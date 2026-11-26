Wenn die Kurse fallen, ist Tom Lee meist der Erste, der zum Kaufen rät. So auch jetzt. Am 19. November, als der S&P 500 den sechsten Tag in Folge verlor und der Dow Jones um mehr als 1.100 Punkte nachgab, erklärte der Mitgründer des Analysehauses Fundstrat im US-Sender CNBC, der Ausverkauf bei Technologieaktien sei ein Einstiegsfenster für langfristige Anleger. Fünf Tage später legte er auf X nach: Der S&P 500 sei inzwischen recht billig. Die Woche dazwischen war die schwächste des Jahres.
Tom Lee stemmt sich gegen die Panik: „Für geduldige Anleger wird sich das kräftig auszahlen“ – warum der Wall-Street-Optimist den S&P 500 jetzt für billig hält
Tom Lee ist einer der bekanntesten Optimisten der Wall Street. Mitten im stärksten Kursrutsch des Jahres nennt der Fundstrat-Mitgründer den Ausverkauf bei Technologieaktien eine Kaufgelegenheit und widerspricht dem Vergleich mit 2018. Seine Aussagen im Wortlaut, sein Rückgriff auf Cisco im Jahr 1997, die neuen Käufe in seinem Indexfonds und die Frage, wie oft er zuletzt zu früh lag.
Die Einschätzung
Maximaler Schmerz, großer Lohn: Lees Aussagen im Wortlaut
Lee räumt ein, dass sich die Lage für Anleger so schlecht anfühlt wie lange nicht. Gerade das hält er für ein gutes Zeichen.
Für den geduldigen Anleger wird sich das kräftig auszahlen.
Seine Begründung stützt sich auf ein Beispiel aus dem Internetboom. Die Aktie des Netzwerkausrüsters Cisco (ISIN US17275R1023, US-Handelssymbol CSCO) fiel 1997 binnen drei Monaten von rund 9 auf 5 Dollar. Ein Jahr später stand sie bei etwa 18 Dollar. Wer vor dem Einbruch gekauft und durchgehalten hatte, verdoppelte sein Geld. Lee sieht den KI-Boom an einer ähnlichen Stelle: mitten im Aufschwung, unterbrochen von einer heftigen Korrektur. Als möglichen Wendepunkt hatte er schon im Oktober eine Rendite von 5 Prozent bei zehnjährigen US-Staatsanleihen genannt. Am 19. November lag sie knapp darüber. Zusätzliche Nachfrage nach Rechenleistung erwartet er von etablierten Konzernen, die ihre Technik modernisieren. Als Beispiel nannte er die Großbank JPMorgan (ISIN US46625H1005, US-Handelssymbol JPM).
Der Streit
2018 oder nicht 2018: Lee gegen die Warner
An der Wall Street kursiert derzeit ein unbequemer Vergleich. Wie 2018 strafft die US-Notenbank ihre Politik, wie 2018 haben die Demokraten bei den Zwischenwahlen Sitze gewonnen, wie 2018 liegen die Aktien schon zehn Prozent im Minus. Damals fielen die Kurse bis zum Jahresende weiter. Strategen des Handelshauses Citadel Securities warnen vor einer Wiederholung. Lee zählt die Parallelen selbst auf und kommt zum gegenteiligen Schluss. 2018 habe nach dem Auslaufen der Steuersenkung ein Wachstumstreiber gefehlt, heute gebe es mit künstlicher Intelligenz einen. Die Belastungen von heute seien vorübergehende Angebotsschocks. Und anders als Ende 2018 hätten Analysten ihre Gewinnschätzungen in diesem Jahr angehoben. Der S&P 500 sei mit etwa dem 16-Fachen der erwarteten Gewinne bewertet.
Deshalb sehen wir bis zum Jahresende weniger Abwärtsrisiko.
Zur Einordnung gehört, dass Lee den Boden bereits Anfang November ausgerufen hatte. Seither ist der S&P 500 weiter gefallen. Sein Ziel von 8.200 bis 8.400 Punkten zum Jahresende würde vom Schlussstand des 20. November aus einen Anstieg von knapp 19 Prozent in sechs Wochen erfordern. Zuletzt war in Berichten von einem Jahresschluss über 8.000 Punkten die Rede.
Der Markt für KI ist weiterhin sehr eng.
Das Depot
Fünf neue Aktien: was Lee in seinem Fonds gekauft hat
Lee verwaltet sein Geld nicht im Verborgenen. Sein börsengehandelter Fonds Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (US-Handelssymbol GRNY) legt die Bestände täglich offen. Der Fonds ist rund 3,5 Milliarden Dollar schwer und hält knapp 50 gleich gewichtete US-Aktien, die jeweils zu mindestens zwei von Fundstrats Anlagethemen passen müssen. Am 18. November, mitten im Kursrutsch, wurde das Depot neu zusammengestellt.
Neu aufgenommen
Der Zahlungsabwickler Visa (ISIN US92826C8394, US-Handelssymbol V), der Ölkonzern Exxon Mobil (ISIN US30231G1022, US-Handelssymbol XOM), der Pharmagroßhändler McKesson (ISIN US58155Q1031, US-Handelssymbol MCK), der Autoteilehändler O'Reilly Automotive (ISIN US67103H1077, US-Handelssymbol ORLY) und der Laborausrüster Thermo Fisher Scientific (ISIN US8835561023, US-Handelssymbol TMO).
Gestrichen
Die Handelskette TJX (ISIN US8725401090, US-Handelssymbol TJX) und der Stromerzeuger Vistra (ISIN US92840M1027, US-Handelssymbol VST).
Größte Positionen am 20. November
O'Reilly Automotive, Costco (ISIN US22160K1051, US-Handelssymbol COST), McKesson, der Düngemittelhersteller CF Industries (ISIN US1252691001, US-Handelssymbol CF) und Thermo Fisher. Wegen der Gleichgewichtung liegen alle nahe beieinander, zwischen 2,3 und 2,4 Prozent.
Auffällig ist, was Lee kauft, während er Technologieaktien empfiehlt: Öl, Gesundheit, Autoteile, Zahlungsverkehr. Technologie bleibt mit knapp 28 Prozent der größte Sektor im Fonds, die Neuzugänge kommen aber aus defensiveren Branchen. Lee ist außerdem Verwaltungsratschef von BitMine Immersion Technologies (US-Handelssymbol BMNR), einer Gesellschaft, die große Bestände der Kryptowährung Ether hält.
Stammdaten
ISIN, WKN und Handelssymbole aller genannten Wertpapiere
Cisco Systems: ISIN US17275R1023, WKN 878841, Handelssymbol CIS, US-Handelssymbol CSCO
JPMorgan Chase: ISIN US46625H1005, WKN 850628, Handelssymbol CMC, US-Handelssymbol JPM
Visa: ISIN US92826C8394, WKN A0NC7B, Handelssymbol 3V64, US-Handelssymbol V
Exxon Mobil: ISIN US30231G1022, WKN 852549, Handelssymbol XONA, US-Handelssymbol XOM
Costco: ISIN US22160K1051, WKN 888351, Handelssymbol CTO, US-Handelssymbol COST
McKesson: ISIN US58155Q1031, US-Handelssymbol MCK
O'Reilly Automotive: ISIN US67103H1077, US-Handelssymbol ORLY
Thermo Fisher Scientific: ISIN US8835561023, US-Handelssymbol TMO
TJX: ISIN US8725401090, US-Handelssymbol TJX
Vistra: ISIN US92840M1027, US-Handelssymbol VST
CF Industries: ISIN US1252691001, US-Handelssymbol CF
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF: US-Handelssymbol GRNY
BitMine Immersion Technologies: US-Handelssymbol BMNR
Häufige Fragen zu Tom Lee und seiner Markteinschätzung
Was sagt Tom Lee zum Kursrutsch im November?
Er hält den Ausverkauf bei Technologieaktien für eine Kaufgelegenheit für langfristige Anleger und sieht bis zum Jahresende wenig weiteres Abwärtsrisiko.
Welches Kursziel nennt Lee für den S&P 500?
Er hatte 8.200 bis 8.400 Punkte zum Jahresende 2026 genannt. Vom Stand des 20. November aus wären dafür knapp 19 Prozent Anstieg nötig.
Warum hält er den Vergleich mit 2018 für falsch?
Weil es damals keinen neuen Wachstumstreiber gab und die Gewinnschätzungen sanken. Heute sieht er in künstlicher Intelligenz einen Treiber und steigende Schätzungen.
Welche Aktien hält Lees Fonds?
Rund 45 bis 50 gleich gewichtete US-Aktien. Im November kamen Visa, Exxon Mobil, McKesson, O'Reilly Automotive und Thermo Fisher Scientific neu hinzu.
Wer ist Tom Lee?
Ein früherer Aktienstratege von JPMorgan, Mitgründer von Fundstrat und Anlagechef von Fundstrat Capital.
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