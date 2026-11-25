Der Markt steigt, der Ölriese steht still: Die TotalEnergies-Aktie (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Handelssymbol Euronext Paris: TTE, US-Handelssymbol: TTE an der NYSE) findet sich am Mittwochmorgen auf der Liste der CAC40 Verlierer. Um 09:31 Uhr notierte der Energiekonzern mit minus 0,03 Prozent bei 77,66 Euro, zwei Cent unter dem Schlusskurs vom Dienstag. Die Bewegung ist winzig. Bemerkenswert ist, dass die TotalEnergies-Aktie den Anstieg des CAC 40 um 0,68 Prozent zur Eröffnung nicht mitmacht.