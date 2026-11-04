TotalEnergies Aktie trotz Nahost-Krise auf Kurs - RBC sieht 90 EUR

Im Mittelpunkt der Einschätzung steht die Fähigkeit von TotalEnergies, Belastungen in einzelnen Geschäftsbereichen durch die Stärke anderer Aktivitäten auszugleichen. Nach Ansicht von RBC hat sich diese strategische Aufstellung auch im Jahr 2026 als besonders wertvoll erwiesen. Gerade angesichts der geopolitischen Unsicherheiten gewinnt diese Widerstandsfähigkeit für Anleger an Bedeutung.