitischen Belastungen bemerkenswert. Allerdings hängt das konkrete Kurspotenzial vom jeweils aktuellen Börsenkurs ab. Ohne einen entsprechenden Referenzkurs lässt sich aus dem Kursziel von RBC keine belastbare prozentuale Aufwärtschance ableiten.
Was bedeutet die Aktienanalyse für Anleger?
Für Anleger liefert die Einschätzung von RBC ein wichtiges Argument zugunsten von TotalEnergies: Der Konzern ist nach Ansicht von Biraj Borkhataria nicht allein von der Entwicklung eines einzelnen Geschäftsbereichs abhängig. Vielmehr kann die diversifizierte Struktur dazu beitragen, operative Belastungen aufzufangen und die Stabilität des Gesamtunternehmens zu stärken.
Dennoch bleiben geopolitische Konflikte ein Risikofaktor. Dass TotalEnergies die bisherigen Schwierigkeiten durch sein Fördergeschäft kompensieren konnte, bedeutet nicht, dass künftige Belastungen automatisch ebenso erfolgreich ausgeglichen werden. Entscheidend wird sein, ob der Konzern seine operative Widerstandsfähigkeit auch bei anhaltenden oder zunehmenden Spannungen bewahren kann.
Fazit: TotalEnergies überzeugt RBC mit Krisenfestigkeit
Die Aktienanalyse von RBC zeichnet ein zuversichtliches Bild von TotalEnergies. Analyst Biraj Borkhataria sieht in der Kombination aus integriertem Geschäftsmodell, breiter Diversifikation und starkem Fördergeschäft die entscheidenden Argumente für seine positive Bewertung. Besonders die Fähigkeit, Belastungen aus den Nahost-Konflikten auszugleichen, spricht aus Sicht der Bank für die Qualität des Energiekonzerns.
Mit dem Kursziel von 90 EUR und dem Rating "outperform" bleibt RBC klar optimistisch. Für die TotalEnergies-Aktie könnte die nachgewiesene operative Widerstandsfähigkeit ein wichtiger Pluspunkt sein. Ob daraus auch nachhaltige Kursgewinne entstehen, hängt allerdings von der weiteren Geschäftsentwicklung und den Marktbedingungen ab.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 04. November 2026
Disclaimer: Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.
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