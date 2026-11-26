An der Wall Street kursiert derzeit ein unbequemer Vergleich. Wie 2018 strafft die US-Notenbank ihre Politik, wie 2018 haben die Demokraten bei den Zwischenwahlen Sitze gewonnen, wie 2018 liegen die Aktien schon zehn Prozent im Minus. Damals fielen die Kurse bis zum Jahresende weiter. Strategen des Handelshauses Citadel Securities warnen vor einer Wiederholung. Lee zählt die Parallelen selbst auf und kommt zum gegenteiligen Schluss. 2018 habe nach dem Auslaufen der Steuersenkung ein Wachstumstreiber gefehlt, heute gebe es mit künstlicher Intelligenz einen. Die Belastungen von heute seien vorübergehende Angebotsschocks. Und anders als Ende 2018 hätten Analysten ihre Gewinnschätzungen in diesem Jahr angehoben. Der S&P 500 sei mit etwa dem 16-Fachen der erwarteten Gewinne bewertet.