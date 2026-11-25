Der Markt steigt, der Ölriese steht still: Die TotalEnergies-Aktie (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Handelssymbol Euronext Paris: TTE, US-Handelssymbol: TTE an der NYSE) findet sich am Mittwochmorgen auf der Liste der CAC40 Verlierer. Um 09:31 Uhr notierte der Energiekonzern mit minus 0,03 Prozent bei 77,66 Euro, zwei Cent unter dem Schlusskurs vom Dienstag. Die Bewegung ist winzig. Bemerkenswert ist, dass die TotalEnergies-Aktie den Anstieg des CAC 40 um 0,68 Prozent zur Eröffnung nicht mitmacht.
TotalEnergies-Aktie CAC40 Verlierer: Minus 0,03 Prozent – fallender Ölpreis hält den Energieriesen am Boden
Die TotalEnergies-Aktie notiert am Mittwochmorgen mit minus 0,03 Prozent bei 77,66 Euro und steht auf der Liste der CAC40 Verlierer. Der Kurs ist praktisch unverändert, doch der Ölkonzern nimmt an der Erholung des Marktes nicht teil. Der Grund ist der Ölpreis, der seit Ende Oktober deutlich gefallen ist.
Die Gründe für die Kursbewegung
Der Ölpreis gibt den Takt vor
Öl wird billiger
Die Rohölpreise sind am Mittwochmorgen erneut gefallen. Die Nordseesorte Brent kostete am Dienstagabend rund 90 Dollar je Barrel und hat seit Ende Oktober mehr als 20 Prozent verloren. Die Vorwoche war der dritte Wochenverlust in Folge.
Die Aktie folgt dem Rohstoff
Der Kurs von TotalEnergies bewegt sich traditionell mit dem Ölpreis. In der Vorwoche verlor die Aktie 4,84 Prozent, am Montag fiel sie um 1,09 Prozent, während der CAC 40 um 1,60 Prozent stieg.
Umschichtungen
Am Mittwochmorgen sind Luxus- und Konsumwerte gefragt. Energieaktien, die im Oktober stark gelaufen waren, stehen nicht im Fokus.
Gasgeschäft in den USA
Am Montag gab TotalEnergies den Erwerb weiterer Anteile an Gasfeldern des US-Unternehmens Continental Resources bekannt. Damit soll die US-Gasförderung um 1,5 Milliarden Kubikmeter steigen. Den Preis nannte der Konzern nicht.
Einordnung
Vom Rekordhoch zurück unter 78 Euro
Ende Oktober hatte die TotalEnergies-Aktie nach den Zahlen zum dritten Quartal bei 85,43 Euro einen Höchststand erreicht. Seitdem hat sie rund 9 Prozent abgegeben und die frühere Unterstützung bei 78,19 Euro unterschritten. Diese Marke ist nun die erste Hürde auf dem Weg nach oben. Auf Sicht von einem Jahr liegt die Aktie trotz des Rücksetzers deutlich im Plus.
Häufige Fragen zur TotalEnergies-Aktie
Warum ist die TotalEnergies-Aktie heute CAC40 Verlierer?
Die Aktie liegt nur 0,03 Prozent im Minus. Sie nimmt aber am Anstieg des Marktes nicht teil, weil der Ölpreis weiter fällt.
Wo steht die TotalEnergies-Aktie?
Um 09:31 Uhr bei 77,66 Euro.
Wie stark ist der Ölpreis gefallen?
Die Sorte Brent hat seit Ende Oktober mehr als 20 Prozent verloren.
Wie lauten ISIN und WKN der TotalEnergies-Aktie?
ISIN FR0000120271, WKN 850727.
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